Пост грусти о руководителе ООО

Веду я одно ООО на ОСНО, в котором директор молодой, зеленый, жаждущий зарабатывать. Одна беда - не понимает и, что самое плохое, не хочет понимать как устроена система налогообложения в РФ. Один из тех мечтателей, у которых любимая фраза «проведем за счет фирмы».

Учредил он свое ООО в 2024 году, обороты стал наращивать по-тихоньку и все время спрашивал - когда же дивиденды можно будет вывести? И вот год закончился, итоги подведены, финансовый результат выявлен. Можно!

Неприятным открытием для него стало то, что с дивидендов надо платить налог. Разочарование номер раз. Как же так? - говорил он мне - ведь мы же налог уже заплатили! Объяснить, что деньги ООО - не его личные деньги было очень сложно. Вызывало обиду и неприятие.

Дальше больше. Вдруг мой директор осознал, что ставка НДС и ставка налога на прибыль не дают в сумме 20%. Что НДС 20%, и налог на прибыль тоже 20% (был, а теперь и еще больше). Путем несложных вычислений он пришел к цифре 53% налоговых сборов, чтобы деньги очутились в его кармане. Это несказанно расстроило его. Разочарование номер два. Замечание о том, что вот такое простое сложение ставок этих налогов не корректно было пропущено мимо ушей (как, видимо, и многое другое).

Что греха таить - я тоже была ошарашена, когда вживую увидела генерального директора не знавшего, что НДС и налог на прибыль это два разных налога. Вот правда, никогда не встречала таких. Руководители бывали разные, с разной степенью погружения в налоговую систему, но всегда было понимание этой системы в целом.

Причем каждый квартал мы платили и НДС, и налог на прибыль. Я не делала это тайком ))) Все суммы он видел. Но… совершенно не понимал откуда они берутся.

Разочарованием номер три для директора стало то, что и НДС, и налог на прибыль рассчитываются и подлежат уплате даже в том случае, если деньги еще не поступили на счет ООО. Он упорно демонстрировал мне банковское приложение и итоги в нем (пришло/ушло) повторяя, что прибыли у нас не было.

Да, это мой выбор - вести учет у микропредприятий. Да, я осознанно ушла из офиса в самостоятельное плавание среди мелких ИП и ООО. Но вот это вот все не перестает меня удивлять… поражать… часто расстраивать…

Мне кажется, нет, я уверена, что руководитель любого, даже самого маленького бизнеса должен понимать в каких условиях существует его бизнес и знать хотя бы ставки налогов (тем более, что это не тайна, а я со своей стороны все озвучиваю и расписываю).