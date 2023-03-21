Бухгалтера в России не любят, потому что он не дает воровать

Михаил Исаакович Кутер – гуру бухгалтерии и истории бухгалтерии, член международных бухгалтерских ассоциаций, действительный член и попечитель Международной академии истории бухгалтерии (Academy о Accounting Historians), член редакционных коллег ряда отечественных и зарубежных бухгалтерских журналов.

Профессор работает в Кубанском государственном университете, заведует кафедрой бухгалтерского учета и аудита.

Кто такой профессор Кутер

Книги профессора Кутера хоть раз видел каждый бухгалтер.

Например, он перевел и написал обширные комментарии к труду знаменитого итальянского ученого эпохи Возрождения Луки Пачоли:

А вот так выглядит сертификат профессора в электронной энциклопедии «Известные ученые»:

Девиз Михаила Кутера:

«Профессора ходят не на работу, а на службу. И служат своей стране, своему университету и своим студентам».

И вот почему он так считает:

– В студенчестве (1962-1968 годы) я обучался на очень интересном факультете, где готовили специалистов по редкой в то время специальности – организация машинной обработки экономической информации.

Параллельно мы получали квалификацию инженер-программист. У нас была разносторонняя подготовка: экономическая теория 2 семестра (тогда эта дисциплина называлась политическая экономия), экономика и организация предприятия (как сейчас помню толстый учебник С. Е. Каменица), много разной математики, технические дисциплины (Сопромат и ТММ), естественно, основы электроники, вычислительная техника, различные виды программирования (начинали с программирования в кодах машины на первых советских ЭВМ) и, конечно, полный комплект экономических дисциплин: планирование, финансы, множество статистики, анализ. В начале всех этих дисциплин стоял бухгалтерский учет.

После первого семестра нас на год перевели на вечернюю форму обучения и отправили на производственную практику по специальности. Так, что мы представляли сферу нашей будущей деятельности и, самое главное, мы имели понятие о производстве.

Среди большого набора дисциплин мое предпочтение отдавалось программированию и бухгалтерскому учету, несмотря, что они из разных направлений, мне казалось, что в их природе есть что-то общее.

И, однажды ко мне подошла моя преподаватель Ева Сергеевна Калашникова, которая вела практику по теории бухгалтерского учета, а далее по учету в промышленности. Она собирала практический материал для кандидатской диссертации и предложила мне расширить знания на практике – собрать материал для научной студенческой работы.

Этот момент оказался переломным в моей судьбе. Я познал радость поиска и находок. Моя работа на третьем курсе оказалась победителем по экономическим дисциплинам.

После публичного вручения наград научный руководитель студенческого общества (я помню только его фамилию – Мендельсон – и знал, что он авторитетный ученый и «старый большевик, но до революции состоял в партии эсеров») обратился к нам с напутственными добрыми словами, пожеланиями продолжать заниматься исследованиями и «возможно, когда-нибудь, кто-то из Вас станет настоящим профессором».

И, здесь меня угораздило ляпнуть, что профессором быть хорошо, ведь ему не нужно каждый день ходить на работу. И он посоветовал запомнить одно:

«Профессор не ходит на работу, профессор ходит на службу! Он служит своей стране, своему университету и своим студентам! Профессор должен служить примером во всем!»

Я не раз вспоминал об этом спустя четверть века, когда стал профессором.

Спустя некоторое время меня (студента 3 курса) пригласил профессор Аркадий Власов в научно-исследовательскую тему, которая проводилась на 1 ШПЗ.

Для меня это было интересно, выработался азарт поиска, который сохранился на всю жизнь. Кроме того, я получал заработную плату в размере 0,5 ставки младшего научного сотрудника.

По этой тематике потом я писал диплом и, будучи студентом, опубликовал 9 научных работ. В то время публикации были редкостью. Однако в аспирантуру меня не взяли, о причинах я умолчу.

Так, что кандидатскую и докторскую диссертации я защищал «без отрыва от производства», правда, все это состоялось еще в Советском союзе, чем я горжусь.

На протяжении всей жизни совмещал практическую, научную и педагогическую деятельность.

Чем отличается Ваш профессорский путь от других профессоров?

– Я познал производство еще будучи студентом. Сегодня студентам негде проходить практику.

В нашем городе на месте крупнейших предприятий радиоэлектроники, станкостроения, производства тканей или других производств красуются торговые центры или высотные жилищные строения.

Производственная практика по экономике и организации предприятий в учебной программе отсутствует. Та практика, которая есть сейчас – не хочу сказать, что это фикция, но она недостаточная. Она должна быть не на старших курсах, а начальных стадиях обучения.

Студенты не знают, что такое предприятие!

Я пришел в университет с должности заместителя начальника управления статистики Краснодарского края. Прежде чем стать «чиновником», я прошел все ступени карьерной лестницы.

В начале семидесятых я был начальником машиносчетной станции станкостроительного завода Седина. Я ходил по цехам, изучал технологию, документооборот, учет и обработку данных. Мне было это интересно.

Сегодня студент плохо все это представляет. Прежде, чем поведать ему «про дебет и кредит», я рассказываю студентам, «что в цехе две двери: одна вход, другая выход. За первой дверью склад материалов, за второй склад готовой продукции.

Между ними осуществляется производство, а сальдо начальное и сальдо конечное на счете 20 „Основное производство“ есть стоимость незавершенной (не прошедшей весь цикл обработки) продукции».

К сожалению, сегодняшние преподаватели – это вчерашние студенты, которые тоже это представляют смутно. Обязательно нужно вернуть дисциплину, включающую посещение предприятий.

Какую пользу для преподавания приносят Ваши знания истории бухгалтерии?

– Во-первых, бухгалтер, как и любой другой специалист, должен знать историю своей профессии.

Как говорил Фабио Беста:

«Прошлое, как и в любой другой отрасли жизнедеятельности и человеческого прогресса, в бухгалтерском учете, является основой для настоящего, и что в исследовании таких вопросов, возможно больше, чем в любой другой отрасли общественных наук, правильно придерживаться исторических знаний, основанных на опыте».

Это культура профессии, интеллектуальный уровень специалиста.

По этой причине лекции по теории бухгалтерского учета (второй семестр) начинаются с краткого обзора истории возникновения и развития бухгалтерии. Этот предмет я читаю всем экономистам во втором семестре.

В четвертом семестре уже только будущим бухгалтерам преподается специальный курс, посвященный становлению бухгалтерской профессии. Это авторский курс.

Лекции основываются не только на литературных источниках, но в значительной степени ориентируются на материалах выполненных научных исследований в архивах средневековых бухгалтерских книг Италии.

Сегодня наши западные коллеги обратили серьезное внимание на необходимость оцифровки бухгалтерских книг и проведения по ним исследований.

По этой тематике проводятся специальные конференции, готовятся выпуски бухгалтерских журналов. Наша кафедра занимается этим с 2007 года. Нами создан единственный в мире персональный оцифрованный архив фотокопий первых бухгалтерских книг из архивов Италии.

При его создании принимали участие преподаватели кафедры и наши студенты. К нашим исследованиям проявляется интерес во многих странах.

Результаты наших исследований неоднократно представлялись в США, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландах, Мексике, Китае, Австралии, Испании, Республике Беларусь, Украине и других странах.

Раньше Вы регулярно презентовали результаты исследований в отечественных журналах, а последние годы в основном в западных журналах. Есть ли этому объяснение?

– Действительно, до 2016 года результаты наших исследований регулярно публиковались в ведущих российских, белорусских и украинских журналах, как на русском, так и на языках наших дружественных партнеров. Более того, я был членом редакционных советов этих журналов.

Параллельно имели место наши презентации на международных конгрессах и конференциях на английском языке. К нашим презентациям проявили интерес зарубежные издания, входящие в наукоемкие базы, а в отечественных журналах стали появляться «высоко квалифицированные рецензентки из Нижнего Новгорода», которые сомневались, что «центнеры применялись в Средневековой Италии».

Одна и та же статья не могла быть опубликована в двух журналах, а администрации ВУЗов приветствовали «Скопусы». Сегодня, несмотря на санкции, нас продолжают публиковать.

Почему в разные периоды количество подготавливаемых бухгалтеров не постоянно?

Отношение к бухгалтерскому учету как профессии и, в частности, к бухгалтерскому просвещению в разные периоды российской истории не было однозначным.

Самыми мрачными временами были первые годы советской власти, начиная с 1917 года. В разрушенной войной экономике страны инфляция была настолько высока, что все чаще звучали призывы к полному отказу от денежного измерения и учета в том виде, в котором они существовали до революции.

Первоначально шаги Советского правительства были предприняты именно в этом направлении. Считалось, что для победы нового строяоченьважен натуральный учет каждого патрона, пуда хлеба, тонны металла. Здесь следует вспомнить добрым словом А. М. Галагана.

Будучи признанным экспертом в области экономики и права, прошедшим обучение у ведущих ученых за рубежом, он был чрезвычайно востребованным специалистом.

Ему было поручено подготовить первые советские нормативные документы по бухгалтерскому учету. Воспользовавшись этой возможностью, он «согласился с важностью натурального учета», но доказал необходимость требования обязательной денежной оценки имущества, ссылаясь на опыт европейского законодательства, в частности на текст итальянского закона (Legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016).

Убедительные доводы ученого были приняты, и денежная стоимость получила официальный статус. Тем самым был сохранен бухгалтерский учет.

Однако приоритет планового начала отрицательно сказывался на развитии бухгалтерской специальности. Роль бухгалтера отходила на второй план. Заработная плата плановика заметно превышала заработную плату бухгалтера. Престиж профессии был не высок.

Изменение экономической формации в 1992 года привело к бурному росту экономических субъектов малого и среднего бизнеса. Это вызвало значительную потребность в бухгалтерских кадрах.

Кроме того, сами новые руководители предприятий понимали, что им необходимо экономическое образование, приоритет отдавался бухгалтерскому учету.

В то время на втором высшем образовании я учил бухгалтерии и математиков, и физиков, и историков, и лингвистов, и венерологов, и гинекологов, и стоматологов. Все хотели получить высшее бухгалтерское образование.

Так, что в девяностые годы диплом бухгалтера получили многие руководители, но они не стали бухгалтерами, а остались руководителями с экономической подготовкой.

В то же время сформировался миф об переизбытке бухгалтеров в нашей стране, хотя данные всевозможных опросов оспаривают это мнение.

И, что еще интересно отметить, в девяностые на нашей специальности больше училось юношей, чем девочек. Кстати, эта тенденция характерна для многих стран.

Здесь вспоминается одна интересная история конца первого десятилетия уже нового тысячелетия. У нас на бухгалтерском направлении учились двое детей руководителя краевой налоговой службы. В день моего юбилея он посетил наш университет и вручил подарки от его департамента.

Я не воздержался, чтобы задать вопрос, который вызывал у меня недоумение: почему его дети учатся не на финансах, что казалось более логичным?

Его ответ я часто цитирую на лекциях:

«Я неоднократно встречал бухгалтера, работающего Главным финансистом или Главным экономистом, но никогда мне не приходилось видеть финансиста в должности Главного бухгалтера!».

Почему в нашей стране нет должного уважения к профессии бухгалтера?

– Мне часто приходится принимать участие в работе различных зарубежных бухгалтерских мероприятий, посещать зарубежные университеты, присутствовать на лекциях коллег или самому выступать с лекциями.

Бухгалтерская профессия одна из самых востребованных, уважаемых и высокооплачиваемых. При этом требуется профессиональная аттестация специалиста. Высший уровень квалификации – профессиональный аудитор.

Что касается нашей страны, то мы, наоборот, впереди планеты всей по ненависти к бухгалтерскому учёту. Вот здесь мы явные лидеры.

Обидно и непонятно, когда «какая-то журналистка», правда, очень красивая, спросила «какого-то там банкира»:

«Что Вы будете делать, если Вам придется сократить „какого-то там бухгалтера“?».

Оказалось, что банкир передал функции определения возможности выдачи кредита компьютеру.

Особенно ненавистью к нашей профессии отличаются отдельные весьма престижные учебные заведения, профессора которых пропагандируют, так сказать, «либеральные» экономические и политические взгляды.

Очень много плохих стереотипов о бухгалтерии в обществе, вплоть до мифа об отмирании профессии. Исторически не любят того, кто не дает воровать. В первую очередь, это относится к бухгалтеру.

Наши западные коллеги, которых нельзя уличить в беспокойстве об экономическом развитии России, даже они говорят, что не понимают, что происходит в России.

Ощущение, как будто кто-то у нас в стране прямо занимается вредительством, чтобы развалить экономику, и чтобы свести к нулю количество грамотных специалистов, знающих бухгалтерский учет.

Как Вы видите развитие профессии?

Во-первых, экономическое образование должно рассматриваться как комплексное.

Обучающийся на любой экономической специальности должен знать, что есть набор обязательных дисциплин, без знания которых он не станет полноценным специалистом в своей узкой профессии: экономическая теория, бухгалтерский учет, финансы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, экономический анализ, экономическая статистика.

Именно этот перечень определяет фундамент подготовки любого экономиста.

Что касается экономиста-бухгалтера, то здесь следует выделить историю профессии и профессиональную культуру, отраслевые специфики учета, национальные и международные стандарты, бухгалтерское компьютерное образование (при этом не только изучение возможностей компьютерных комплексов, но и требований к подготовке к обработке бухгалтерской информации), теорию и практику аудита.

Сегодня в бухгалтерской среде нет единства. В нашей стране несколько профессиональных бухгалтерских и аудиторских организаций.

Каждая из них сильна в самой себе по охвату членов, сбору членских взносов, наличию печатного органа, имеющего высокий научный статус и рейтинг, широкие международные связи. Однако, членами таких организаций является бухгалтерская элита, руководители бухгалтерских служб крупных предприятий.

Основная масса рядовых бухгалтеров оставлена без внимания, на самостоятельном повышении профессионального уровня.

Еще полтора десятка лет назад бухгалтерская общественность была более консолидирована и, сегодня это покажется странным, многие начинания исходили из соответствующего Департамента Министерства финансов.

В наши дни не видно широкого бухгалтерского патриотизма.

Надо возрождать бухгалтерский патриотизм, как в свое время это сделал Александр Михайлович Галаган, спасая профессию от безграмотного произвола!

Однажды на одном мероприятии, которое проходило в «недружественном для нашей профессии» очень высшем учебном заведении, разговор клонился к отмиранию профессии бухгалтера в свете очередного «взрыва» компьютерных технологий.

За последние шесть десятилетий мне пришлось быть не только свидетелем, но и непосредственным участником «механизации учета, его компьютеризации, автоматизации, АСУнизации» и теперь наступил этап цифровизации.

И, каждый последующий этап требовал от бухгалтера новых знаний, связанных с развитием бухгалтерии, так и с обслуживающей ее средой.

Я предложил присутствующим точную дату окончательного отмирания бухгалтерской профессии. Логика моих рассуждений сводилась к следующему.

Во Флоренции на недалеком расстоянии находятся два здания: монетный двор и Государственный архив, в котором хранятся ранние бухгалтерские книги.

Что их объединяет?

В первой половине XIII столетия недостаток чеканных монет привел к потребности вести бухгалтерские записи о расчетах с дебиторами и кредиторами.

Сегодня можно точно утверждать, что бухгалтерский учет умрет на следующий день, после того, когда отменят деньги.

То есть, как говорят англичане, «NEVER»!