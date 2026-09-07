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Ольга Ульянова
Право
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Как передать бизнес ИП наследникам при жизни. Либо как передать деятельность ИП третьим лицам

Как передать бизнес ИП наследникам при жизни. Либо как передать деятельность ИП третьим лицам

Вы строили бизнес 25 лет, а передать наследникам не можете? ИП нельзя продать или подарить — только активы. Разбираю 4 рабочих схем передачи бизнеса, оформленного на ИП несмотря на то, что это считается невозможным.

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Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Эту тему мне давно предлагали раскрыть — и клиенты на консультациях, и подписчики в комментариях. Проблема действительно в России носит сейчас массовый характер, и с каждым годом она становится острее.

Сегодня предприниматели, открывшие бизнес в 90-х и нулевых в возрасте 25–35 лет, перешагнули 60-70-летний рубеж. Встает вопрос: как передать накопленное наследникам? Как правило, речь идет о среднем бизнесе, где уже есть что передавать, — микропредприятия редко доживают до такого срока. ИП тогда выбирали за скорость и простоту вывода средств, но сейчас именно эта форма создает главные сложности.

Сейчас они хотят отойти от дел. Передать сыну, дочери, племяннику — неважно. Важно, что передача должна произойти при жизни, чтобы основатель сам проследил, всё ли идёт так, как он задумывал.

Проблема формы собственности ИП

Если бизнес оформлен на юридическое лицо, у вас есть доля, акции, уставный капитал. Это актив, который можно оценить, подарить, продать, передать в доверительное управление. Да, и там хватает подводных камней — корпоративные споры, оценка, налоги (с ними сейчас все далеко не так просто). Но сам механизм передачи существует.

С ИП всё иначе. Статус ИП неразрывно привязан к конкретному человеку. Его нельзя продать, подарить или передать по наследству. Здесь нет простых решений. Люблю задачи с изначальным грифом «невозможно».

Проблема в том, передать «ИП» как бизнес при жизни невозможно, когда ИП умирает, его статус прекращается, так что по наследству он тоже не перейдет. Всё, что было на него оформлено — договоры аренды, трудовые отношения, обязательства перед поставщиками — фактически обрывается.

На первый взгляд можно передать только то, что этому ИП принадлежит на праве собственности: оборудование, товары, недвижимость, права на товарный знак. И каждый такой актив нужно проводить через отдельную сделку — со своими налоговыми последствиями.

Почему «пусть сын работает под моим ИП» — это больше не вариант

Долгое время это была распространённая схема. Основатель формально остаётся ИП, фактически делами занимается наследник. Все довольны: пенсионер сохраняет статус, родственник спокойно работает.

С лета 2025 года эта схема стала даже уголовно рискованной. В России введена уголовная ответственность за незаконную регистрацию ИП на подставных лиц по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ. Вводилась она для других целей, чтобы не регистрировали ИП на номиналов. Но фактически, получается, если пенсионер давно отошел от дел, а бизнес ведет сын или внук, то он становится номиналом

Согласно действующему законодательству ИП должен числиться именно тот, кто фактически у руля. Если налоговая или следственные органы установят, что фактический владелец и управляющий — один человек, а на бумаге числится другой, может возникнуть состав преступления. 

Причём под удар попадает именно тот, кто оформлен сейчас ИП. Потому что с точки зрения закона он — субъект, который несёт ответственность. А наследник, который фактически управляет, может проходить как соучастник или как лицо, действовавшее через номинала. Я ничему не удивлюсь, если стращать могут и семейный бизнес, который очевидно в такой ситуации злого умысла не имел. 

У меня нет цели вас напугать, есть цель подсветить риск, который вы должны учитывать. Ведь, как известно, незнание законов от ответственности никого не спасает.  

С чего начать и что нужно изначально понимать?

Когда ко мне приходит клиент с запросом «передайте мой бизнес родственнику», я задаю два ключевых вопроса: «что именно передаём?» и «с какой целью в итоге?».

К слову, персонал, например, передать нельзя. Трудовые договоры заключены с ИП. При смене собственника всех придётся уволить и принять заново на нового ИП. Для ключевых сотрудников это стресс, для бизнеса — риск, что люди уйдут в процессе.

Контрагенты тоже не передаются автоматически. Даже если вы двадцать лет работаете с одним поставщиком, юридически ему придётся расторгнуть договор с вами и заключить новый — с вашим сыном. И его служба безопасности будет проверять нового контрагента с нуля. Никакие «мы же с вашим отцом знакомы» здесь могут не сработать. 

Клиентская база, репутация, наработанные связи — это всё нематериальные активы. Они передаются только если оформлены как товарный знак или как объект интеллектуальной собственности. Если ничего не оформлено — передавать юридически нечего. Остаётся только фактическая передача, когда сын просто начинает работать с теми же клиентами.

Варианты передачи от простого к сложному

Первый способ — поштучная распродажа активов. Заключаем отдельные договоры купли-продажи на оборудование, товары, недвижимость. Товарный знак и домены — по договорам отчуждения исключительных прав. С контрагентами — трёхсторонние соглашения о перемене лица в обязательстве.

Этот способ понятен и прозрачен. Но он очень трудоёмок, если активов много. И каждый договор — это отдельная налоговая история, которую нужно просчитать заранее.

Второй способ — конвертация в ООО. Создаём компанию, ИП вносит в неё все активы как вклад в уставный капитал. Потом продаёт или дарит долю наследнику.

Плюсы очевидны: одна сделка вместо десятков. Договоры с персоналом и контрагентами не рвутся. Расчётный счёт и кредитная история компании сохраняются. Наследник получает готовую структуру, в которой можно продолжать работать.

Минусы тоже есть. Это дополнительная отчётность, обслуживание ООО, вывод денег через дивиденды с уплатой НДФЛ. То, что в ИП было свободно, в ООО становится корпоративным. Это нужно учитывать и просчитать на берегу.

Третий способ — личные фонды и ЗПИФ. Если в структуре бизнеса есть недвижимость — склады, торговые площади— имеет смысл рассмотреть более сложные инструменты.

Закрытый паевой инвестиционный фонд позволяет завести недвижимость в отдельную структуру. Наследники получают не квадратные метры, а паи. Вы, как создатель фонда, можете прописать правила управления так, чтобы дети получали доход, но не могли распорядиться активами без вашего согласия или согласия управляющей компании.

Личный фонд — новый инструмент, который в последние годы стал рабочим для среднего и крупного бизнеса. Вы передаёте активы в фонд, который становится их владельцем. Наследники получают содержание и определённый уровень контроля, но сами активы защищены от их личных рисков, кредиторов, разводов.

Это дорогие и сложные инструменты. Они имеют смысл, когда речь идёт о существенных активах и когда не исключен риск, что наследники не смогут или не захотят управлять бизнесом самостоятельно. Здесь есть варианты. 

Четвертый способ — простое товарищество. Если вы не готовы отдать бизнес полностью или не сразу, но хотите подключить наследников, можно заключить договор простого товарищества. Вы как ИП и ваш сын как ИП объединяете вклады — оборудование, помещения, связи — для совместной деятельности.

Это позволяет легально делить прибыль без создания нового юрлица. Но важно грамотно прописать цели товарищества и разграничить зоны ответственности, чтобы избежать претензий по дроблению.

Возможна безналоговая рокировка: вы вносите в товарищество имущество, родственник деньги. При прекращении деятельности товарищества он может забрать имущество, а вы деньги (происходит обмен). При определенных обстоятельствах это можно сделать в безналоговом режиме легально.  

Несколько реальных упрощенных примеров из практики

№1. Передача швейного производства

Основатель — ИП на ОСНО. Решил подарить деятельность дочери, которая уже зарегистрировалась в качестве ИП на упрощёнке. Экс-бизнесмен подарил дочери оборудование на сумму порядка 27 млн. руб. и оба влетели на налоги. 

Отец, как плательщик НДС, обязан был начислить налог с рыночной стоимости подаренного оборудования (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Дочь, как упрощенец, обязана была включить рыночную стоимость полученного дара в свою налоговую базу и заплатить единый налог (п. 8 ст. 250 НК РФ, письмо Минфина № 03-04-05/22822 от 20.03.2026 г. Денег она не получила — а налог заплатила.

Налоговая давно доначисляет налог упрощенцам ИП в такой ситуации. Благодаря ВС РФ переломилась ситуация только когда одаряемый ИП на ОСНО, то есть является плательщиком НДФЛ (Определение ВС по делу № А50-28917/2023 № 309-ЭС24-21782 от 17.04.2026 г.). Упрощенцы же по-прежнему в зоне риска. 

Как обойти проблемы? Отец мог подарить производственную линию дочери до того, как она зарегистрировалась ИП. На тот момент она — просто физическое лицо. А дарение между близкими родственниками не облагается налогом — ни НДФЛ у дочери, ни НДС у отца. Потерь для бюджета семьи — ноль. После того как линия подарена, дочь спокойно регистрируется ИП и вносит это имущество в бизнес. 

№2. Сеть из трёх точек: производство, аренда, услуги.

Основатель — пенсионер, три направления бизнеса на одном ИП. Хотел передать каждому сыну по направлению.

Здесь сразу несколько рисков. Первый — если у направлений общие поставщики, общий персонал, общий бухгалтер, налоговая может признать это семейным дроблением. Доначисления, штрафы, пени. Родственные связи в этом случае — не защита, а наоборот, главный маркер для проверки на предмет дробления.

Второй риск — продажа активов родственнику ниже рыночной цены. Если стороны взаимозависимы, цена сделки не может отклоняться от рыночной более чем на 20 %. Иначе налоговая сама пересчитает доход по рыночной стоимости. Многие на практике об этом забывают.

В этом случае мы пошли по другому пути. Создали ООО, внесли в него все активы как вклад в уставный капитал и вклад в имущество в безналоговом режиме, а потом передали доли сыновьям с учётом их реального участия в каждом направлении. Интересы каждого из братьев прописали в корпоративных документах реальное разделение зон ответственности. Арифметика денег их устроила.  

Были нюансы с входом/ выходом изначального владельца бизнесов, но эта тема обширная, кто давно за мной следит, найдет какие-то ответы в других публикациях (я много пишу по этой теме). Могу сказать только, что при неправильном подходе на налог могут влететь оставшиеся участники или само ООО исходя из действительной стоимости вышедшего. 

Что я вам хочу сказать в заключение

Бизнес, который строился десятилетиями, не терпит суеты. Ваше желание его передать при жизни понятно. Но ошибка в передаче ИП может стоить не только денег в виде налоговых доначислений, но и серьёзных правовых последствий — особенно с учётом изменений законодательства последних лет.

Нельзя просто «переписать ИП». Нужно спроектировать переход: оценить налоговые последствия каждой сделки, сохранить отношения с ключевыми сотрудниками и партнёрами, выбрать структуру, которая будет работать в долгую.

В любом случае желаю вам долгих лет жизни и здоровья! И еще много лет в добром здравии оставаться у руля. Остались вопросы по сделке – пишите.

 Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖

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Информации об авторе

Ольга Ульянова

Ольга Ульянова

Аудитор-консультант в Индивидуальный предприниматель

285 подписчиков274 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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