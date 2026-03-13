⚠️ Важный нюанс, о котором забывают при дроблении бизнеса

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор, и моя цель – помочь бизнесменам законно снижать налоги и безопасно вести бизнес, избегая налоговых рисков.

Общие признаки дробления бизнеса наверняка для вас не являются секретом:

ФНС выпускала полезные письма по этому поводу: - № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024 г. «О правовых позициях, сформированных судебной практикой и применяемых арбитражными судами при разрешении споров, связанных с установлением в действиях налогоплательщиков признаков "дробления бизнеса», - № ЗГ-2-2/12008@ от 22.08.2024 г. «О выявлении налоговым органом признаков дробления бизнеса, в том числе в деятельности застройщика». Если вас беспокоит тема дробления бизнеса, рекомендую их почитать, узнаете для себя немало ценной информации.

Самостоятельным существенным признаком является отсутствие деловой цели, ранее я выпускала по этому вопросу материалы:

Что такое деловая цель? Почему каждый, кто оптимизирует налоги, должен понимать ее значение

Оптимизация налогообложения. Деловая цель — камень преткновения в налоговых спорах

В целом схема дробления может выглядеть так:

Однако, не устаю повторять, что в делах о дроблении бизнеса всегда имеют значение детали. Ниже — свежий разбор реальных судебных дел и выводы, которые помогут не повторять чужих ошибок, если вы не пропустите информацию мимо ушей и не поленитесь дочитать статью до конца.