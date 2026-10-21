Продал один нежилой объект — и все равно прилетели налоги. Почему в 2026 году льготу по НДФЛ легко потерять

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

К сожалению, тренды последних лет показывают, что при продаже даже одного объекта нежилой недвижимости налоговые претензии возможны, даже если собственник рассчитывает на освобождение от НДФЛ.

Разберём на наглядных примерах, когда гражданин может воспользоваться льготой по НДФЛ, а когда — нет, какие обстоятельства влияют на налогообложение и где возникают спорные ситуации.

Проблема усугубляется тем, что разъяснения чиновников и судебная практика неоднородны. Предприниматель, опирающийся на одно отдельно взятое письмо или судебный акт без анализа обстоятельств дела, рискует принять ошибочное решение. Увы, не всё так просто.