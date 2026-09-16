Соблазн выкинуть из бухотчетности перед ликвидацией долги и прибыль закончился фиаско. Когда закрыть фирму сложнее, чем кажется

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

По практике налогового консультирования последних лет могу сказать, что желание избавиться от «спящих компаний» появляется у бизнесменов всё чаще.

Поспособствовали такому тренду изменения законодательства, в частности необходимость теперь платить за директора взносы исходя из МРОТ. Кроме того, контролеры обязаны проверять сведения из ЕГРЮЛ на достоверность. В таком случае появляется соблазн не тратиться на добровольную ликвидацию и дождаться, чтобы налоговая закрыла вас сама.

Кстати, почему это плохая идея я расскажу чуть позже. Ключевая тема сегодняшнего выпуска — это почему нельзя «рисовать» ликвидационный баланс и как одна попытка ускорить закрытие обернулась для компании многолетним спором с налоговой.

Разбираем Постановление АС Восточно-Сибирского округа № Ф02-1617/2026 по делу № А19-22702/2025 от 24.06.2026 г.

Организации наивно показалось, что она может схитрить и просто выкинуть лишние цифры из бухгалтерской отчетности. Как говорится: ожидаемо, это не помогло!

Единственный участник ООО «Мебеленд» в августе 2024 г. принял решение о ликвидации. Ликвидатор действовал стандартно и представил в налоговый орган заявление формы № Р15016 с приложением ликвидационного баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений.

Налоговый орган установил, что сведения, отраженные в ликвидационном балансе, утвержденном Кожевниковым А.Д. 06.06.2025, не соответствуют сведениям, имеющимся в налоговом органе (по данным Межрайонной ИФНС России № 25 по Иркутской области), а именно:

по строке 1240_5 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражен показатель 0 тыс. руб., тогда как в ликвидационном балансе от 05.12.2024 по строке 1240_4 значился показатель 163 603 тыс. рублей (почти 164 млн рублей);

по строке 1240_6 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражен показатель 166 788 тыс. рублей;

по строке 1370_6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» — показатель 163 593 тыс. рублей.

Получается, что на одну и ту же дату — 05.12.2024 — в разных балансах стояли разные цифры: где-то 163 603 тыс. рублей, где-то 0. А на дату 06.06.2025 финансовые вложения снова появились — 166 788 тыс. рублей. При этом сведения об участии ООО «Мебеленд» в других юридических лицах и простом товариществе отсутствуют, а операции по расчетному счету, которые могли бы объяснить уменьшение финансовых вложений с 05.12.2024 по 31.12.2024 до нуля, не прослеживаются. Сведения по форме 2-НДФЛ в отношении этих операций за 2024 год на дату вынесения решения также отсутствуют.

Общество, судя по всему, пыталось переписать историю: убрать из промежуточного баланса неудобные цифры (обнулить финансовые вложения на 05.12.2024), а потом объяснить это «исправлением ошибок прошлых лет». Но при этом в новом балансе на 06.06.2025 эти же вложения снова всплыли — 166 788 тыс. руб.

Суд пришел к выводу, что отражение в ликвидационном балансе показателей, не соответствующих сведениям налогового органа и не подтвержденных операциями по счетам, свидетельствует о недостоверности отчетности. Раз так, то ФНС оказалась права, не закрыв фирму просто так.

Отдельно стоит сказать про отчет аудитора, на который ссылалось общество. Суды его не приняли: аудитор пришел к предположительному выводу о наличии ошибок в отчетности за 2023 год, сам это в суде подтвердил, а документы за 2022 и 2023 годы для проверки представлены не были.

Суды трёх инстанций признали отказ налогового органа законным. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а с общества в доход федерального бюджета взыскана госпошлина 50 000 рублей. Запись о недостоверности сведений о ликвидаторе осталась в ЕГРЮЛ.

Мне попадались клиенты, которые хотели провернуть нечто подобное, — именно поэтому я и решила сделать разбор этого знакового дела. Не стоит бездумно «рисовать» цифры или выкидывать их из отчетности перед ликвидацией в надежде, что ФНС не заметит и не сопоставит данные с прошлыми периодами. Сверка идет автоматически, и любой разрыв всплывет в программе налоговиков как ошибка.

Если вы хотите чисто закрыть предприятие, то необходимо предварительно легально закрывать показатели отчетности. Нельзя просто сделать вид, что цифр у вас в балансе не было.

Попытка «ускорить» ликвидацию, просто выкинув из отчетности неудобные цифры, не работает. Более того, она запускает обратный отсчет: пока вы судитесь с налоговой, срок ликвидации истекает, в ЕГРЮЛ появляется запись о недостоверности, и компания попадает в еще более сложную ситуацию, чем была бы при нормальном, пусть и небыстром, добровольном закрытии.

А теперь — вторая часть, которую я анонсировала в начале.