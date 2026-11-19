Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова. Я консультирую по налоговому планированию и оптимизации налогового обложения, провожу налоговый аудит, и скажу честно, что работа с нерезидентами почти всегда оказывается самой интересной частью моей практики. Поэтому я очень люблю такие практически всегда сложные вопросы.
Пишу этот выпуск в ноябре 2026 года. До 2027-го считанные недели, а он обещает нерезидентам и тем, кто с ними работает, немало сюрпризов, надеюсь материал поможет вам с ними разобраться. Разбираем всё по порядку, с примерами из практики. Поехали!
Физические лица — нерезиденты. Статус, ставки НДФЛ, обязанности налогового агента
Нерезидент — это физлицо, которое находилось в России менее 183 дней. Налоговый резидент — не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).
Гражданство, квартира в Москве, семья в Подмосковье и мысленная привязанность к родине на статус не влияют. Ставку определяют на каждую дату выплаты дохода, исходя из срока нахождения за 12 предшествующих месяцев (Постановление Конституционного суда от 25.06.2015 № 16-П, письмо Минфина РФ № 03-04-06/50262 от 01.06.2023 г.). Звучит скучно, пока не столкнёшься с цифрами и разными налоговыми последствиями.
Базовая ставка для нерезидентов — 30 % (п. 3 и 6 ст. 224 НК РФ). Дальше начинаются исключения, и запомнить их проще по таблице, чем тестом (по крайне мере мне так кажется).
Вид дохода
Ставка
Основание
Зарплата и большинство прочих доходов
30 %
Дивиденды от российских организаций
15 %
Проценты по вкладам в банках на территории РФ
15 %
Дивиденды международных холдинговых компаний при выполнении условий
5 %
Трудовые доходы высококвалифицированных специалистов, граждан ЕАЭС, дистанционных работников по договору с российской организацией
13–22 %
Доходы иноагентов, если в налоговом периоде был хотя бы один день резидентства
30 %
Таблица 1. Ставки НДФЛ для физлиц-нерезидентов
Две поправки 2026 года, которые уже работают. С 2026 года доходы иноагентов облагаются по ставке 30 % независимо от текущего статуса — достаточно одного дня резидентства в налоговом периоде (п. 6 ст. 224 НК РФ). Это было первое. Второе, гражданам стран ЕАЭС больше не нужен пересчёт на 30 % в конце года, если они не приобрели статус резидента РФ, — источник: Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ. А вот утратили гражданство и резидентство ЕАЭС — снова 30 %, без обсуждений.
Теперь про тех, кто платит. Налоговый агент обязан вести регистры учёта доходов, вычетов и удержанных налогов (п. 1 ст. 230 НК РФ), отслеживать статус сотрудника на каждую дату выплаты и пересчитывать НДФЛ при смене статуса с начала года. Не удержал налог — сообщил об этом в налоговую инспекцию и физлицу. Льготы по соглашению об избежании двойного налогообложения предоставляются только с паспортом либо официальным подтверждением резидентства, заверенным апостилем с нотариальным переводом (п. 6 ст. 232 НК РФ). Доход, не облагаемый налогом у источника по международному договору, — отдельные сведения в инспекцию в течение 30 рабочих дней после выплаты (п. 7–8 ст. 232 НК РФ).
Цена вопроса. За неудержание или неперечисление НДФЛ агенту грозит штраф 20 % от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению (п. 1 ст. 123 НК РФ). Освобождение возможно, если расчёт представлен вовремя, без занижающих налог ошибок и налог перечислен до обнаружения нарушения (п. 2 ст. 123 НК РФ).
Отдельной ответственности за неверное определение статуса нет, но это недоплата и искажение отчётности 6-НДФЛ и 3-НДФЛ в обычном порядке. За недостоверные сведения в расчёте — штраф 500 рублей за каждый представленный документ (п. 1 ст. 126.1 НК РФ, дело А57-30234/2022). Копеечный штраф, зато приятный повод для инспекции зайти с проверкой поглубже — я такие истории видела не раз.
Иностранные организации налог у источника, постоянное представительство, НДС
Доходы из перечня п. 1 ст. 309 НК РФ облагаются налогом у источника выплаты: российская организация удерживает налог при каждой выплате (п. 1, 1.1 ст. 309, п. 2 ст. 287 НК РФ). По данным судебной практики применяется ставка 20 % (дело А56-74616/2025). А вот от доходов от реализации товаров, имущества, работ, услуг на территории России налог у источника не удерживается, если деятельность не образует постоянного представительства (п. 2 ст. 309 НК РФ). Пониженные ставки по международному соглашению работают только при условии, что до даты выплаты агент получил подтверждение постоянного местонахождения организации в стране действия договора и подтверждение фактического права на доход (п. 3 ст. 310, п. 1 ст. 312 НК РФ, дело А56-74616/2025).
Опасная зона — признание постоянного представительства. Подготовительная и вспомогательная деятельность (хранение, демонстрация и поставка товара до начала поставки, содержание запаса) постоянного представительства не образует (п. 4 ст. 306 НК РФ). Но чтобы не исчислять налог с дохода, относящегося к представительству получателя, агенту нужны два документа: уведомление иностранной компании об отнесении дохода к её представительству и документ о постановке представительства на налоговый учёт. Хотя бы одного нет — доход включается в расчёт и налог удерживается (дело А40-273571/2024, письмо Минфина РФ № 03-08-05/79946 от 04.10.2021 г., письмо ФНС № СД-4-3/5178@ от 15.04.2021 г.). Проверьте свои досье на иностранных партнёров — это занимает час и экономит споры на годы.
НДС. Объект обложения возникает, если местом реализации работ, услуг является территория России; место реализации определяется по правилам ст. 148 НК РФ. Если иностранная организация не состоит на учёте в российской инспекции, НДС за неё перечисляет покупатель работ, услуг как налоговый агент (п. 1–2 ст. 161 НК РФ). Оказывает услуги обособленное подразделение иностранца в России и место реализации — Россия — НДС самостоятельно исчисляет сам иностранец.
Отчётность представительств. С отчётных периодов 2026 года представительства отчитываются по налогу на прибыль по той же форме декларации, что и российские компании, а вместе с декларацией подают годовой отчёт о деятельности по форме, утверждённой приказом ФНС от 04.09.2025 № ЕД-7-3/767@.
Соглашения об избежании двойного налогообложения приоритет есть, льгот почти не осталось
Статья 7 НК РФ никуда не делась: международный договор имеет приоритет. Проблема в том, что карта действующих соглашений сильно поредела. Полностью денонсированы соглашения с девятью странами:
Страна
Статус соглашения
Великобритания
денонсировано с 01.04.2025
Дания
денонсировано с 01.01.2024
Канада
денонсировано с 18.11.2024
Латвия
денонсировано с 01.01.2024
Литва
денонсировано с 01.01.2026
Нидерланды
денонсировано с 01.01.2022
Украина
денонсировано с 01.01.2023
Финляндия
денонсировано с 01.07.2026
Швеция
денонсировано с 01.02.2025
Таблица 2. Соглашения, полностью прекратившие действие
Частично приостановлены с 08.08.2023 нормы соглашений с Германией, Францией, Италией, Мальтой и Люксембургом (Указ Президента от 08.08.2023 № 585, Закон от 19.12.2023 № 598-ФЗ). А с 01.01.2027 года Германия приостанавливает действие соглашения уже в полном объёме (информационное сообщение Минфина от 15.07.2026).
Что это значит на практике: при выплатах в адрес этих юрисдикций у источника удерживаются базовые, то есть высокие ставки, а зачёт налога, удержанного за границей, невозможен. Если ваш контрагент, участник или вы сами завязаны на эти страны — пересматривайте структуру выплат до сделки, а не после. После — это уже не планирование, а лечение, и оно дороже.
КИК и автоматический обмен, налоговая уже видит ваши иностранные компании
Режим контролируемых иностранных компаний действует в прежней логике. Контролируемой признаётся иностранная организация, не являющаяся налоговым резидентом РФ, контролирующим лицом которой выступает резидент РФ; контролирующим лицом считается лицо с долей участия более 25 % либо более 10 %, если совокупная доля резидентов РФ превышает 50 % (п. 1, 3 ст. 25.13 НК РФ).
Уведомление подаётся даже тогда, когда прибыль освобождена от налогообложения: за 2025 год — не позднее 20 марта 2026 года. Неверно указанный период в уведомлении приравнивается к непредставлению. Штраф за непредставление уведомления или недостоверные сведения — 500 000 рублей по каждой компании (п. 1 ст. 129.6 НК РФ). Уточнённое уведомление, поданное до обнаружения ошибки инспекцией, освобождает от штрафа за недостоверность (письмо Минфина РФ № 03-12-11/2/61621 от 21.10.2016 г.).
А теперь неприятное. По материалам о поправках 2027 года штрафы планируется увеличить: по п. 1 ст. 129.6 НК РФ — с 500 000 до 754 000 рублей, по п. 2 ст. 129.6 — с 50 000 до 104 000 рублей, а за непредставление документов, подтверждающих прибыль КИК, — с 500 000 до 754 000 рублей (п. 1.1 ст. 126 НК РФ). Поправки ещё не приняты, но вектор понятен: просроченное уведомление подорожает в полтора раза. Если у вас есть КИК — проверьте календарь сейчас, а не в марте.
Про автоматический обмен. Список стран, с которыми Россия автоматически обменивается налоговой информацией, утверждён приказом ФНС от 14.10.2025 № ЕД-7-17/883@. Денежные средства на счетах в таких странах можно получать от нерезидентов без ограничений (п. 5.2 ст. 12 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). Страна не в перечне — набор разрешённых операций по счёту ограничен. Простыми словами: налоговая видит ваши зарубежные счета всё лучше, и прятаться становится всё дороже, а прятаться незачем — легальная структура дешевле любой схемы с штрафами и доначислениями.
Плановые поправки 2027 года, что пока только законопроект
Прямо скажу: ниже — не действующие нормы. До принятия применять их нельзя. Но если вы планируете сделки в 2027-м, оба сценария стоит закладывать в расчёт уже сейчас.
Во-первых, предлагается повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, выплачиваемых нерезидентам из недружественных стран на счета типа «С», с 15 до 35 % (подп. 1.4 п. 3 ст. 284 НК РФ в редакции законопроекта № 617-9). Во-вторых, на пятиуровневую шкалу 13–22 % предлагается перевести пассивные доходы физлиц — от продажи имущества и долей, дивидендов, процентов по вкладам, доходов от ценных бумаг — вместо действующей двухуровневой шкалы 13–15 % (законопроект № 1523-9).
ИП — налоговый нерезидент РФ
ИП-нерезидент платит НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности по ставке 30 % — как все нерезиденты, по фиксированной ставке, которая в 2026 и 2027 годах не меняется (п. 3 ст. 224 НК РФ). У резидента-предпринимателя с доходов от бизнеса налог считается по прогрессивной шкале 13 (15, 18, 20, 22) %. А главное — профессиональные вычеты нерезиденту недоступны: они положены только резидентам (подп. 9 п. 2.1, п. 3 ст. 210, ст. 221, п. 3 ст. 224 НК РФ). Без вычетов налог считается с полной суммы дохода. Разница на больших оборотах — огромная.
Спецрежимы. УСН и патент ИП-нерезиденту доступны: налоговый статус предпринимателя не входит в перечень условий применения этих режимов (п. 1 ст. 346.12, ст. 346.43 НК РФ). Более того, по разъяснениям право на упрощёнку сохраняется, даже если ИП стал нерезидентом в течение года: расчёт налога в рамках УСН от статуса не зависит. Патент вправе применять любой ИП, зарегистрированный в России и внесённый в ЕГРИП, — гражданство на порядок применения ПСН не влияет. Режим налога на профессиональный доход для нерезидентов из третьих стран закрыт (п. 2–3 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Страховые взносы. С 2027 года фиксированный размер взносов вырос: за расчётный период 2026 года — 57 390 рублей, за 2027 год — 61 154 рубля, при доходе свыше 300 000 рублей — дополнительно 1 % с превышения, но не более 342 923 рублей за 2027 год (п. 1.2 ст. 430 НК РФ).
И с 2027 года перестали действовать налоговые каникулы нулевая ставка по УСН и патенту для впервые зарегистрированных ИП с 1 января 2027 года не применяется (п. 3 ст. 2 Закона от 29.12.2014 № 477-ФЗ). Также с 2027 года снизился лимит доходов на патенте — до 15 млн рублей (ст. 346.45 НК РФ).
Год
Лимит доходов для ПСН (патент)
Лимит для работы на УСН без НДС
2026 год
20 млн рублей
20 млн рублей
2027 год
15 млн рублей
20 млн рублей (заморожен до конца 2029 года)
2028 год
10 млн рублей
20 млн рублей (заморожен до конца 2029 года)
Собрала всё, что поменяется у ИП-нерезидента между годами.
Показатель
2026 год
2027 год
Фиксированные страховые взносы
57 390 ₽
61 154 ₽
Максимум взносов с превышения 300 тыс. ₽ (1 %)
321 818 ₽
342 923 ₽
Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП
действуют по региональным законам
отменены (п. 3 ст. 2 Закона от 29.12.2014 № 477-ФЗ)
Лимит доходов на патенте
20 млн ₽
15 млн ₽ (ст. 346.45 НК РФ)
Коэффициент-дефлятор по УСН
1,090
1,153
Лимит доходов для применения УСН
490,5 млн ₽
518,85 млн ₽
Таблица 3. Что меняется для ИП-нерезидента в 2027 году (лимиты УСН — по приказу Минэкономразвития от 21.10.2026 № 732)
Владелец ООО — нерезидент
Дивиденды. ООО как налоговый агент удерживает НДФЛ с дивидендов, выплачиваемых нерезиденту, по ставке 15 %, если иная ставка не предусмотрена соглашением об избежании двойного налогообложения (п. 3 ст. 224 НК РФ, ст. 7 НК РФ). Статус участника определяют на дату выплаты, исходя из 12 предшествующих месяцев — а не за год, за который начислены дивиденды. Прочие доходы участника-нерезидента облагаются по общей ставке 30 %.
Продажа доли. Резиденты платят НДФЛ по ставке 13 (15) %, нерезиденты — по фиксированной ставке 30 % (п. 1.1, 3 ст. 224 НК РФ). Льгота по освобождению от НДФЛ при владении долями более пяти лет действует только при условии, что физлицо — резидент России (п. 17.2 ст. 217 НК РФ), а имущественный вычет при продаже доли нерезиденту не положен (п. 3 ст. 210, п. 3 ст. 224 НК РФ). Вся выплата, вся сумма — в налог.
Соглашения об избежании двойного налогообложения могут снизить ставку с 15 %, но приоритет международных договоров работает с ограничениями. Чтобы применить льготу, ООО — налоговому агенту нужно получить до выплаты подтверждение постоянного местонахождения получателя дохода в стране действия договора (ст. 7, п. 3 ст. 310, ст. 312 НК РФ); для физлица дополнительно представляется паспорт либо официальное подтверждение статуса налогового резидента (п. 6 ст. 232 НК РФ), а при освобождении дохода от налогообложения ООО сообщает в инспекцию в тридцатидневный срок с даты выплаты (п. 8 ст. 232 НК РФ).
Обратите внимание: отдельные положения соглашений приостановлены Указом Президента от 08.08.2023 № 585, поэтому при выплатах резидентам государств с приостановленными положениями налоговый агент исчисляет налог по ставкам, установленным НК РФ, без учёта действия соглашений (письмо ФНС № ШЮ-4-13/14936@ от 29.11.2023 г.).
Если статус резидента не подтвердить, ООО рискует удержать налог по неверной ставке, а доначисленный агенту налог не удержать с получателя — тогда налог доначисляется самому агенту (п. 10 ст. 226 НК РФ). Подтверждение резидентства — это не бюрократия, это защита и агента, и участника.
Счета типа «С». Если участник-нерезидент относится к лицам из недружественных стран, излишне удержанный с дивидендов налог возвращается ему только на счёт типа «С» (письма ФНС № ШЮ-4-13/10112@ от 07.08.2023 г. и № ШЮ-4-13/10104 от 04.08.2022 г.). С 5 ноября 2026 года к лицам из недружественных стран относятся и физлица, которые не смогли документально подтвердить гражданство или вид на жительство в России либо в стране, не совершающей недружественные действия (поправки в указы от 01.03.2022 № 81, от 05.03.2022 № 95, от 04.05.2022 № 254, от 08.09.2022 № 618, от 15.10.2022 № 737 и от 19.03.2024 № 198). Если возврат налога планируется — счёт нужно открыть заранее, это позволит сэкономить.
Продолжение во второй части, там будут примеры оптимизации, не пропустите!
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖