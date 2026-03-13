⚠️ Важный нюанс, о котором забывают при дроблении бизнеса

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор, и моя цель – помочь бизнесменам законно снижать налоги и безопасно вести бизнес, избегая налоговых рисков.
Общие признаки дробления бизнеса наверняка для вас не являются секретом:
ФНС выпускала полезные письма по этому поводу:
- № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024 г. «О правовых позициях, сформированных судебной практикой и применяемых арбитражными судами при разрешении споров, связанных с установлением в действиях налогоплательщиков признаков "дробления бизнеса»,
- № ЗГ-2-2/12008@ от 22.08.2024 г. «О выявлении налоговым органом признаков дробления бизнеса, в том числе в деятельности застройщика».
Если вас беспокоит тема дробления бизнеса, рекомендую их почитать, узнаете для себя немало ценной информации.
Самостоятельным существенным признаком является отсутствие деловой цели, ранее я выпускала по этому вопросу материалы:
В целом схема дробления может выглядеть так:
Однако, не устаю повторять, что в делах о дроблении бизнеса всегда имеют значение детали. Ниже — свежий разбор реальных судебных дел и выводы, которые помогут не повторять чужих ошибок, если вы не пропустите информацию мимо ушей и не поленитесь дочитать статью до конца.
Пример №1 Когда налоговая выиграла спор
Один из ярких примеров — постановление АС Восточно-Сибирского округа № Ф02-4553/2025 по делу № А19-30342/2024 от 22.12.2025 г. (ООО «СибпроектНИИ» и аффилированные компании).
Действующие лица
ООО «СибпроектНИИ»
ООО «СИБПРОЕКТНИИ»
ООО «СибПроектНИИ»
Межрайонная ИФНС №25 по Иркутской области
Контроль над компаниями осуществляли супруги Сергей и Ирина Дубовик.
Цена вопроса:
Налоговый орган доначислил:
НДС — 48,1 млн руб.
налог на прибыль — 9,9 млн руб.
пени и штрафы — более 7 млн руб.
Общий финансовый риск оказался — более 65 млн рублей.
Ключевые цитаты из материалов дела
«…все три организации использовали фирменные бланки с логотипом зарегистрированного товарного знака ООО "СибпроектНИИ"… Договора на передачу товарного знака другим лицам нет.»
!!! «Акты на выполненные работы и справки об их стоимости похожи по стилю оформления. Идентичное выделение текста жирным шрифтом, подчеркивания, отступы просматривались в первичке всех трех организаций.»
«…в разных заявках на участие в тендерах упоминается одно и то же программное обеспечение, совпадают основные средства… Нет договоров на аренду техники или хотя бы на безвозмездное пользование.»
«…единый штат сотрудников. Их количество превышает лимит, необходимый для права на УСН.»
Суд пришёл к выводу, что компании — это искусственно созданные единицы одного хозяйствующего субъекта, а документооборот формировался централизованно одним лицом. Так что привет деньги, заработанные годами.
Пример №2 Когда бизнес смог защититься
Противоположный пример — победа бизнеса Постановление АС Центрального округа № А35-2393/2022 от 08.09.2025 г. (сеть магазинов «Оптимист», ИП Захаров С.Ю. и связанные ИП).
Здесь инспекция доначислила более 51 млн ₽ НДС + 16,8 млн ₽ НДФЛ + пени и штрафы, но все три инстанции встали на сторону предпринимателей. Но мужчина явно не намерен был сдаваться!
Почему выиграл бизнес
Долгая история самостоятельной работы большинства ИП (некоторые зарегистрированы за 2 – 9 лет до спорного периода).
Часть участников применяла ОСНО → не было налоговой экономии от их «участия», так что проблематично вменить необоснованную налоговую выгоду (с. 54.1 НК РФ).
Доказана деловая цель: расширение сети, выход на новые рынки, конкурентные преимущества узнаваемого бренда. Но тут важна тонкая грань. Немало судебных прецедентов, когда участников общей сети и использование франшизы признавали незаконным дроблением.
Нет доказательств единого бенефициара, консолидации выручки, подчинения работников одному лицу, смешения товаров.
Выводы и рекомендации:
Одинаковые бланки, стиль оформления суды всё чаще рассматривают это как доказательство централизованного документооборота и отсутствия самостоятельности. Вдумайтесь, на сколько тонкой и продуманной должна быть игра, если вы решитесь играть в подобные истории.
Примерьте риск на себя. Можно оказаться без вины виноватым если ваш бухгалтер, или консалтинговая компания делает единообразные документы для вас и «дружественных» ООО и ИП.
Деловая цель должна быть задокументирована заранее — служебные записки, решения участников, маркетинговые планы, обоснование разделения по видам работ/регионам/клиентам. Здесь, конечно, нужно сильно заморочиться, поэтому что это ядро вашей защиты.
Минимизируйте совпадения в «мелочах»:
- Разные поставщики и контрагенты
- Разные IP при подаче заявок и отчётности
- Индивидуальные шаблоны первички (шрифты, отступы, подчёркивания)
- Показания сотрудников: каждый знает только «свою» компанию и руководителя. Человеческий фактор и показания персонала – это самостоятельная «ахиллесова пята» в делах о дроблении.
Проверяйте структуру регулярно — особенно если доход приближается к лимиту УСН или компания участвует в тендерах.
Главный вывод из двух дел: разница между победой и поражением на суде часто определяется не самой структурой бизнеса, а наличием убедительных доказательств самостоятельности каждой компании.
Если ваша группа компаний использует похожие бланки, единый логотип или общий штат сотрудников, не откладывайте проверку — лучше заранее провести аудит структуры, внести корректировки и перестраховаться.
Фискальный контроль ужесточается каждый год, поэтому мой совет: страхуйте риски с запасом!
Нужна независимая оценка именно вашей схемы? Не экономьте на сторонних экспертах. Независимый специалист с «незамыленным взглядом» и широким опытом способен заметить уязвимости, которые часто остаются незамеченными даже у самого опытного бухгалтера. Потому что каждый должен заниматься своим делом. Когда смотришь на ситуацию со стороны, ошибки легче заметить, чем когда полностью погружён в происходящее и не поднимаешь голову.
