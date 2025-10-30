Не платите НДС, но перевыставляете счета-фактуры? Чем грозит непредставление журнала в ИФНС

Кто обязан сдавать журнал учета счетов-фактур?

Обязанность вести и представлять в налоговые органы журнал учета счетов-фактур распространяется не только на плательщиков НДС. Согласно пункту 3.1 статьи 169 Налогового кодекса РФ, это должны делать и компании на спецрежимах, а также те, кто освобожден от уплаты НДС, если они выставляют и/или получают счета-фактуры при выполнении роли посредника (по агентским, комиссионным договорам) от своего имени.

Таким образом, если ваша организация, не являясь плательщиком НДС, выставляет контрагенту счет-фактуру с выделенной суммой налога (как в случае с перевыставлением коммунальных услуг арендатору), у вас возникает обязанность по сдаче этого журнала в электронном виде через оператора ЭДО. Сделать это нужно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.