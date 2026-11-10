Заем, подотчет или компенсация. Почему популярные способы обналички все чаще терпят фиаско и приводят к огромным доначислениям налогов, вплоть до уголовки

Пример №1. 13 млн рублей назвали компенсацией за пользование недвижимостью. Суд увидел зарплату

Когда собственник одновременно директор, граница между деньгами компании и личными средствами становится слишком тонкой. Инспекция это видит. И начинает проверять каждую выплату, которая не оформлена как зарплата или дивиденды.

Очень показательное дело — ООО «Биопроект». В 2023 году компания перечислила своему директору 12,96 млн рублей. Формально это были компенсационные выплаты за использование принадлежащего ему нежилого помещения, которое компания использовала как склад.

Сумма была немаленькой — 270 000 рублей каждый месяц. Компания ссылалась на соглашение с директором и на статью 188 ТК РФ, которая предусматривает компенсацию за использование личного имущества работника.

На первый взгляд конструкция выглядит вполне логично. Есть имущество директора, его использует компания, компания платит собственнику.

Но суд посмотрел глубже. Статья 188 ТК РФ говорит об инструментах, личном транспорте, оборудовании и других технических средствах и материалах. Нежилое помещение под эту норму автоматически не попадает.

В результате суды пришли к выводу, что выплаченные директору деньги фактически являлись элементом оплаты труда. Следовательно, компания должна была исполнить обязанности налогового агента по НДФЛ.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-3521/26 от 17.09.2026 г. по делу № А07-12164/2025 подтвердило выводы нижестоящих судов.

Любопытно, когда налоговая уже обнаружила проблему, компания попыталась изменить природу ранее выплаченных денег. Появилось соглашение о новации от 09.12.2024. Согласно ему задолженность директора перед компанией должна была превратиться в заем с возвратом до 31.12.2030.

То есть сначала было оформлено и сказано «это компенсация», а после проверки фактически появилось «нет, это были деньги взаймы». Наивный маневр, он не сработал.

В данном случае суды не увидели реальной новации и не нашли убедительного объяснения, почему соглашение возникло только после того, как налоговая начала задавать вопросы. В итоге с компании взыскали НДФЛ.

Кто посоветовал компании такую оптимизацию история умалчивает.

Если говорить прямо, то компания просто пожадничала и заплатила за ошибку дорогую цену. Из простого: можно было, оформить с руководителем договор аренды имущества как с ИП на УСН «доходы», используя рыночные расценки, тогда подобных неприятностей удалось бы избежать.