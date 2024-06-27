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Ольга
Налоговые изменения 2025

Заметки об НДС при УСН с 2025 г. По мотивам законопроекта, в первом чтении

Изучаю нашумевший законопроект, чтобы разложить по полочкам кашу в голове — набрасываю заметки. Много раз выручала привычка создавать файлик с выводами при изучении какой-то новой темы. Вот решила выложить свои заметки в блог, вдруг будет кому-то полезно. А может кто-то найдет ошибки в моих выводах — и тогда заметка станет еще более полезной мне))
Заметки об НДС при УСН с 2025 г. По мотивам законопроекта, в первом чтении
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Итак:

Из ст. 346.11 просто убрали фразу, что плательщики УСН не являются плательщиками НДС, следовательно, глава 21 теперь распространяется на упрощенцев в полной мере, с некоторыми оговорками. То есть всё плательщики УСН — с 1 января становятся плательщиками НДС, причем
по умолчанию — по ставке 10 или 20%.

А мужики то не знают…  интересно сколько народа попадет на НДС в 2025 году из-за того, что просто не подадут уведомления на освобождение? А сколько из них догадываются, что в любом случает теперь для них обязательно выставление счетов-фактур, ведение книг продаж и сдача деклараций? В электронном виде…

Хорошая новость — на тех, кто на патенте, это не распространяется. Плохая новость, ооочень плохая новость для тех, кто слетит с патента в течение года, — он переходит на УСН, а уведомление об освобождении от НДС с начала года — не подано, здравствуй НДС 10 или 20%, с начала года, заметьте! Возможно ли будет подстраховываться и подавать уведомление заранее, как всем УСНщикам, ведь УСН применяется по умолчанию?

Теперь про освобождение ст. 145 НК.

Если доход, определяемый по правилам УСН (ст. 346.15, 346.25) в 2024 г. составил более 60 млн., то оно не светит. Причем этот лимит индексироваться не будет! Но можно выбрать льготную ставку НДС 5 или 7%.

Если продаем подакцизные товары — то же самое. Причем при совмещении ПСН и УСН, если подакцизные товары продаются на ПСН – право на освобождение от НДС все равно утрачивается, поскольку в п. 2 ст. 145 нет ссылок на режим. 

Итак, на освобождение от НДС нужно обязательно подать уведомление, по форме которой пока нет. Подать можно тем, у кого доход менее 60 млн в 2024 г., или «новеньким» — тем, кто перешел на УСН с (в) 2025 г. 

Тем, у кого доход более 60 млн в 2024 г. — можно подать уведомление на льготную ставку — 5%. Но тут нужно посчитать свой фин. план – может, ставка 20% будет выгоднее, с учетом того, что входящий НДС можно будет возмещать? Учитывая, что выбранная ставка будет сохраняться в течение 3-х лет, планировать нужно тщательно. 

Если в 2024 г. доход составлял более 250 млн, что вряд ли, учитывая текущие лимиты, или если доход на УСН в 2025г. превысит 250 млн — можно подать заявление на льготную ставку 7%. Она будет действовать с 1 числа месяца, в котором произошло превышение.  Лимит в 250 млн будет индексироваться ежегодно.

Если доходы превышают 450 млн, лимит индексируется — слетаем с УСН на ОСНО. 

❗️Важно: используя освобождение по ст. 145, или льготные ставки 5% или 7% упрощенец не может принимать входящий НДС к вычету. Покупатели также не могут принимать выставленный НДС к вычету, но возможно это поправят.
НДС с авансов УСНщик исчисляет в общем порядке, и принимает к вычету при реализации, п. 8 ст. 171 НК

Остаются вопросы:

  • Что делать с кассовыми чеками с 1-го дня месяца, в котором произошло превышение лимитов и изменение ставки НДС.

  • Как быть с ценами в переходные периоды, при получении предоплат — лимит доходов ведь будет считаться кассовым методом.

  • УСНщикам, работающим с ГОЗ в такие моменты — мои соболезнования.

 Пишите в комментариях свои мнения.

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Комментарии

7
  • Наталия Лукина

    Ольга, доброе утро! Очень интересные заметки и размышления. С интересом почитаю, что напишут пользователи.

    Пишите чаще!

    • Ирина

      Интересно и очень познавательно.

      Есть некоторые моменты, с которыми я не согласна, но это обсуждаемо.

      Автору респект!

  • Ирина

    Всё разложено по полочкам. Стало гораздо нагляднее как увеличилось количество работы упрощенщиков.

  • Ирина

    Возможно ли будет подстраховываться и подавать уведомление заранее, как всем УСНщикам, ведь УСН применяется по умолчанию?

    Нет, по умолчанию применяется ОСНО. Поэтому патенщикам лучше подать уведомление о переходе на УСН, если это не сделано.

    • Ольга

      Верно, по умолчанию ОСНО, просто обычно все кто на патенте подают уведомление на УСН заблаговременно, - теперь получается нужно заблаговременно подавать два уведомления.

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Заметки об НДС при УСН с 2025 г. По мотивам законопроекта, в первом чтении

Изучаю нашумевший законопроект, чтобы разложить по полочкам кашу в голове — набрасываю заметки. Много раз выручала привычка создавать файлик с выводами при изучении какой-то новой темы. Вот решила выложить свои заметки в блог, вдруг будет кому-то полезно. А может кто-то найдет ошибки в моих выводах — и тогда заметка станет еще более полезной мне))

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