Что изменилось для россиян с 2026 г. при продаже недвижимости и выплате дивидендов в ОАЭ

Неоднозначная норма про возврат капитала

Отдельно хочу обратиться к владельцам бизнеса, которые используют эмиратские холдинги. В новом Соглашении появилась крайне любопытная и спорная норма. В определении дивидендов теперь упомянуты доходы от распределения добавочного капитала и уменьшения уставного капитала.

На практике это означает что при возврате инвестиций из дочерней компании налоговые органы могут попытаться признать всю сумму дивидендами и удержать налог у источника. Хотя по своей экономической сути возврат первоначального вклада доходом не является и не должен облагаться налогом. Судебная практика и здравый смысл подсказывают что налог должен взиматься только с финансовой выгоды.

Внимания заслуживает пункт 4 статьи 10 Соглашения, который относит к дивидендам доход от распределения добавочного оплаченного капитала и уменьшения уставного капитала. Эта формулировка вызывает споры среди коллег.

С одной стороны, буквальное прочтение позволяет трактовать любые выплаты при уменьшении капитала как дивиденды, облагаемые по ставке 10%. С другой — возврат капитала не всегда означает распределение прибыли. Если инвестор просто возвращает свои вложения, экономического основания для налога нет. На это указывал и Верховный Суд РФ в определении СКЭС по делу N А32-32855/2017 от 22.11.2018 если выплата не превышает величину вложения, имущественное положение участника не улучшается, а значит, дохода не возникает.

Более того, Модельная конвенция ОЭСР, на которой основаны большинство соглашений России, прямо указывает: выплаты, приводящие к уменьшению корпоративных прав и представляющие собой возврат капитала, как правило, не считаются дивидендами (пункт 28 Комментария к статье 10). Это создаёт противоречие между текстом Соглашения с ОАЭ и международной практикой.

На практике это может привести к тому, что иностранные инвесторы предпочтут вкладывать средства в российские дочерние компании не через увеличение капитала, а через займы. Проценты по займам облагаются у источника по ставке 10%, а тело займа возвращается без налога. Это делает заёмную схему более привлекательной, чем вложение в капитал, что вряд ли соответствует заявленной цели Соглашения — развитию экономических отношений.

Пример с возвратом первоначального вклада

Российский инвестор Егор вложил в уставный капитал дочерней компании в ОАЭ 100 млн рублей. Через несколько лет компания возвращает ему эти 100 млн рублей при уменьшении уставного капитала.

В такой ситуации буквальное прочтение п. 4 ст. 10 Соглашения позволяет налоговым органам трактовать эту выплату как дивиденды и удержать налог 10%.

Но ведь экономически это возврат вложений, а не прибыль. Имущественное положение инвестора не улучшается.

Верховный Суд РФ в определении № А32-32855/2017 от 22.11.2018 по делу указал, что если выплата не превышает величину вложения, дохода не возникает.

Модельная конвенция ОЭСР также говорит, что возврат капитала, как правило, не считается дивидендами. На практике это создаёт риск, потому что налоговая может попытаться признать всю сумму дивидендами.

Пример про заемную схему вместо вложения в капитал

Российский инвестор хочет финансировать дочернюю компанию в ОАЭ. Есть два варианта:

Увеличить уставный капитал. Выдать заём.

В данном случае при возврате капитала есть риск переквалификации в дивиденды и налога 10%. При займе проценты облагаются у источника по ставке 10%, а тело займа возвращается без налога.

Поэтому заёмная схема может оказаться более привлекательной, что не соответствует цели Соглашения — развитию экономических отношений.