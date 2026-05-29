С 65 лет граждане обязаны проходить более комплексные обследования при замене удостоверения или после его утраты

С 2026 года для водителей старше 65 лет действительно введены дополнительные требования при прохождении медицинского осмотра, необходимого для получения, продления или восстановления водительских прав. Эти изменения связаны с усилением контроля за состоянием здоровья пожилых водителей в целях повышения безопасности на дорогах.

С 2026 года для водителей старше 65 лет действительно введены дополнительные требования при прохождении медицинского осмотра, необходимого для получения, продления или восстановления водительских прав. Эти изменения связаны с усилением контроля за состоянием здоровья пожилых водителей в целях повышения безопасности на дорогах.

Дополнительные обследования

Для граждан старше 65 лет теперь обязательны дополнительные тесты, которые оценивают:

память;

скорость реакции;

координацию движений;

способность концентрировать внимание.

Часто используются специальные приборы, например, для оценки реакции на световые сигналы. При выявлении признаков деменции или серьёзного ухудшения когнитивных функций медкомиссия может отказать в выдаче допуска либо направить на дополнительное обследование.

Другие изменения

Цифровизация процедуры. Медицинское заключение теперь оформляется исключительно в электронном виде, подписывается врачом с помощью цифровой подписи и автоматически направляется в ГИБДД. Все данные о состоянии здоровья водителя фиксируются в единой базе. Это исключает возможность скрыть информацию о прошлом (например, о постановке на учёт в наркологическом или психоневрологическом диспансере). Лабораторный контроль. В 2026 году ужесточены проверки на употребление алкоголя и запрещённых веществ. Анализы крови и мочи стали обязательной частью процедуры, особенно если в истории пациента есть настораживающие сведения (например, проблемы с алкоголем в прошлом). Современные методы позволяют определить хроническое злоупотребление алкоголем даже при временном воздержании. Отказ от сдачи анализов приравнивается к непрохождению комиссии. Обмен данными между медучреждениями и ГИБДД. Если при обычном обращении к врачу выявляется заболевание из перечня противопоказаний к вождению (например, эпилепсия или выраженное ухудшение зрения), информация вносится в реестр. После этого действие водительского удостоверения может быть автоматически приостановлено до прохождения внеочередной комиссии. При подтверждении диагноза права аннулируются до устранения медицинских ограничений. Контроль за профессиональными водителями. Работодатели получили возможность проверять статус меддопуска сотрудника в режиме реального времени. Если осмотр просрочен или есть медицинский запрет, путевой лист не оформляется, а выпуск такого водителя на линию грозит компании штрафами.

Важные уточнения

Стандартные осмотры у терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога остаются обязательными для всех водителей, включая пожилых.

Возраст сам по себе не является основанием для ограничения прав — решение принимается на основе результатов обследования.

В 2027 году планируется дальнейшее ужесточение правил, включая расширение полномочий врачей по направлению водителей на внеочередные проверки.

Источник