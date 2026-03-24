Сокращение сотрудника: алгоритм процедуры

Пошаговый алгоритм процедуры сокращения
Принятие решения о сокращении и издание приказа.
Определите причину сокращения (например, оптимизация штата, ликвидация отдела) и дату начала процедуры.
Оформите приказ о сокращении. В нём укажите сокращаемые должности, количество штатных единиц, дату сокращения, ответственных за процедуру.
Приказ должен быть издан минимум за 2 месяца до планируемой даты увольнения.
Утверждение нового штатного расписания.
Издайте приказ о внесении изменений в штатное расписание. В нём пропишите, какие должности исключаются и в каком количестве.
Используйте унифицированную форму Т-3 или собственный бланк.
Новое штатное расписание должно вступить в силу в день увольнения сотрудников или на следующий день.
Определение сотрудников, подлежащих сокращению.
Учитывайте ограничения, установленные ст. 261 ТК РФ: нельзя сокращать беременных женщин, родителей-одиночек с детьми до 14 лет, родителей детей-инвалидов, многодетных родителей с детьми младше 14 лет, сотрудников на больничном или в отпуске.
При равной квалификации и производительности труда преимущество имеют: семейные работники с двумя и более иждивенцами, лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком, инвалиды боевых действий, сотрудники, получившие увечья или профзаболевания на работе, и другие категории (ст. 179 ТК РФ).
Для объективности можно создать кадровую комиссию с участием HR-специалиста, руководителей отделов и других сотрудников. Решение фиксируют протоколом заседания.
Уведомление профсоюза (если есть).
Если среди сокращаемых есть члены профсоюза, уведомите его минимум за 2 месяца.
Профсоюз в течение 7 рабочих дней направит письменный ответ. Если он против, работодатель обязан рассмотреть мотивированное мнение, но окончательное решение принимает сам.
Уведомление центра занятости.
Сообщите в службу занятости через портал «Работа в России» не позднее чем за 2 месяца до даты увольнения.
При массовом сокращении (например, 50 работников в течение месяца) срок уведомления увеличивается до 3 месяцев.
Уведомление сотрудников.
Письменно уведомите сотрудников о сокращении минимум за 2 месяца до увольнения. Для сезонных работников срок — 7 дней, для сотрудников по срочным договорам до 2 месяцев — 3 дня.
В уведомлении укажите причины и дату сокращения. Документ составляется в двух экземплярах, один остаётся у работодателя с подписью сотрудника.
Если сотрудник отказывается подписывать уведомление, составьте акт об отказе в присутствии свидетелей или отправьте документ заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.
Предложение вакантных должностей.
Обязанность работодателя — предложить сокращаемому сотруднику все подходящие вакансии: соответствующие квалификации, ниже квалификации (с его согласия), в другом подразделении или городе, временно свободные должности.
Информация о вакансиях должна быть представлена в письменном виде. В документе сотрудник указывает, согласен ли он занять предложенную должность.
Если вакансий нет, об этом также нужно уведомить письменно.
Если за время двухмесячного периода появятся новые вакансии, дополнительно уведомите сотрудника.
Оформление увольнения.
Издайте приказ об увольнении по форме Т-8 или разработанной в компании форме. В нём укажите основание увольнения — п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Ознакомьте сотрудника с приказом под подпись.
В последний рабочий день произведите полный расчёт: выплатите зарплату за отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие (обычно в размере среднего месячного заработка).
Выдайте сотруднику трудовую книжку (или выписку из неё, если ведётся электронный учёт), расчётный листок, выписку из формы ЕФС-1.
Типичные ошибки, которые могут привести к судебному спору
Нарушение срока уведомления. Уволить сотрудника до истечения двухмесячного срока можно только с его письменного согласия и с дополнительной компенсацией (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).
Непредложение вакансий. Если у работодателя были подходящие вакансии, но он не предложил их сокращаемому сотруднику, это может стать основанием для восстановления на работе.
Игнорирование преимущественного права. Оставление сотрудника с меньшей квалификацией или производительностью труда при наличии других кандидатов, имеющих преимущество по ст. 179 ТК РФ.
Формальность процедуры. Суд может признать сокращение незаконным, если обнаружит признаки фиктивности: например, если вскоре после сокращения вводится аналогичная должность или освободившиеся позиции не выводятся из штата.
Нарушение порядка уведомления профсоюза. Если не учесть мотивированное мнение профсоюза, это может повлечь спор.
Пример из судебной практики
В деле, рассмотренном Вторым КСОЮ, работник добился восстановления после увольнения по сокращению. Его уведомили о сокращении 21 января, а уволили 20 марта. Суд признал увольнение незаконным, так как на дату увольнения срок уведомления ещё не истёк. Кроме того, работнику не предложили одну из вакантных должностей, которая оставалась незанятой на момент увольнения.
Рекомендации для минимизации рисков
Фиксируйте все этапы процедуры в документах. Сохраняйте уведомления, протоколы заседаний комиссий, акты об отказе от подписи и т. д.
Проводите аудит персонала перед сокращением, чтобы определить сотрудников, имеющих преимущества.
Используйте чёткие критерии для оценки квалификации и производительности труда при выборе сотрудников для сокращения.
Избегайте действий, которые могут быть расценены как формальность или злоупотребление процедурой (например, быстрое введение аналогичной должности после сокращения).
Соблюдение всех этапов процедуры и внимание к деталям помогут снизить риски трудовых споров и восстановления сотрудника через суд.
