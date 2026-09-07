Как передать бизнес ИП наследникам при жизни. Либо как передать деятельность ИП третьим лицам

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Эту тему мне давно предлагали раскрыть — и клиенты на консультациях, и подписчики в комментариях. Проблема действительно в России носит сейчас массовый характер, и с каждым годом она становится острее.
Сегодня предприниматели, открывшие бизнес в 90-х и нулевых в возрасте 25–35 лет, перешагнули 60-70-летний рубеж. Встает вопрос: как передать накопленное наследникам? Как правило, речь идет о среднем бизнесе, где уже есть что передавать, — микропредприятия редко доживают до такого срока. ИП тогда выбирали за скорость и простоту вывода средств, но сейчас именно эта форма создает главные сложности.
Сейчас они хотят отойти от дел. Передать сыну, дочери, племяннику — неважно. Важно, что передача должна произойти при жизни, чтобы основатель сам проследил, всё ли идёт так, как он задумывал.
Проблема формы собственности ИП
Если бизнес оформлен на юридическое лицо, у вас есть доля, акции, уставный капитал. Это актив, который можно оценить, подарить, продать, передать в доверительное управление. Да, и там хватает подводных камней — корпоративные споры, оценка, налоги (с ними сейчас все далеко не так просто). Но сам механизм передачи существует.
С ИП всё иначе. Статус ИП неразрывно привязан к конкретному человеку. Его нельзя продать, подарить или передать по наследству. Здесь нет простых решений. Люблю задачи с изначальным грифом «невозможно».
Проблема в том, передать «ИП» как бизнес при жизни невозможно, когда ИП умирает, его статус прекращается, так что по наследству он тоже не перейдет. Всё, что было на него оформлено — договоры аренды, трудовые отношения, обязательства перед поставщиками — фактически обрывается.
На первый взгляд можно передать только то, что этому ИП принадлежит на праве собственности: оборудование, товары, недвижимость, права на товарный знак. И каждый такой актив нужно проводить через отдельную сделку — со своими налоговыми последствиями.
Почему «пусть сын работает под моим ИП» — это больше не вариант
Долгое время это была распространённая схема. Основатель формально остаётся ИП, фактически делами занимается наследник. Все довольны: пенсионер сохраняет статус, родственник спокойно работает.
С лета 2025 года эта схема стала даже уголовно рискованной. В России введена уголовная ответственность за незаконную регистрацию ИП на подставных лиц по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ. Вводилась она для других целей, чтобы не регистрировали ИП на номиналов. Но фактически, получается, если пенсионер давно отошел от дел, а бизнес ведет сын или внук, то он становится номиналом.
Согласно действующему законодательству ИП должен числиться именно тот, кто фактически у руля. Если налоговая или следственные органы установят, что фактический владелец и управляющий — один человек, а на бумаге числится другой, может возникнуть состав преступления.
Причём под удар попадает именно тот, кто оформлен сейчас ИП. Потому что с точки зрения закона он — субъект, который несёт ответственность. А наследник, который фактически управляет, может проходить как соучастник или как лицо, действовавшее через номинала. Я ничему не удивлюсь, если стращать могут и семейный бизнес, который очевидно в такой ситуации злого умысла не имел.
У меня нет цели вас напугать, есть цель подсветить риск, который вы должны учитывать. Ведь, как известно, незнание законов от ответственности никого не спасает.
С чего начать и что нужно изначально понимать?
Когда ко мне приходит клиент с запросом «передайте мой бизнес родственнику», я задаю два ключевых вопроса: «что именно передаём?» и «с какой целью в итоге?».
К слову, персонал, например, передать нельзя. Трудовые договоры заключены с ИП. При смене собственника всех придётся уволить и принять заново на нового ИП. Для ключевых сотрудников это стресс, для бизнеса — риск, что люди уйдут в процессе.
Контрагенты тоже не передаются автоматически. Даже если вы двадцать лет работаете с одним поставщиком, юридически ему придётся расторгнуть договор с вами и заключить новый — с вашим сыном. И его служба безопасности будет проверять нового контрагента с нуля. Никакие «мы же с вашим отцом знакомы» здесь могут не сработать.
Клиентская база, репутация, наработанные связи — это всё нематериальные активы. Они передаются только если оформлены как товарный знак или как объект интеллектуальной собственности. Если ничего не оформлено — передавать юридически нечего. Остаётся только фактическая передача, когда сын просто начинает работать с теми же клиентами.
Варианты передачи от простого к сложному
Первый способ — поштучная распродажа активов. Заключаем отдельные договоры купли-продажи на оборудование, товары, недвижимость. Товарный знак и домены — по договорам отчуждения исключительных прав. С контрагентами — трёхсторонние соглашения о перемене лица в обязательстве.
Этот способ понятен и прозрачен. Но он очень трудоёмок, если активов много. И каждый договор — это отдельная налоговая история, которую нужно просчитать заранее.
Второй способ — конвертация в ООО. Создаём компанию, ИП вносит в неё все активы как вклад в уставный капитал. Потом продаёт или дарит долю наследнику.
Плюсы очевидны: одна сделка вместо десятков. Договоры с персоналом и контрагентами не рвутся. Расчётный счёт и кредитная история компании сохраняются. Наследник получает готовую структуру, в которой можно продолжать работать.
Минусы тоже есть. Это дополнительная отчётность, обслуживание ООО, вывод денег через дивиденды с уплатой НДФЛ. То, что в ИП было свободно, в ООО становится корпоративным. Это нужно учитывать и просчитать на берегу.
Третий способ — личные фонды и ЗПИФ. Если в структуре бизнеса есть недвижимость — склады, торговые площади— имеет смысл рассмотреть более сложные инструменты.
Закрытый паевой инвестиционный фонд позволяет завести недвижимость в отдельную структуру. Наследники получают не квадратные метры, а паи. Вы, как создатель фонда, можете прописать правила управления так, чтобы дети получали доход, но не могли распорядиться активами без вашего согласия или согласия управляющей компании.
Личный фонд — новый инструмент, который в последние годы стал рабочим для среднего и крупного бизнеса. Вы передаёте активы в фонд, который становится их владельцем. Наследники получают содержание и определённый уровень контроля, но сами активы защищены от их личных рисков, кредиторов, разводов.
Это дорогие и сложные инструменты. Они имеют смысл, когда речь идёт о существенных активах и когда не исключен риск, что наследники не смогут или не захотят управлять бизнесом самостоятельно. Здесь есть варианты.
Четвертый способ — простое товарищество. Если вы не готовы отдать бизнес полностью или не сразу, но хотите подключить наследников, можно заключить договор простого товарищества. Вы как ИП и ваш сын как ИП объединяете вклады — оборудование, помещения, связи — для совместной деятельности.
Это позволяет легально делить прибыль без создания нового юрлица. Но важно грамотно прописать цели товарищества и разграничить зоны ответственности, чтобы избежать претензий по дроблению.
Возможна безналоговая рокировка: вы вносите в товарищество имущество, родственник деньги. При прекращении деятельности товарищества он может забрать имущество, а вы деньги (происходит обмен). При определенных обстоятельствах это можно сделать в безналоговом режиме легально.
Несколько реальных упрощенных примеров из практики
№1. Передача швейного производства
Основатель — ИП на ОСНО. Решил подарить деятельность дочери, которая уже зарегистрировалась в качестве ИП на упрощёнке. Экс-бизнесмен подарил дочери оборудование на сумму порядка 27 млн. руб. и оба влетели на налоги.
Отец, как плательщик НДС, обязан был начислить налог с рыночной стоимости подаренного оборудования (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Дочь, как упрощенец, обязана была включить рыночную стоимость полученного дара в свою налоговую базу и заплатить единый налог (п. 8 ст. 250 НК РФ, письмо Минфина № 03-04-05/22822 от 20.03.2026 г. Денег она не получила — а налог заплатила.
Налоговая давно доначисляет налог упрощенцам ИП в такой ситуации. Благодаря ВС РФ переломилась ситуация только когда одаряемый ИП на ОСНО, то есть является плательщиком НДФЛ (Определение ВС по делу № А50-28917/2023 № 309-ЭС24-21782 от 17.04.2026 г.). Упрощенцы же по-прежнему в зоне риска.
Как обойти проблемы? Отец мог подарить производственную линию дочери до того, как она зарегистрировалась ИП. На тот момент она — просто физическое лицо. А дарение между близкими родственниками не облагается налогом — ни НДФЛ у дочери, ни НДС у отца. Потерь для бюджета семьи — ноль. После того как линия подарена, дочь спокойно регистрируется ИП и вносит это имущество в бизнес.
№2. Сеть из трёх точек: производство, аренда, услуги.
Основатель — пенсионер, три направления бизнеса на одном ИП. Хотел передать каждому сыну по направлению.
Здесь сразу несколько рисков. Первый — если у направлений общие поставщики, общий персонал, общий бухгалтер, налоговая может признать это семейным дроблением. Доначисления, штрафы, пени. Родственные связи в этом случае — не защита, а наоборот, главный маркер для проверки на предмет дробления.
Второй риск — продажа активов родственнику ниже рыночной цены. Если стороны взаимозависимы, цена сделки не может отклоняться от рыночной более чем на 20 %. Иначе налоговая сама пересчитает доход по рыночной стоимости. Многие на практике об этом забывают.
В этом случае мы пошли по другому пути. Создали ООО, внесли в него все активы как вклад в уставный капитал и вклад в имущество в безналоговом режиме, а потом передали доли сыновьям с учётом их реального участия в каждом направлении. Интересы каждого из братьев прописали в корпоративных документах реальное разделение зон ответственности. Арифметика денег их устроила.
Были нюансы с входом/ выходом изначального владельца бизнесов, но эта тема обширная, кто давно за мной следит, найдет какие-то ответы в других публикациях (я много пишу по этой теме). Могу сказать только, что при неправильном подходе на налог могут влететь оставшиеся участники или само ООО исходя из действительной стоимости вышедшего.
Что я вам хочу сказать в заключение
Бизнес, который строился десятилетиями, не терпит суеты. Ваше желание его передать при жизни понятно. Но ошибка в передаче ИП может стоить не только денег в виде налоговых доначислений, но и серьёзных правовых последствий — особенно с учётом изменений законодательства последних лет.
Нельзя просто «переписать ИП». Нужно спроектировать переход: оценить налоговые последствия каждой сделки, сохранить отношения с ключевыми сотрудниками и партнёрами, выбрать структуру, которая будет работать в долгую.
В любом случае желаю вам долгих лет жизни и здоровья! И еще много лет в добром здравии оставаться у руля. Остались вопросы по сделке – пишите.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖
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