Как при покупке ООО не получить в наследство чужие налоговые проблемы

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам не только законно экономить налоги, но и не купить вместе с готовым бизнесом чужие проблемы. Сегодня поговорим именно о рисках покупателя доли в ООО.
Покупка действующего бизнеса позволяет выйти на рынок без долгого запуска компании с нуля. Уже есть сотрудники, клиенты, поставщики, договоры, оборудование, а иногда и прибыль, которую продавец обещает сохранить после смены собственника.
Но есть нюанс. Покупатель приобретает долю в юридическом лице, которое продолжает существовать со всеми своими правами и обязательствами. Смена участников не обнуляет налоговую историю ООО и не освобождает его от обязательств, возникших до сделки.
Сегодня у компании может не быть недоимки, завтра она получит требование, а через несколько месяцев — решение налогового органа по операциям прошлых лет. И деньги на исполнение этого решения придется искать уже новому собственнику.
Даже опытный бухгалтер может не заметить проблему, если перед продажей бизнеса не проводилась полноценная проверка.
Можно ли обнаружить такие риски заранее? В большинстве случаев да, если проверять не только отчетность, но и реальные хозяйственные операции, финансовое состояние и юридические обязательства компании.
Если на ЕНС все в порядке, это еще ничего не гарантирует
Продавец показывает, что недоимки нет, отчётность сдана, платежи проходят. Компания выглядит благополучно. Покупатель заключает сделку, а через несколько месяцев налоговая предъявляет претензии к вычетам по НДС, расходам по прибыли или неучтённым сделкам. Выясняется, что контрагенты фактически не исполняли обязательства, а бывший участник перед продажей провёл сделки, последствия которых теперь расхлёбывает компания.
Налоговый риск — не то же самое, что существующая задолженность. Отсутствие недоимки на дату сделки не доказывает, что прошлые операции были безупречны. Статья 54.1 НК РФ ограничивает уменьшение налоговой базы и суммы налога, в частности при искажении сведений о фактах хозяйственной жизни. Подходы к применению этих правил обобщены в Обзоре судебной практики ВС РФ от 13.12.2023.
Поэтому до сделки нужно изучить не только расчёты с бюджетом, но и то, из каких операций сформировались налоговые обязательства. В первую очередь проверить
декларации по НДС, налогу на прибыль или УСН за значимые периоды;
соответствие отчётности учёту, банковским выпискам и первичным документам;
крупные вычеты по НДС, необычные расходы, убытки прошлых лет и операции, существенно уменьшающие налоговую базу;
сделки с посредниками и контрагентами, реальность исполнения обязательств которыми вызывает вопросы;
крупные сделки накануне продажи, особенно с участием продавца или связанных лиц;
расчёты с персоналом и значительные подотчётные суммы;
требования налогового органа, акты и решения проверок, жалобы, судебные споры и переписку с инспекцией.
Особое внимание — нетипичным операциям. Это списание крупной дебиторской задолженности, существенных товарных остатков, получение значительного убытка, сделки со связанными компаниями и ИП.
Это не означает, что каждая такая операция незаконна. Но если она существенно влияет на финансовый результат или налоги, покупателю необходимо понимать ее экономический смысл и иметь возможность проверить документы.
Как бы ни уверял продавец, что с учетом все прекрасно, действует простое правило — доверяй, но проверяй.
Интересный случай из практики
Однажды я участвовала во внутреннем аудите перед продажей детского оздоровительного центра на 700 человек. На первый взгляд отчетность выглядела вполне прилично. Но проверка выявила, что местный директор кратно завышал расходы на питание.
Через дружественного поставщика по документам проходил товар, преимущественно мясо и рыба, которыми детей в действительности не кормили в заявленных количестве и качестве.
Нетрудно догадаться, что через этого ИП бывший руководитель обналичивал деньги.
В результате потенциальный покупатель видел искаженный финансовый результат и одновременно получал риск налоговых доначислений из-за завышения расходов. При этом сами бенефициары бизнеса несколько лет не до конца понимали его реальное финансовое положение.
Этот случай хорошо показывает, почему одной бухгалтерской отчетности недостаточно. Документы могут выглядеть убедительно, а за ними скрывается совсем другая экономика бизнеса.
Продавец обещает прибыль, но что стоит за цифрами?
Еще один риск — недостоверные финансовые показатели.
Покупателю показывают отчетность со стабильной прибылью, растущей выручкой и приемлемой задолженностью. Цена кажется обоснованной. После сделки выясняется, что дебиторская задолженность фактически безнадежна, запасы устарели, а часть расходов вообще не отражалась в учете.
Реальный денежный поток оказывается значительно хуже заявленного.
В моей практике был и другой показательный случай. Региональные операционные компании годами передавали московской головной организации некорректные данные о финансовых результатах. Причиной оказалась чрезмерно усложненная таблица Excel в управленческом учете, которую изначально создавали для презентации инвестору.
При более детальном анализе обнаружился некачественный обмен между 1С:Управление торговлей и 1С:Бухгалтерией предприятия. Операционная компания давно проедала собственные ресурсы и фактически не приносила прибыли, хотя управленческие отчеты показывали иную картину.
Возможна и обратная ситуация, когда бухгалтерский баланс выглядит скромно, но у компании есть ценные активы, постоянные клиенты, выгодные контракты и перспективы роста.
Поэтому стоимость бизнеса нельзя определять только по чистым активам или бухгалтерской прибыли.
Отдельного внимания заслуживают налоговые убытки прошлых лет. Продавец может представлять их как преимущество, позволяющее в дальнейшем уменьшать налоговую базу. Однако сам факт отражения убытка в декларации не гарантирует, что новый собственник сможет использовать его в дальнейшем.
Необходимо проверить происхождение убытка, подтверждающие документы, соблюдение требований НК РФ и применимые ограничения.
То же относится к расходам и вычетам, существенно повлиявшим на финансовые показатели. Если они не подтверждаются документами или не соответствуют реальным операциям, заявленная прибыль может оказаться завышенной.
Как проверить финансовое состояние
Нужно сопоставить бухгалтерскую отчетность с денежными потоками, договорами, первичными документами и фактическим состоянием активов.
Если компания показывает значительную прибыль, но годами не получает деньги от крупнейшего покупателя, следует выяснить, насколько реальна дебиторская задолженность.
Если выручка зависит от нескольких связанных с продавцом компаний, нужно оценить, сохранятся ли эти отношения после сделки.
А если прибыль обеспечена одной крупной операцией, важно понять, повторится ли такой результат в будущем.
Финансовая проверка должна ответить на два вопроса — сколько бизнес действительно зарабатывает и насколько надежны показатели, на основании которых продавец определил цену.
Покупка доли дешевле рыночной стоимости и налоговые последствия
Покупатель обычно беспокоится о налогах самой компании. Но в определенных случаях налоговые последствия могут возникнуть и у него лично.
С 1 января 2025 года в НК РФ предусмотрено налогообложение материальной выгоды при приобретении долей участия в уставном капитале организации по цене ниже рыночной стоимости. Это обстоятельство следует учитывать при анализе сделок с физическими лицами.
Как определить возможную материальную выгоду
Упрощенно разница выглядит так.
Материальная выгода = рыночная стоимость доли − цена приобретения.
Пример.
Чистые активы ООО составляют 50 млн руб. Покупатель приобретает 30% доли за 10 000 руб., то есть по номинальной стоимости.
Если условно принять пропорциональную часть чистых активов за рыночную стоимость доли, расчет будет следующим:
50 млн × 30% = 15 млн руб.;
15 000 000 − 10 000 = 14 990 000 руб.
Однако это лишь иллюстрация, а не готовый расчет налоговой базы. Чистые активы сами по себе не всегда определяют рыночную стоимость доли, а применимость правил о материальной выгоде и порядок расчета НДФЛ зависят от конкретных обстоятельств сделки и действующей редакции НК РФ.
При анализе необходимо учитывать пп. 3 п. 1 и п. 4 ст. 212 НК РФ, а также письмо Минфина № 03-04-05/48098 от 16.05.2025.
Здесь важно разделять две задачи.
Первая — определить экономически обоснованную стоимость доли. Номинальная стоимость, размер уставного капитала и чистые активы не дают исчерпывающего ответа о рыночной стоимости бизнеса.
Вторая — установить налоговые последствия выбранной цены. Значение имеют статус сторон, обстоятельства приобретения и специальные правила налогообложения материальной выгоды.
Отдельного внимания заслуживает маскировка покупки доли через увеличение уставного капитала. Если покупатель фактически не инвестирует в развитие ООО, а использует дополнительный вклад для подмены без деловой цели сделки с долей, после чего продавец очень быстро выходит из общества.
Очень рекомендую почитать п. 2 ст. 170 ГК РФ, Определение ВС РФ № 301-ЭС17-13352 от 25.01.2018 и особенно письмо Минфина № 03-04-05/40597 от 14.05.2026.
Экономический смысл сделки и налоговые последствия выбранной схемы необходимо оценивать до ее оформления, а не после того, как инспекция заинтересуется последовательностью операций.
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Обязательства, которых нет в отчетности
Ещё одна проблема — обязательства, не отражённые в балансе или неочевидные при поверхностной проверке. Например, до продажи участники решили распределить прибыль. Дивиденды ещё не выплачены, но обязательство перед бывшим участником уже существует. После сделки он требует деньги, которые новый собственник рассчитывал направить на развитие бизнеса. Аналогичные риски связаны с займами, поручительствами, залогами, судебными спорами и обязательствами перед работниками или контрагентами.
До покупки следует изучить решения участников, договоры займа, залога и поручительства, кредитные договоры, судебные дела, исполнительные производства, претензии, а также условия договоров, требующие согласия контрагентов при смене контроля. Если продавец утверждает, что все обязательства раскрыты, это стоит закрепить в договоре и приложить конкретный перечень известных обязательств.
Отсутствие долга в отчётности само по себе не прекращает обязательство, если оно действительно возникло. Поэтому нужна юридическая проверка документов в сочетании с анализом учёта.
Компания использует активы, которые ей не принадлежат
Покупатель может рассчитывать получить вместе с бизнесом производственную площадку, оборудование, программное обеспечение и товарные знаки. Но не всё, чем пользуется ООО, принадлежит ему. Помещение может арендоваться, оборудование — находиться в лизинге, а права на сайт, ПО или товарный знак — принадлежать прежнему собственнику или другой компании.
Это не обязательно препятствует сделке. Важно понять, сохранится ли возможность пользоваться активами после смены собственника и не потребуется ли согласие третьих лиц. Например, если основная ценность компании — производственная площадка и оборудование, а договор аренды позволяет арендодателю прекратить отношения при определённых обстоятельствах, формально ООО продолжит существовать, но вести бизнес на прежних условиях уже не сможет.
Отдельно нужно проверить правомерность налогового учёта расходов на такие активы: если затраты учитывались без достаточных правовых оснований или подтверждающих документов, возможны претензии налогового органа.
По каждому ключевому активу следует установить собственника, основание использования, срок действия прав, условия их прекращения и стоимость замены. Если без конкретного актива компания не сможет продолжать деятельность, это должно учитываться при определении цены и согласовании условий сделки.
Что говорит Верховный суд о заверениях продавца
Один из важных инструментов защиты покупателя — заверения об обстоятельствах, предусмотренные статьей 431.2 ГК РФ.
В договоре можно закрепить, что налоговая отчетность представлена полностью, существенные обязательства раскрыты, а продавцу не известны определенные обстоятельства, способные привести к налоговым претензиям за периоды до сделки.
Но здесь важно правильно сформулировать условия.
Верховный суд РФ в Определении № 305-ЭС22-17862 от 21.03.2023 рассмотрел спор, возникший после приобретения долей в ООО.
Продавцы дали заверения, в том числе относительно отсутствия нарушений в деятельности компании до сделки и сохранения лицензии до перехода права собственности. Впоследствии лицензию аннулировали из-за нарушений, допущенных ранее.
Верховный суд указал, что заверения могут касаться причин обстоятельств, которые проявятся в будущем и повлекут имущественные потери. Продавец, подтвердивший отсутствие нарушений в предшествующей деятельности компании, по общему правилу может отвечать за негативные последствия выявления таких нарушений.
Практический вывод — не ограничиваться общей фразой об отсутствии претензий. В договоре лучше конкретно описать, какие обстоятельства подтверждает продавец и какие последствия наступят, если заверения окажутся недостоверными.
Например, продавец может подтвердить, что налоговые декларации за согласованные периоды представлены, существенные требования налоговых органов раскрыты, известные ему обстоятельства, способные привести к значительным доначислениям, перечислены, а сведения о займах, залогах, поручительствах и правах на ключевые активы достоверны.
Не менее важно предусмотреть порядок взаимодействия сторон при предъявлении налоговых претензий, включая уведомление, подготовку возражений и обжалование решений.
Можно ли взыскать с продавца все доначисленные налоги?
Здесь необходимо различать два обязательства.
Первое — налоговая обязанность самого ООО перед бюджетом. Продажа доли не переносит ее на продавца и не освобождает компанию от уплаты налогов, если соответствующая обязанность существует.
Второе — договорная ответственность продавца перед покупателем. Она зависит от условий договора, содержания заверений, характера потерь и применимых норм гражданского законодательства.
Если продавец подтвердил конкретные обстоятельства, а затем выяснилось, что они не соответствовали действительности, покупатель может рассматривать вопрос о применении статьи 431.2 ГК РФ.
В зависимости от обстоятельств значение могут иметь также статья 15 ГК РФ об убытках и статья 406.1 ГК РФ о возмещении потерь при наступлении определенных обстоятельств. Это разные правовые механизмы с различными основаниями применения.
Договорная защита должна быть конкретной, а не декларативной. При этом соглашение продавца и покупателя не связывает налоговый орган и само по себе не меняет налоговую обязанность ООО.
Как организовать проверку, чтобы она действительно защищала покупателя
Проверка не должна превращаться в формальный сбор выписок и справок. Ее результат — понятная картина рисков и их возможной стоимости.
По каждому существенному риску следует определить:
В чем состоит проблема и какими документами подтверждается.
Насколько вероятно неблагоприятное развитие событий.
Каковы возможные финансовые последствия.
Можно ли устранить риск до сделки.
Если нельзя, как учесть его в цене и договоре.
Например, налоговая проблема может потребовать восстановления документов или пересмотра цены. Неясность с правами на ключевой актив — получения согласия собственника или заключения нового договора. Скрытое обязательство перед бывшим участником — изменения условий расчетов с продавцом.
Иногда правильным решением будет отказаться от сделки. В других случаях покупка остается экономически оправданной, если цена учитывает выявленные риски, а договор предусматривает достаточные инструменты защиты.
Поэтому юридическая, налоговая и финансовая проверки должны дополнять друг друга. Юрист оценивает правовые последствия, налоговый специалист — риски учета и отчетности, финансовый аналитик — влияние проблем на стоимость бизнеса и денежные потоки.
Вот что я вам скажу в итоге:
При покупке ООО важно оценивать не только то, сколько компания зарабатывает сегодня, но и то, насколько надежно устроена ее деятельность и какие обязательства могут возникнуть из операций прошлых лет.
Разумный подход состоит из трех этапов — проверить бизнес до сделки, оценить стоимость выявленных рисков и закрепить в договоре конкретные обязанности продавца.
Внутренний аудит как чек-ап покупаемого бизнеса позволит вам понять «пациент больше жив или мертв». А то можно на эмоциях приобрести лошадь, которая давно, пардон, сдохла…
Покупатель не обязан отказываться от бизнеса из-за любого риска. Но он должен понимать, какой риск принимает на себя, сколько он может стоить и за счет чего будет защищен, если проблема проявится после сделки.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖