«Клерк» в гостях у КубГУ. Репортаж из университета

Первую рабочую неделю на «Клерке» провожу в Краснодаре. Ну, и жара же тут. Жить можно только после захода солнца. Но, несмотря на это, мы с Борисом вчера съездили в гости к кафедре бухучета КубГУ. Это уникальная кафедра, ее ученые одни из очень немногих представляют Россию на международном уровне. На Клерке выходил материал о заведующем кафедрой Михаиле Исааковиче Кутере — рекомендую почитать.
Я выступил на разогреве у Бориса с коротенькой часовой лекцией о том, бояться ли кожаным мешкам из бухгалтерии тотальной замены их роботами.
Спойлер из презентации: не бояться, но учиться сотрудничать.
Посчитали бухгалтеров, обсудили прогнозы мамкиных футурологов и реальные перспективы занятости, разобрались с применением RPA и AI в бухгалтерии. Отдельно про генеративные нейросети поговорили.
Ну, и самое главное — что делать сейчас, чтобы не вылететь из профессии завтра.
Потом настало время главного блюда — пятиминутого питча Клерка от Бориса. Захотелось немедленно отправить резюме, но потом вспомнил, что я уже здесь работаю.
Сфотографировались с преподавателями и студентами, и поехали обратно в офис. Жарко в Краснодаре. Кажется, повторяюсь уже.
Надеюсь, будем теперь встречаться регулярно. Мне понравилось.
Комментарии7
У100йчиво рассказываю )
На100ящий питч!
Алексей, приветствую!
Тема действительно очень актуальная и значимая. Подскажите, пожалуйста, планируются ли публикации или видеоматериалы, посвященные этому вопросу?
Было бы интересно узнать ваше мнение. Это отличная тема для обсуждения. 👇
Можно посмотреть мое выступление на DEF-2021. 2,5 года прошло, но основные тезисы не утратили актуальности.
Большое спасибо!👍