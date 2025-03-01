Изменения в работе ККТ с 01.03.2025: общепит и розничные рынки, освобождения для ИП

В новой редакции Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (далее – «Закон о применении ККТ») с 01.03.2025, в частности, установлено, что передавать покупателям кассовые чеки можно через информационный ресурс «Мои чеки онлайн». С 10 до 5 рабочих дней сокращен срок регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ. В соответствии с внесенными изменениями: - ИП, оказывающие услуги населению в сфере образования, физической культуры и спорта, вправе осуществлять расчеты без применения ККТ; - вводится обязательная экспертиза новых моделей фискальных накопителей; - установлена возможность перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя путем передачи в налоговый орган соответствующего заявления через оператора фискальных данных; - уточняется порядок применения ККТ при расчетах за услуги общественного питания; - ФНС вправе передавать в Роспотребнадзор сведения об адресе и о месте установки (применения) ККТ и дате сформированного с ее применением первого кассового чека (бланка строгой отчетности), а также устанавливать требования к качеству печати и размеру символов фискальных документов, отпечатанных на бумажных носителях, к качеству печати и размеру QR-кода на фискальных и иных документах, отпечатанных на бумажных носителях, к качеству и времени отображения QR-кода на дисплее автоматического устройства для расчетов и иных компьютерных устройствах.

Ужесточается порядок применения ККТ на розничных рынках, ярмарках и выставках (01.03.2025)

Теперь розничная торговля товарами на рынках, ярмарках и выставках без применения ККТ разрешена организациям и ИП, применяющим ЕСХН, не более чем с трех торговых мест, общая площадь которых, включая места для хранения таких товаров, не превышает 15 кв. метров. Организации и ИП, которые до внесения указанных изменений были вправе не применять ККТ при торговле на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, до 1 января 2026 года могут не указывать на кассовом чеке наименование товара и его количество. Установлено, что до 1 сентября 2025 года расчеты без применения ККТ на розничном рынке, ярмарке, выставке также вправе осуществлять сельскохозяйственные потребительские кооперативы. ИП, применяющие ПСН, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, установленные подпунктами 5, 20, 22, 25, 37, 46 - 48, 50 - 56, 64, 66 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, могут не применять ККТ на территории регулярно организуемой и проводимой только в выходные, нерабочие праздничные дни ярмарки, общее число торговых мест на которой не превышает 50.

Изменится и порядок выдачи расчетных документов в сфере общественного питания

В 2025 году заведения общественного питания обязаны распечатать кассовый чек на бумажном носителе и выдавать его клиенту до момента расчета. Этот документ подтверждает предстоящий прием денег за услуги. Новые правила, как заявляют законодатели, призваны упорядочить процесс расчетов и повысить прозрачность операций в кафе и ресторанах.

Итак, кто вправе не использовать ККТ после 1 марта 2025 года?

1. ИП и ЮЛ на ЕСХН, если реализация на торговых площадках проходит максимум на трех точках, общая площадь которых, включая место для организации хранения товара, не превышает 15 кв. метров 2. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, если они продают на рынках, ярмарках и выставках. Освобождение действует до 1 сентября 2025 года; 3. ИП на ПСН с видами деятельности, установленными подп. 5, 20, 22, 25, 37, 46—48, 50—56, 64, 66 п. 2 ст. 346.43 НК, если торговля происходит на ярмарках выходного дня только в выходные и нерабочие праздничные дни и общее количество точек – 50 торговых мест. Управляющие рынками будут контролировать применение ККТ, за нарушение требований предусмотрена административная ответственность Управляющие ежемесячно будут проверять на сайте ФНС наличие ККТ у продавца. Если увидят нарушения, обязаны заблокировать работу продавца и потребовать устранения нарушений. На все про все дается 15 рабочих дней. Если продавец не предпринял никаких действий – договор о представлении торгового места расторгается в одностороннем порядке. Кроме того, при заключении договоров с продавцом о предоставлении торговой точки управляющий обязан проверить наличие зарегистрированной кассы у продавца. Для удобства мониторинга и контроля применения ККТ арендаторами УРК могут воспользоваться сервисом ФНС «Сведения о рынках и арендаторах», размещенным в их личных кабинетах

Ответственность

Скорректирован порядок направления налоговыми органами постановления по делу об отдельных административных правонарушениях в сфере использования ККТ, которое вынесено без участия правонарушителя, установленный частью 4 статьи 28.6 КоАП РФ (01.03.2025) Речь идет об административных правонарушениях, ответственность за которое предусмотрена частью 2, 4 или 6 статьи 14.5 КоАП РФ. Указанное положение также распространяется на лиц, которым административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено на предупреждение. Также установлено, что экземпляр постановления по делу об указанных административных правонарушениях, помимо прочего, может быть направлен лицу, в отношении которого оно вынесено, через единый портал госуслуг, а также с использованием иных средств информационных технологий, в том числе региональных порталов госуслуг, и (или) с использованием подвижной радиотелефонной связи при условии регистрации такого лица в единой системе идентификации и аутентификации и наличия согласия такого лица на получение постановления с использованием иных средств информационных технологий. За нарушение правил управляющие рынков могут отделаться предупреждением или получить штрафы до 300 тыс. руб. с юрлиц, повторное нарушение компании может обойтись в 1 млн. руб.

Выводы и рекомендации

Вводимые изменения законодательства РФ продолжают тренд изменений на увеличения «прозрачности бизнеса». Безусловно, для администраций общепита и розничных рынков ложатся дополнительные обязанности и усилия, которые так или иначе приведут к росту издержек, а значит и цен в экономике. Новые штрафы и порядок их взыскания, которые будут рассматриваться без участия «нарушителя» призваны пополнить бюджет за счет розничной торговли. Полагаем, что эти изменения так или иначе затронут каждого жителя страны. Администрациям рынков, общепита, ИП на рынках нужно внимательно проверить работу с ККТ и как будут работать законы с 01.03.2025, чтобы не получить штрафов и взысканий.

Нормативно-правовые документы: