«Клерк» в гостях у КубГУ. Репортаж из университета

Сходили с Борисом Мальцевым в гости к кафедре бухучета Кубанского университета. Поговорили о роботах в бухгалтерии, перспективах профессии и Клерке, естественно.

Первую рабочую неделю на «Клерке» провожу в Краснодаре. Ну, и жара же тут. Жить можно только после захода солнца. Но, несмотря на это, мы с Борисом вчера съездили в гости к кафедре бухучета КубГУ. Это уникальная кафедра, ее ученые одни из очень немногих представляют Россию на международном уровне. На Клерке выходил материал о заведующем кафедрой Михаиле Исааковиче Кутере — рекомендую почитать.

Я выступил на разогреве у Бориса с коротенькой часовой лекцией о том, бояться ли кожаным мешкам из бухгалтерии тотальной замены их роботами.

Да-да, это Бендер Родригес из Футурамы.

Спойлер из презентации: не бояться, но учиться сотрудничать.

А это я мемасик в лекцию вставил. Остальные картинки нейросеть рисовала.

Посчитали бухгалтеров, обсудили прогнозы мамкиных футурологов и реальные перспективы занятости, разобрались с применением RPA и AI в бухгалтерии. Отдельно про генеративные нейросети поговорили.

Удивляюсь, как DALL-E ухитрилась даже в робота калькулятор запихнуть.

Ну, и самое главное — что делать сейчас, чтобы не вылететь из профессии завтра.

Главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого.

Потом настало время главного блюда — пятиминутого питча Клерка от Бориса. Захотелось немедленно отправить резюме, но потом вспомнил, что я уже здесь работаю.

Борис рассказывает, как завести блог на Трибуне.

Сфотографировались с преподавателями и студентами, и поехали обратно в офис. Жарко в Краснодаре. Кажется, повторяюсь уже.

Обратите внимание на то, как Борис доволен удачным питчем. Ведь питчем же, да?

Надеюсь, будем теперь встречаться регулярно. Мне понравилось.