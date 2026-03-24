Сокращение сотрудника: алгоритм процедуры

Нарушение срока уведомления. Уволить сотрудника до истечения двухмесячного срока можно только с его письменного согласия и с дополнительной компенсацией (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

Непредложение вакансий. Если у работодателя были подходящие вакансии, но он не предложил их сокращаемому сотруднику, это может стать основанием для восстановления на работе.

Игнорирование преимущественного права. Оставление сотрудника с меньшей квалификацией или производительностью труда при наличии других кандидатов, имеющих преимущество по ст. 179 ТК РФ.

Формальность процедуры. Суд может признать сокращение незаконным, если обнаружит признаки фиктивности: например, если вскоре после сокращения вводится аналогичная должность или освободившиеся позиции не выводятся из штата.