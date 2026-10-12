Как при покупке ООО не получить в наследство чужие налоговые проблемы

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам не только законно экономить налоги, но и не купить вместе с готовым бизнесом чужие проблемы. Сегодня поговорим именно о рисках покупателя доли в ООО.

Покупка действующего бизнеса позволяет выйти на рынок без долгого запуска компании с нуля. Уже есть сотрудники, клиенты, поставщики, договоры, оборудование, а иногда и прибыль, которую продавец обещает сохранить после смены собственника.

Но есть нюанс. Покупатель приобретает долю в юридическом лице, которое продолжает существовать со всеми своими правами и обязательствами. Смена участников не обнуляет налоговую историю ООО и не освобождает его от обязательств, возникших до сделки.

Сегодня у компании может не быть недоимки, завтра она получит требование, а через несколько месяцев — решение налогового органа по операциям прошлых лет. И деньги на исполнение этого решения придется искать уже новому собственнику.

Даже опытный бухгалтер может не заметить проблему, если перед продажей бизнеса не проводилась полноценная проверка.

Можно ли обнаружить такие риски заранее? В большинстве случаев да, если проверять не только отчетность, но и реальные хозяйственные операции, финансовое состояние и юридические обязательства компании.