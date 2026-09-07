Как передать бизнес ИП наследникам при жизни. Либо как передать деятельность ИП третьим лицам

Варианты передачи от простого к сложному

Первый способ — поштучная распродажа активов. Заключаем отдельные договоры купли-продажи на оборудование, товары, недвижимость. Товарный знак и домены — по договорам отчуждения исключительных прав. С контрагентами — трёхсторонние соглашения о перемене лица в обязательстве.

Этот способ понятен и прозрачен. Но он очень трудоёмок, если активов много. И каждый договор — это отдельная налоговая история, которую нужно просчитать заранее.

Второй способ — конвертация в ООО. Создаём компанию, ИП вносит в неё все активы как вклад в уставный капитал. Потом продаёт или дарит долю наследнику.

Плюсы очевидны: одна сделка вместо десятков. Договоры с персоналом и контрагентами не рвутся. Расчётный счёт и кредитная история компании сохраняются. Наследник получает готовую структуру, в которой можно продолжать работать.

Минусы тоже есть. Это дополнительная отчётность, обслуживание ООО, вывод денег через дивиденды с уплатой НДФЛ. То, что в ИП было свободно, в ООО становится корпоративным. Это нужно учитывать и просчитать на берегу.

Третий способ — личные фонды и ЗПИФ. Если в структуре бизнеса есть недвижимость — склады, торговые площади— имеет смысл рассмотреть более сложные инструменты.

Закрытый паевой инвестиционный фонд позволяет завести недвижимость в отдельную структуру. Наследники получают не квадратные метры, а паи. Вы, как создатель фонда, можете прописать правила управления так, чтобы дети получали доход, но не могли распорядиться активами без вашего согласия или согласия управляющей компании.

Личный фонд — новый инструмент, который в последние годы стал рабочим для среднего и крупного бизнеса. Вы передаёте активы в фонд, который становится их владельцем. Наследники получают содержание и определённый уровень контроля, но сами активы защищены от их личных рисков, кредиторов, разводов.

Это дорогие и сложные инструменты. Они имеют смысл, когда речь идёт о существенных активах и когда не исключен риск, что наследники не смогут или не захотят управлять бизнесом самостоятельно. Здесь есть варианты.

Четвертый способ — простое товарищество. Если вы не готовы отдать бизнес полностью или не сразу, но хотите подключить наследников, можно заключить договор простого товарищества. Вы как ИП и ваш сын как ИП объединяете вклады — оборудование, помещения, связи — для совместной деятельности.

Это позволяет легально делить прибыль без создания нового юрлица. Но важно грамотно прописать цели товарищества и разграничить зоны ответственности, чтобы избежать претензий по дроблению.

Возможна безналоговая рокировка: вы вносите в товарищество имущество, родственник деньги. При прекращении деятельности товарищества он может забрать имущество, а вы деньги (происходит обмен). При определенных обстоятельствах это можно сделать в безналоговом режиме легально.