Физические лица — нерезиденты. Статус, ставки НДФЛ, обязанности налогового агента

Нерезидент — это физлицо, которое находилось в России менее 183 дней. Налоговый резидент — не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Гражданство, квартира в Москве, семья в Подмосковье и мысленная привязанность к родине на статус не влияют. Ставку определяют на каждую дату выплаты дохода, исходя из срока нахождения за 12 предшествующих месяцев (Постановление Конституционного суда от 25.06.2015 № 16-П, письмо Минфина РФ № 03-04-06/50262 от 01.06.2023 г.). Звучит скучно, пока не столкнёшься с цифрами и разными налоговыми последствиями.

Схема 1. Как определяется статус и какая ставка применяется

Базовая ставка для нерезидентов — 30 % (п. 3 и 6 ст. 224 НК РФ). Дальше начинаются исключения, и запомнить их проще по таблице, чем тестом (по крайне мере мне так кажется).

Таблица 1. Ставки НДФЛ для физлиц-нерезидентов

Две поправки 2026 года, которые уже работают. С 2026 года доходы иноагентов облагаются по ставке 30 % независимо от текущего статуса — достаточно одного дня резидентства в налоговом периоде (п. 6 ст. 224 НК РФ). Это было первое. Второе, гражданам стран ЕАЭС больше не нужен пересчёт на 30 % в конце года, если они не приобрели статус резидента РФ, — источник: Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ. А вот утратили гражданство и резидентство ЕАЭС — снова 30 %, без обсуждений.

Теперь про тех, кто платит. Налоговый агент обязан вести регистры учёта доходов, вычетов и удержанных налогов (п. 1 ст. 230 НК РФ), отслеживать статус сотрудника на каждую дату выплаты и пересчитывать НДФЛ при смене статуса с начала года. Не удержал налог — сообщил об этом в налоговую инспекцию и физлицу. Льготы по соглашению об избежании двойного налогообложения предоставляются только с паспортом либо официальным подтверждением резидентства, заверенным апостилем с нотариальным переводом (п. 6 ст. 232 НК РФ). Доход, не облагаемый налогом у источника по международному договору, — отдельные сведения в инспекцию в течение 30 рабочих дней после выплаты (п. 7–8 ст. 232 НК РФ).

Цена вопроса. За неудержание или неперечисление НДФЛ агенту грозит штраф 20 % от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению (п. 1 ст. 123 НК РФ). Освобождение возможно, если расчёт представлен вовремя, без занижающих налог ошибок и налог перечислен до обнаружения нарушения (п. 2 ст. 123 НК РФ).

Отдельной ответственности за неверное определение статуса нет, но это недоплата и искажение отчётности 6-НДФЛ и 3-НДФЛ в обычном порядке. За недостоверные сведения в расчёте — штраф 500 рублей за каждый представленный документ (п. 1 ст. 126.1 НК РФ, дело А57-30234/2022). Копеечный штраф, зато приятный повод для инспекции зайти с проверкой поглубже — я такие истории видела не раз.