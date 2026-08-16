Повышение МРОТ

Какие выплаты могут увеличиться?

Отпускные. Если средний дневной заработок сотрудника за расчётный период (обычно 12 месяцев) оказался ниже нового МРОТ, бухгалтер при расчёте отпускных возьмёт за основу именно МРОТ. В результате сумма отпускных вырастет.

Командировочные. Принцип тот же: если средний дневной заработок за период командировки ниже МРОТ, расчёт ведётся от минимальной планки.

Больничные (пособия по временной нетрудоспособности). Выплата увеличится, если в расчётном периоде у работника не было дохода, его средний заработок оказался ниже МРОТ либо страховой стаж составил менее шести месяцев.

Пособия по беременности и родам (декретные). Аналогично больничным: если в расчётном периоде заработка не было, он оказался ниже МРОТ или стаж на момент отпуска меньше шести месяцев, базу для расчёта берут по МРОТ.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Его минимальный размер тоже считают исходя из МРОТ (40% от него), если фактический средний заработок работника ниже минимального уровня.