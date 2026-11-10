Заем, подотчет или компенсация. Почему популярные способы обналички все чаще терпят фиаско и приводят к огромным доначислениям налогов, вплоть до уголовки

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Свежая судебная практика показывает неприятную закономерность, которую не стоит игнорировать. Налоговая всё чаще смотрит не на то, какими документами вы оформили операцию, а на то, что на самом деле произошло с деньгами. Не стоит недооценивать контролёров: в их распоряжении сейчас мощные аналитические системы, а фискальный контроль с каждым годом становится строже.
Рассмотрим несколько свежих примеров, чтобы не допускать чужих ошибок. Мы же с вами помним, что умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Надеюсь, моя подборка поможет вам проанализировать риски бизнеса и понять, где они могут стать фатальными.
Пример №1. 13 млн рублей назвали компенсацией за пользование недвижимостью. Суд увидел зарплату
Когда собственник одновременно директор, граница между деньгами компании и личными средствами становится слишком тонкой. Инспекция это видит. И начинает проверять каждую выплату, которая не оформлена как зарплата или дивиденды.
Очень показательное дело — ООО «Биопроект». В 2023 году компания перечислила своему директору 12,96 млн рублей. Формально это были компенсационные выплаты за использование принадлежащего ему нежилого помещения, которое компания использовала как склад.
Сумма была немаленькой — 270 000 рублей каждый месяц. Компания ссылалась на соглашение с директором и на статью 188 ТК РФ, которая предусматривает компенсацию за использование личного имущества работника.
На первый взгляд конструкция выглядит вполне логично. Есть имущество директора, его использует компания, компания платит собственнику.
Но суд посмотрел глубже. Статья 188 ТК РФ говорит об инструментах, личном транспорте, оборудовании и других технических средствах и материалах. Нежилое помещение под эту норму автоматически не попадает.
В результате суды пришли к выводу, что выплаченные директору деньги фактически являлись элементом оплаты труда. Следовательно, компания должна была исполнить обязанности налогового агента по НДФЛ.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-3521/26 от 17.09.2026 г. по делу № А07-12164/2025 подтвердило выводы нижестоящих судов.
Любопытно, когда налоговая уже обнаружила проблему, компания попыталась изменить природу ранее выплаченных денег. Появилось соглашение о новации от 09.12.2024. Согласно ему задолженность директора перед компанией должна была превратиться в заем с возвратом до 31.12.2030.
То есть сначала было оформлено и сказано «это компенсация», а после проверки фактически появилось «нет, это были деньги взаймы». Наивный маневр, он не сработал.
В данном случае суды не увидели реальной новации и не нашли убедительного объяснения, почему соглашение возникло только после того, как налоговая начала задавать вопросы. В итоге с компании взыскали НДФЛ.
Кто посоветовал компании такую оптимизацию история умалчивает.
Если говорить прямо, то компания просто пожадничала и заплатила за ошибку дорогую цену. Из простого: можно было, оформить с руководителем договор аренды имущества как с ИП на УСН «доходы», используя рыночные расценки, тогда подобных неприятностей удалось бы избежать.
А теперь представьте, что вместо компенсации был бы заем
Да. Сам по себе заем между компанией и участником или директором не запрещён.
Проблема начинается тогда, когда заем существует преимущественно на бумаге, а по сути является выводом денег на бенефициара.
Я для вас сделала подборку судебной практики 2024–2026 годов. В ней достаточно материала, чтобы понять, какой именно заем налоговая считает подозрительным.
Пример №2. 42 млн рублей директору по договору займа, в реальность которого ФНС не поверила
В деле ООО «Грин Вуд» руководитель одновременно являлся единственным участником общества.
Компания неделикатно выдавала ему крупные суммы по договорам займа. Общий размер спорных средств составлял около 42,37 млн рублей, при этом сроки возврата неоднократно продлевались.
Налоговая посчитала эти операции частью схемы вывода денег. В результате обществу доначислили 5 644 612 рублей НДФЛ. Кстати, эта сумма уже подпадает под уголовку.
Для физических лиц и ИП крупный размер – это сумма неуплаченных налогов, сборов или страховых взносов превышает 2,7 млн рублей за период в пределах 3 финансовых лет подряд (ст. 198 УК РФ).
Постановлением Арбитражного суда Московского округа № Ф05-20413/25 от 06.02.2026 г. по делу № А41-59171/2024 судебные акты нижестоящих инстанций оставлены в силе.
Суд исследовал экономическое содержание операций, движение денег и фактические отношения между компанией и её единственным владельцем.
Настоящий заем предполагает, что заемщик должен вернуть деньги. Из этой истории подобного не прослеживалось.
Если компания годами выдает собственнику миллионы, сроки возврата двигаются, реальных платежей нет (или они неправдоподобно малы), обеспечение отсутствует, а деньги используются как личные средства, однажды может возникнуть вполне закономерный вопрос: а где здесь вообще заем?
Пример №3. 130 млн рублей тоже не стали «обычным займом»
Ещё более эпичная история — АО «Братский завод металлоконструкций».
В проверяемом периоде общество регулярно выдавало беспроцентные займы руководителю и его заместителю, которые одновременно являлись акционерами.
По материалам дела, перечисления происходили регулярно. При этом суды установили, что с учётом совокупности взаимосвязанных операций полученные деньги фактически не возвращались.
Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа № Ф02-232/26 от 09.04.2026 г. по делу № А19-11336/2023 выводы судов по спорным займам были оставлены в силе.
Так что дополнительным обстоятельством стал уровень официальной заработной платы руководителей, она лишь немногим отличалась от зарплаты рядовых сотрудников и явно не соответствовала их должностям и кругу обязанностей.
Иначе говоря, их официальные доходы говорили о том, что займы они не вернут никогда. Ну, или не в этой жизни.
Берите на заметку фактор, на котором прокололись оптимизаторы.
И еще здесь есть очень неприятный для бизнеса вывод. Регулярность платежей иногда опаснее одной крупной выплаты.
Потому что регулярный заем собственнику начинает выглядеть не как исключительная хозяйственная операция, а как постоянно работающий механизм получения денег из компании.
Пример №4. 40 млн рублей ушли на биржу. Заем не вернули
Ещё более наглядное дело — АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького».
Компания выдала бенефициару заем 40 млн рублей. Получатель перечислил эти деньги на торговую площадку Московской биржи. При этом заем не был возвращён.
Налоговый орган установил, что финансовое положение получателя не позволяло рассчитывать на нормальное погашение задолженности. Позднее право требования вообще было переведено на ликвидированную организацию. Примечательно то, что подобную манипуляцию удалось доказать – вот она и не сработала.
Суды сочли, что реального намерения вернуть деньги в хозяйственный оборот общества не было.
Постановление Арбитражного суда Центрального округа № Ф10-4441/24 от 31.10.2024 г. по делу № А84-6904/2023 оставлено без изменения, а Верховный Суд отказал в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании определением № 310-ЭС24-24349 от 24.02.2025 г.
Обратите внимание на деталь.
Суду было недостаточно сказать: «Договор займа есть». Был исследован реальный денежный маршрут. Компания → собственник → биржа.
И одновременно отсутствие возврата. Вот это уже совсем другая картина, чем обычный заем, который предприниматель действительно получил, использовал и затем вернул по договору.
Пример №5. А вот ещё один вариант - «зависший» подотчёт
Иногда собственник понимает, что с займом слишком много вопросов, и возникает идея попроще: «Тогда пусть директор получит деньги под отчёт». Эта идея еще хуже, чем займ.
Подотчёт — это не способ безналогового финансирования личных расходов директора.
Очень показательное дело рассмотрел Арбитражный суд Волго-Вятского округа.
Постановлением № Ф01-8029/26 от 21.08.2026 г. по делу № А29-10856/2025 суд подтвердил доначисления в ситуации, когда компания не смогла доказать целевое использование выданных директору денежных средств.
Суд установил противоречия в авансовых отчётах и отсутствие документов, подтверждающих расходы на нужды компании.
В материалах были расходы, которые сложно было связать с деятельностью организации, а также личный кредит директора. В мае 2024 года компания перечислила директору под отчёт 300 000 рублей, и в тот же день эта сумма была использована для погашения личного кредита директора в Газпромбанке. Это подтверждает, что часть подотчётных средств была использована не по назначению
Налоговому органу сейчас не составляет труда отследить след денег.
Если деньги ушли директору под отчёт, а компания не может показать, что именно было куплено для бизнеса и где подтверждающие документы, налоговый риск становится вполне реальным.
Пример №6. Еще пример когда дивиденды прикрывали договором займа
В деле ООО «Авиакомпания «Агролет» налоговая вскрыла нехитрую конструкцию.
Учредителю перечислялись деньги под видом заемных средств. При этом суд установил обстоятельства, свидетельствующие о том, что, по существу, речь шла о дивидендах.
По спорному эпизоду сумма денежных средств составила 7 888 137,12 рубля.
НДФЛ с этой суммы компания добровольно не исчислила и не удержала.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области № А12-678/2025 от 15.08.2025 г. в удовлетворении требований общества отказано.
Причём это дело интересно ещё и тем, что налоговая проверяла компанию сразу по нескольким направлениям. Помимо займа учредителю, были выявлены неподтверждённые подотчётные суммы, выплаты физическим лицам и другие нарушения.
Именно так обычно и развивается проблема. Одна сомнительная операция редко существует в полном вакууме.
Если собственник привык выводить деньги через займы, нередко рядом обнаруживаются корпоративные карты, подотчёт, расходы без первички, личные покупки и другие операции, которые начинают складываться для инспектора в единую, как из пазлов картину.
Что объединяет все эти дела
На самом деле налоговая ищет не «неправильный договор займа». Хотя криво составленный договор тоже может сыграть свою роковую роль не в вашу пользу.
Она ищет расхождение между документами и реальной жизнью. Если заем настоящий, обычно можно ответить на простые вопросы. Делюсь с вами секретами. Когда проводится внутренний аудит, специалист тоже ищет ответы на данные вопросы:
Зачем компании было выдавать деньги?
Почему именно этому человеку?
На какой срок?
Из каких будущих доходов он должен вернуть деньги?
Есть ли график?
Были ли фактические возвраты?
Платились ли проценты?
Как использовались полученные средства?
Есть ли у заемщика финансовая возможность исполнить обязательство?
И самое неприятное — почему компания продолжает выдавать новые деньги, если старые не возвращены?
Если на эти вопросы нет нормальных, логичных, правдоподобных ответов, один договор займа проблему не решит.
Учитывайте, что в 2027 г. деньги ООО станут дороже
Допустим, у ООО «Армада» есть 60 млн рублей нераспределённой прибыли, которые собственник хочет получить в личное распоряжение.
В 2026 году дивиденды для российского налогового резидента облагаются по отдельной двухступенчатой шкале. До 2,4 млн рублей — 13%, с превышения — 15%.
Расчёт будет таким:
2 400 000 × 13% = 312 000 руб.
Оставшаяся сумма:
60 000 000 − 2 400 000 = 57 600 000 руб.
Налог с неё:
57 600 000 × 15% = 8 640 000 руб.
Итого НДФЛ:
312 000 + 8 640 000 = 8 952 000 руб.
После налога собственник получит:
60 000 000 − 8 952 000 = 51 048 000 руб.
С 2027 года планируется изменить правила налогообложения пассивных доходов и распространить на дивиденды общую прогрессивную шкалу 13–22%. На момент подготовки статьи это именно планируемое изменение, а не действующий порядок.
Если законопроект вступит в силу в заявленном виде, расчёт для тех же 60 млн рублей будет уже другим.
Первые 2,4 млн:
2 400 000 × 13% = 312 000 руб.
От 2,4 до 5 млн:
2 600 000 × 15% = 390 000 руб.
От 5 до 20 млн:
15 000 000 × 18% = 2 700 000 руб.
От 20 до 50 млн:
30 000 000 × 20% = 6 000 000 руб.
Свыше 50 млн:
10 000 000 × 22% = 2 200 000 руб.
Всего:
312 000 + 390 000 + 2 700 000 + 6 000 000 + 2 200 000 = 11 602 000 руб.
Разница составляет -11 602 000 − 8 952 000 = 2 650 000 рублей.
Собственнику стоит думать не о том, как спрятать 60 млн под фиктивным займом, а о том, как законно организовать движение денег между бизнесом и собой.
Правильный вопрос: какая структура владения, финансирования и распределения прибыли оптимальна с учётом налогов, целей собственника и реальной деятельности?
Ответ бывает разным — дивиденды, аренда имущества, настоящий заём с реальным возвратом или смена структуры бизнеса. Иногда выясняется, что человек годами переплачивает налоги просто потому, что бизнес никогда не проектировали с точки зрения налогов.
Внутренний налоговый аудит нужен, чтобы найти слабое место до налоговой, а не виноватого.
Если есть крупные займы, старый подотчёт, компенсации за личное имущество или расчёты между связанными компаниями — не ждите требования. Разберитесь заранее, что работает по закону, а что держится только на привычке и красивой формулировке в договоре.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖