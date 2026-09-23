Как арендодателю перевыставлять коммуналку 3 варианта + 4-й (прямой договор). Отдельно про использование агентского договора

Давайте вместе разберемся кто и в каком случае платит налоги, и какие оговорки в договоре делать о возмещении коммунальных платежей. Вопрос налогообложения прежде всего волнует арендодателя на предмет того, нужно ли включать коммуналку в свои доходы. Очевидно, что делать это не сильно хочется.

По этой теме я делаю уже не первый выпуск, но она по-прежнему вызывает вопросы и затруднения на практике. Сегодня попробую раскрыть информацию максимально просто и понятно, чтобы вы не путались на практике с коммуналкой.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор . Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Чтобы все закрепить еще одна, но уже сводная табличка для вас, которая должна помочь сделать выбор и понять различия в сценариях.

«Арендатор вправе заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг в арендованное помещение. Арендодатель дает согласие на заключение таких договоров и обязуется не препятствовать доступу ресурсоснабжающих организаций к инженерным сетям. Арендатор самостоятельно несет расходы по оплате коммунальных услуг и не возмещает их арендодателю».

Коммуналка не проходит через арендодателя — ни доход, ни расход

Неплохой вариант если арендатор сам заключает договор с ресурсоснабжающей организацией (с согласия арендодателя). Арендодатель вообще не участвует в расчетах.

Важно: Вознаграждение должно быть рыночным . Если агент работает за 0,01% или вообще без вознаграждения, налоговая легко признает договор притворным и доначислит налоги со всей суммы коммуналки.

«Арендодатель обязуется за вознаграждение совершить от своего имени, но за счет арендатора, действия по приобретению коммунальных услуг (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение) для обеспечения арендованного помещения. Арендатор возмещает арендодателю расходы на приобретение коммунальных услуг и выплачивает вознаграждение в размере [1-5]% от стоимости приобретенных услуг. Отчет агента предоставляется ежемесячно не позднее [дата]».

Начисляет НДС только на вознаграждение ; по возмещению — счета-фактуры по посреднической схеме

Критично важно в этом случае а гентский договор заключить раньше , чем договор с РСО. Иначе суд признает схему формальной (см. дело АС Поволжского округа № А12-2485/2025 дата?).

Еще одна конструкция, при которой арендодатель — агент, арендатор — принципал. Агент покупает коммуналку от своего имени, за счет принципала.

«Коммунальные услуги не входят в состав арендной платы. Арендатор компенсирует арендодателю стоимость коммунальных услуг, потребленных в арендованном помещении, на основании отдельного счета, выставляемого арендодателем. Размер компенсации определяется [пропорционально площади / по показаниям счетчиков / по мощности оборудования] на основании счетов ресурсоснабжающих организаций. Компенсация производится в течение [срок] дней с даты выставления счета».

Не выставляет счет-фактуру, НДС на компенсацию не начисляет; входной НДС по «арендаторской» части — в стоимость (не принимает к вычету)

В этом случае аренда по договору у нас идет отдельно, коммуналка также отдельным счетом. Это не посредничество, а возмездная услуга.

«Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная часть составляет [сумма] руб. в месяц. Переменная часть равна стоимости коммунальных услуг, потребленных арендатором в расчетном периоде, определенной на основании счетов ресурсоснабжающих организаций, и оплачивается арендатором в составе арендной платы. Расчет переменной части производится [пропорционально площади / по показаниям счетчиков / по мощности оборудования]».

НДС со всей арендной платы, счет-фактура на всю сумму, входной НДС к вычету

Здесь все достаточно просто коммунальные платежи в договоре аренды фиксированная часть + переменная (по счетчику/доле/мощности).

✅ Часть 2. Почему все именно так, как сказано в первой части (нормативное обоснование и судебная практика)

Это раздел скорее всего заинтересует больше бухгалтеров и налоговых консультантов, а для бизнесменов покажется скучной китайской грамотой. Но без него никак! Чтобы что-то утверждать нужно иметь обоснование. Его я вынесла специально в самостоятельный раздел статьи, чтобы не утяжелять информацию, которая необходима для принятия решения. Итак, вы выбрали подходящий для себя сценарий, но хотите закрепить свои знания и удостовериться, что выбор сделан верно. Пройдёмся также по четырём возможным сценариям.

Вариант №1. Коммуналка внутри арендной платы

Сумма компенсации коммунальных расходов, включенная в арендную плату, для арендодателя является доходом от реализации (или внереализационным доходом — в зависимости от систематичности деятельности). Это следует из ст. 249, п. 4 ст. 250 НК РФ и подтверждается письмом Минфина № 03-11-11/47805 от 28.06.2019 г. При этом расходы на коммунальные услуги, потребленные арендатором, арендодатель вправе учесть в составе материальных расходов (подп. 5 п. 1 ст. 254 НК РФ) или внереализационных расходов (подп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ). Момент признания — период фактического потребления (п. 1, 2, подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ, письмо ФНС № СД-4-3/5272 от 25.03.2019 г.). Для НДС: реализация услуг по предоставлению имущества в аренду — объект обложения (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Арендодатель исчисляет НДС со всей суммы арендной платы, включая переменную часть, и выставляет счет-фактуру на полную стоимость (п. 3 ст. 168 НК РФ, письмо ФНС № ШС-22-3/86 от 04.02.2010 г.). Входной НДС по коммунальным услугам арендодатель принимает к вычету (подп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ). Судебная практика В постановлениях Президиума ВАС № 6219/08 от 10.03.2009 г. и № 12664/08 от 25.02.2009 г. сформулирована позиция: если коммунальные услуги неразрывно связаны с арендой и без них арендатор не может пользоваться имуществом, арендодатель вправе перевыставлять счета-фактуры, а арендатор — заявлять вычет. Эта позиция применяется и к варианту с включением коммуналки в арендную плату.

Вариант №2. Коммуналка по отдельному счету (возмещение затрат)

Компенсация коммунальных расходов по отдельному счету не является реализацией коммунальных услуг, поскольку арендодатель не является поставщиком ресурсов. Это подтверждается п. 22 информационного письма Президиума ВАС № 66 от 11.01.2002 г. и письмами Минфина № 03-07-11/19594 от 28.02.2025 г., № 03-07-11/3227 от 18.01.2024 г. Для налога на прибыль: компенсация включается во внереализационные доходы (п. 4 ст. 250 НК РФ, письма Минфина № 03-03-07/27491 от 17.04.2019 г., № 03-03-06/3/57236 от 06.09.2017 г.). Расходы на коммуналку в части арендатора — внереализационные расходы (подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ, письмо Минфина № 03-03-06/3/118742 от 05.12.2022 г.). Для УСН: компенсация — доход (п. 1 ст. 346.15, ст. 250, п. 1 ст. 346.17 НК РФ, письма Минфина № 03-11-11/51830 от 26.05.2025 г., № 03-11-11/68534 от 25.08.2021 г.). На УСН «доходы минус расходы» стоимость коммуналки учитывается в материальных расходах после оплаты (подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 5 п. 1 ст. 254, п. 2 ст. 346.17 НК РФ). НДС — ключевой спорный момент Контролирующие ведомства настаивают: арендодатель-абонент не вправе перевыставлять счета-фактуры, НДС на компенсацию не начисляется, входной НДС по «арендаторской» части к вычету не принимается, а включается в стоимость (п. 2 ст. 170 НК РФ, письма Минфина № 03-04-15/52 от 03.03.2006 г., УФНС по Москве № 19-11/067415 от 16.07.2007 г.). Однако есть и противоположная практика. Президиум ВАС в постановлениях № 6219/08 от 10.03.2009 г. и № 12664/08 от 25.02.2009 г. признал за арендодателем право перевыставлять счета-фактуры. Эту позицию поддержали ФАС Центрального округа (постановление № Ф10-4184/2017 от 12.10.2017 г.), Северо-Кавказского округа (постановление № Ф08-6427/2015 от 11.09.2015 г.), Уральского округа (постановление № Ф09-4255/08-С2 от 19.06.2008 г.). Но с учетом более поздних разъяснений Минфина (2024–2025 гг.) следование этой позиции сопряжено с риском конфликта с проверяющими.

Вариант №3. Посреднический (агентский) договор

На УСН «доходы» агент включает в доход только вознаграждение. Возмещение расходов принципала не является доходом агента (подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ). Это подтверждается письмами Минфина № 03-11-06/2/12 от 24.01.2013 г., № 03-11-06/2/55 от 14.04.2011 г., № 03-11-06/2/112612 от 22.12.2020 г. Критически важное требование: агентский договор должен быть заключен раньше, чем договор между арендодателем и ресурсоснабжающей организацией. Иначе сделка может быть признана ничтожной (ст. 166, 168 ГК РФ). Это следует из п. 6 информационного письма Президиума ВАС № 85 от 17.11.2004 г. Судебная практика В постановлениях Арбитражного суда Северо-Западного округа № Ф07-22009/2023 от 14.02.2024 г. и Восточно-Сибирского округа № Ф02-5981/2020 от 09.12.2020 г. суды подтвердили: при нарушении хронологии договоров посредническая схема признается формальной. Также важно согласие ресурсоснабжающей организации на передачу ресурсов третьему лицу (ст. 545, 548 ГК РФ). Без такого согласия договор могут оспорить.

Вариант №4. Прямой договор арендатора с РСО