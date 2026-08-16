Повышение МРОТ

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2027 году может привести к увеличению ряда выплат, в том числе отпускных, командировочных и некоторых социальных пособий, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Почему МРОТ влияет на эти выплаты?
Суть в том, что МРОТ выступает минимальной базой для расчёта ряда выплат. Закон устанавливает: если фактический средний заработок человека за определённый период оказывается ниже установленного МРОТ, для расчёта берётся именно этот минимум. Таким образом, рост МРОТ напрямую повышает «потолок» минимальной базы, из которой исчисляются выплаты.
Какие выплаты могут увеличиться?
Отпускные. Если средний дневной заработок сотрудника за расчётный период (обычно 12 месяцев) оказался ниже нового МРОТ, бухгалтер при расчёте отпускных возьмёт за основу именно МРОТ. В результате сумма отпускных вырастет.
Командировочные. Принцип тот же: если средний дневной заработок за период командировки ниже МРОТ, расчёт ведётся от минимальной планки.
Больничные (пособия по временной нетрудоспособности). Выплата увеличится, если в расчётном периоде у работника не было дохода, его средний заработок оказался ниже МРОТ либо страховой стаж составил менее шести месяцев.
Пособия по беременности и родам (декретные). Аналогично больничным: если в расчётном периоде заработка не было, он оказался ниже МРОТ или стаж на момент отпуска меньше шести месяцев, базу для расчёта берут по МРОТ.
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Его минимальный размер тоже считают исходя из МРОТ (40% от него), если фактический средний заработок работника ниже минимального уровня.
Важные оговорки
Чтобы не возникло ложных ожиданий, стоит отметить несколько моментов:
Рост произойдёт не автоматически для всех, а только в тех случаях, когда фактический заработок человека изначально был ниже нового МРОТ. Если зарплата существенно выше минимума, на выплатах это никак не скажется.
Машаров отдельно обратил внимание на различие между МРОТ и прожиточным минимумом. МРОТ устанавливает нижнюю границу оплаты труда, а прожиточный минимум отражает стоимость базового набора товаров и услуг и используется для назначения других мер социальной поддержки. Не все социальные выплаты привязаны к МРОТ — для ряда пособий действуют отдельные правила расчёта.
Окончательный размер МРОТ на 2027 год ещё не утверждён. По предварительным оценкам экспертов, он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, но если примут законопроект о новой методике расчёта (от средней зарплаты с учётом инфляции), сумма может оказаться значительно выше. Точный итог станет известен в конце 2026 года.
Вывод
Заявление Евгения Машарова корректно: повышение МРОТ действительно создаёт потенциал для роста ряда выплат, но с важными оговорками о механизме действия. Главная задача для работников в этой ситуации — следить за итоговым законом и понимать, как изменится их личный расчётный заработок: именно от сравнения фактического дохода с новым МРОТ будет зависеть, почувствуется ли рост на практике.
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