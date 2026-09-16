Соблазн выкинуть из бухотчетности перед ликвидацией долги и прибыль закончился фиаско. Когда закрыть фирму сложнее, чем кажется

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
По практике налогового консультирования последних лет могу сказать, что желание избавиться от «спящих компаний» появляется у бизнесменов всё чаще.
Поспособствовали такому тренду изменения законодательства, в частности необходимость теперь платить за директора взносы исходя из МРОТ. Кроме того, контролеры обязаны проверять сведения из ЕГРЮЛ на достоверность. В таком случае появляется соблазн не тратиться на добровольную ликвидацию и дождаться, чтобы налоговая закрыла вас сама.
Кстати, почему это плохая идея я расскажу чуть позже. Ключевая тема сегодняшнего выпуска — это почему нельзя «рисовать» ликвидационный баланс и как одна попытка ускорить закрытие обернулась для компании многолетним спором с налоговой.
Разбираем Постановление АС Восточно-Сибирского округа № Ф02-1617/2026 по делу № А19-22702/2025 от 24.06.2026 г.
Организации наивно показалось, что она может схитрить и просто выкинуть лишние цифры из бухгалтерской отчетности. Как говорится: ожидаемо, это не помогло!
Единственный участник ООО «Мебеленд» в августе 2024 г. принял решение о ликвидации. Ликвидатор действовал стандартно и представил в налоговый орган заявление формы № Р15016 с приложением ликвидационного баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений.
Налоговый орган установил, что сведения, отраженные в ликвидационном балансе, утвержденном Кожевниковым А.Д. 06.06.2025, не соответствуют сведениям, имеющимся в налоговом органе (по данным Межрайонной ИФНС России № 25 по Иркутской области), а именно:
по строке 1240_5 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражен показатель 0 тыс. руб., тогда как в ликвидационном балансе от 05.12.2024 по строке 1240_4 значился показатель 163 603 тыс. рублей (почти 164 млн рублей);
по строке 1240_6 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражен показатель 166 788 тыс. рублей;
по строке 1370_6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» — показатель 163 593 тыс. рублей.
Получается, что на одну и ту же дату — 05.12.2024 — в разных балансах стояли разные цифры: где-то 163 603 тыс. рублей, где-то 0. А на дату 06.06.2025 финансовые вложения снова появились — 166 788 тыс. рублей. При этом сведения об участии ООО «Мебеленд» в других юридических лицах и простом товариществе отсутствуют, а операции по расчетному счету, которые могли бы объяснить уменьшение финансовых вложений с 05.12.2024 по 31.12.2024 до нуля, не прослеживаются. Сведения по форме 2-НДФЛ в отношении этих операций за 2024 год на дату вынесения решения также отсутствуют.
Общество, судя по всему, пыталось переписать историю: убрать из промежуточного баланса неудобные цифры (обнулить финансовые вложения на 05.12.2024), а потом объяснить это «исправлением ошибок прошлых лет». Но при этом в новом балансе на 06.06.2025 эти же вложения снова всплыли — 166 788 тыс. руб.
Суд пришел к выводу, что отражение в ликвидационном балансе показателей, не соответствующих сведениям налогового органа и не подтвержденных операциями по счетам, свидетельствует о недостоверности отчетности. Раз так, то ФНС оказалась права, не закрыв фирму просто так.
Отдельно стоит сказать про отчет аудитора, на который ссылалось общество. Суды его не приняли: аудитор пришел к предположительному выводу о наличии ошибок в отчетности за 2023 год, сам это в суде подтвердил, а документы за 2022 и 2023 годы для проверки представлены не были.
Суды трёх инстанций признали отказ налогового органа законным. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а с общества в доход федерального бюджета взыскана госпошлина 50 000 рублей. Запись о недостоверности сведений о ликвидаторе осталась в ЕГРЮЛ.
Мне попадались клиенты, которые хотели провернуть нечто подобное, — именно поэтому я и решила сделать разбор этого знакового дела. Не стоит бездумно «рисовать» цифры или выкидывать их из отчетности перед ликвидацией в надежде, что ФНС не заметит и не сопоставит данные с прошлыми периодами. Сверка идет автоматически, и любой разрыв всплывет в программе налоговиков как ошибка.
Если вы хотите чисто закрыть предприятие, то необходимо предварительно легально закрывать показатели отчетности. Нельзя просто сделать вид, что цифр у вас в балансе не было.
Попытка «ускорить» ликвидацию, просто выкинув из отчетности неудобные цифры, не работает. Более того, она запускает обратный отсчет: пока вы судитесь с налоговой, срок ликвидации истекает, в ЕГРЮЛ появляется запись о недостоверности, и компания попадает в еще более сложную ситуацию, чем была бы при нормальном, пусть и небыстром, добровольном закрытии.
А теперь — вторая часть, которую я анонсировала в начале.
Почему не стоит пускать закрытие фирмы на самотек
Многие предприниматели рассуждают так: «Зачем платить за ликвидацию? Дождусь, пока налоговая сама меня закроет». Это, на самом деле, опасное заблуждение.
Налоговая не закрывает фирмы «сама» просто так. Она инициирует процедуру исключения из ЕГРЮЛ только при наличии определенных оснований: отсутствие отчетности более 12 месяцев, отсутствие операций по счетам, наличие записи о недостоверности сведений. Но это не ликвидация в классическом смысле — это административное исключение.
Чем грозит запись о недостоверности в ЕГРЮЛ
Непредставление или недостоверные сведения — штраф на должностных лиц от 5 000 до 10 000 руб. (ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ).
Представление заведомо ложных сведений — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет (ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ).
Фальсификация ЕГРЮЛ — вообще уголовная ответственность (ст. 170.1 УК РФ).
Если запись о недостоверности внесена, но компания ещё существует — вы не сможете стать руководителем или участником с долей ≥ 50% в другой компании, пока запись не снята или пока не истекли 3 года с момента её внесения.
Если компанию исключили из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью — 3 года с момента исключения нельзя быть руководителем или участником с долей ≥ 50% в других компаниях (пп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ).
Кроме того, организация становится «рискованным партнером» — контрагенты теряют вычеты НДС и расходы по налогу на прибыль (ст. 54.1 НК РФ). Такая фирма попадает в красную зону, и в отношении её бывших партнёров возможны споры по вычетам и расходам.
Если вы действительно хотите закрыть фирму, а не создать себе новые проблемы, не пытайтесь грубо обмануть систему. Ликвидационный баланс должен соответствовать данным предыдущих периодов. Если в прошлой отчетности были ошибки — их нужно исправлять в установленном порядке, с документальным подтверждением, а не просто «обнулять» неудобные строки.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖