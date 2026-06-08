Селлеры-миллионеры с пустыми карманами: почему оборот на маркетплейсе растет, а собственник берет деньги в долг

Селлер открывает личный кабинет маркетплейса, видит оборот 5 млн рублей и на пару минут чувствует себя человеком, который наконец-то «поймал модель». Заказы идут, графики растут, карточка в топе, склад шевелится, менеджер по рекламе радостно кивает. Надо докрутить бюджет, товар полетел.

Селлер открывает личный кабинет маркетплейса, видит оборот 5 млн рублей и на пару минут чувствует себя человеком, который наконец-то «поймал модель». Заказы идут, графики растут, карточка в топе, склад шевелится, менеджер по рекламе радостно кивает. Надо докрутить бюджет, товар полетел.

Потом этот же селлер открывает расчетный счет. Там 180 тысяч. До закупки новой партии, оплаты фулфилмента, налогов, подрядчиков и собственных денег «на жизнь» еще далеко. Начинается классический предпринимательский цирк: бизнес вроде растет, а собственник снова заносит деньги внутрь, как будто кормит чужого зверя.

Проблема не в маркетплейсе. Проблема в том, что селлер смотрит на оборот как на показатель здоровья бизнеса. Оборот на маркетплейсе - это не прибыль. Часто это просто скорость, с которой деньги пролетают через ваш бизнес и растворяются в комиссии, логистике, рекламе, возвратах, хранении, штрафах, браке и закупке новой партии.

Самая дорогая ошибка селлера - считать бизнес по верхней строке. «Мы сделали 5 млн продаж». Прекрасно. А сколько из этих 5 млн вы реально забрали себе после всех удержаний, возвратов, рекламных расходов и пополнения товарного остатка? Вот на этом вопросе обычно заканчивается бодрая презентация и начинается управленческий учет.

У маркетплейса своя логика. Ему нужен оборот, ассортимент, скорость, конкуренция внутри площадки и постоянная рекламная подпитка. Селлеру нужны деньги, маржа и оборачиваемость. Эти интересы не всегда совпадают. Точнее, почти никогда не совпадают автоматически. Если вы не считаете экономику по SKU, маркетплейс считает ее за вас. И почему-то всегда в свою пользу.

Разберем простой пример без бухгалтерской косметики. Селлер продает товар за 2 500 рублей. Закупка стоит 1 200 рублей. Наивный расчет выглядит красиво: зарабатываем 1 300 рублей с единицы. В этот момент хочется открыть шампанское, заказать еще партию и рассказать знакомым, что в найме работают только слабые.

Теперь достаем реальный отчет. Комиссия маркетплейса съела 450 рублей. Логистика - 180 рублей. Хранение - 70 рублей. Реклама на эту продажу - 320 рублей. Упаковка - 60 рублей. Возвраты и брак в среднем по партии - еще 150 рублей на единицу. Налоги - условно 100 рублей. И внезапно из красивых 1 300 рублей остается не прибыль, а минус 30 рублей.

Селлер думал, что зарабатывает. На деле он доплачивал за право поработать грузчиком, кредитором и рекламным донором маркетплейса. Причем чем лучше шли продажи, тем быстрее он разгонял убыток.

Это и есть главная ловушка маркетплейсов: товар может хорошо продаваться и одновременно убивать бизнес. Красивый SKU не равен прибыльному SKU. Быстрая оборачиваемость не спасает, если каждая продажа приносит отрицательную маржу. Высокая позиция в выдаче не нужна, если она куплена рекламой дороже, чем ваша валовая прибыль.

Но есть еще одна мина, о которой вспоминают поздно: оборотный капитал. Даже если товар формально прибыльный, деньги могут быть похоронены в остатках. Вы закупили партию на 1,2 млн рублей. Потом вложились в продвижение. Потом дождались продаж. Потом получили выплату с задержкой. Потом часть товара вернулась. Потом часть зависла на складе. Потом выяснилось, что для сохранения позиции надо закупать следующую партию уже сейчас, а денег от предыдущей еще нормально не видно.

На бумаге бизнес растет. В кассе дырка. В Excel - кладбище оборотки.

Управленческий учет селлера должен начинаться не с вопроса «сколько мы продали», а с вопроса «какие SKU реально кормят бизнес, а какие просто создают видимость движения». И здесь нельзя смотреть на товарную группу в целом. Средняя температура по больнице не работает. Один SKU может тащить прибыль, второй может быть нейтральным, третий может активно продаваться и каждый день вынимать деньги из кармана собственника.

Самое опасное - любимые товары. Те самые, которые «хорошо идут». Их жалко резать, потому что они дают оборот. Их рекламируют, потому что они дают заказы. Их закупают снова, потому что «спрос есть». А потом оказывается, что именно этот хит продаж сожрал всю прибыль по категории.

Знакомая картина: менеджер говорит, что товар надо оставить, потому что он «двигает магазин». Бухгалтер говорит, что выручка хорошая. Собственник чувствует, что денег почему-то нет. Никто не врет по отдельности, но вся система врет целиком, потому что нет нормальной управленческой расшифровки по SKU.

Что должно быть в нормальной модели селлера? Не красивый отчет «продажи за месяц», а расчет чистого результата по каждой позиции. В него попадает цена продажи, закупка, комиссия, логистика, хранение, упаковка, фулфилмент, реклама, возвраты, брак, штрафы, налоги и доля операционных расходов. Отдельно считается оборачиваемость: сколько дней деньги лежат в товаре до того, как вернутся в кассу. И отдельно считается потребность в оборотке: сколько денег нужно, чтобы не просто продать эту партию, а купить следующую без панического кредита.

Если этого расчета нет, селлер управляет не бизнесом, а настроением в личном кабинете маркетплейса. Сегодня график зеленый - значит, живем. Завтра выплаты меньше ожидаемых - значит, виноват маркетплейс. Послезавтра поставщик просит предоплату - значит, надо занять у знакомых. Через месяц собственник уже не понимает, где его прибыль, зато отлично знает, где кнопка «пополнить рекламный бюджет».

Особенно больно это проявляется на масштабировании. На малых оборотах ошибка еще терпима. Потеряли 100 тысяч - неприятно, но не смертельно. На обороте 10-15 млн такая же слепота превращается в финансовый обвал. Растут закупки, растут рекламные бюджеты, растут комиссии, растет склад, растет дебиторская пауза по выплатам. А управленческий учет остается как у человека, который вчера продавал три коробки из багажника.

Селлеры часто говорят: нам надо больше продаж. Нет. Вам сначала надо понять, какие продажи вообще имеют право на существование. Не всякий оборот надо спасать. Иногда лучший управленческий шаг - убить SKU, который красиво продается и тихо высасывает кровь из оборотки.

Первое, что нужно сделать, - выгрузить данные за последние три месяца и перестать смотреть на магазин одним куском. Каждый SKU должен пройти финансовое вскрытие. Не «товар нормальный», не «вроде маржа есть», не «по ощущениям хорошо идет», а конкретно: сколько рублей чистого результата дает единица после всех удержаний и расходов. Если после расчета вы видите минус, не надо утешать себя фразой «зато он дает оборот». Оборот без маржи - это не рост. Это ускоренное саморазорение.

Второе - отделить прибыль от оборотки. Прибыль может быть, но деньги могут быть заблокированы в товаре. Если вы каждый месяц вынуждены докладывать деньги на закупку, хотя отчет показывает прибыль, значит, у вас либо длинный денежный цикл, либо завышенные остатки, либо рекламная модель, которая ест кассу быстрее, чем продажи ее возвращают.

Третье - прекратить считать рекламу общей кучей. Общий рекламный бюджет - удобная помойка для управленческой лени. Реклама должна быть привязана к SKU или хотя бы к товарной группе. Иначе один товар будет героически зарабатывать, а другой тратить его прибыль на свое тщеславное присутствие в выдаче.

Четвертое - смотреть на остатки как на деньги, а не как на товар. Склад - это не «активчик лежит». Это ваши живые деньги, только в форме коробок. Если товар лежит слишком долго, он не украшает баланс. Он душит кассу. Особенно если параллельно вы берете кредит на новую закупку.

Пятое - считать не только прошлый месяц, но и следующий денежный провал. У селлера должен быть платежный календарь: когда придут выплаты, когда платить поставщику, когда налоги, когда логистика, когда реклама, когда новая партия. Без этого бизнес живет в режиме «вроде должно хватить». Эта фраза стоила предпринимателям больше, чем многие плохие поставщики.

Самое неприятное в маркетплейсах то, что они дают предпринимателю иллюзию масштаба раньше, чем у него появляется финансовая система. Выручка уже как у бизнеса. Риски уже как у бизнеса. Ошибки уже как у бизнеса. А учет все еще как у подработки.

Поэтому селлеры-миллионеры и ходят с пустыми карманами. Они не бедные потому, что мало продают. Они бедные потому, что не знают, какие продажи делают их беднее.

И если после этой статьи вам захотелось открыть отчет маркетплейса, выгрузить SKU и пересчитать маржу заново, значит, бизнес еще можно вытащить. Если же вы по-прежнему смотрите только на оборот, не удивляйтесь, когда маркетплейс покажет очередной рекорд продаж, а вы снова пойдете искать деньги на закупку.

Оборот - это аплодисменты. Прибыль - это деньги. А cash flow - это кислород. Без кислорода бизнес не масштабируется. Он красиво задыхается.