Не платите НДС, но перевыставляете счета-фактуры? Чем грозит непредставление журнала в ИФНС

Мне поступил вопрос от бухгалтера организации, которая не является плательщиком НДС, но перевыставляет арендаторам коммунальные услуги с выделенным налогом. Суть проблемы: на протяжении трех лет компания не представляла в ИФНС обязательный журнал учета полученных и выданных счетов-фактур. Чем это грозит и что делать теперь?
Кто обязан сдавать журнал учета счетов-фактур?
Обязанность вести и представлять в налоговые органы журнал учета счетов-фактур распространяется не только на плательщиков НДС. Согласно пункту 3.1 статьи 169 Налогового кодекса РФ, это должны делать и компании на спецрежимах, а также те, кто освобожден от уплаты НДС, если они выставляют и/или получают счета-фактуры при выполнении роли посредника (по агентским, комиссионным договорам) от своего имени.
Таким образом, если ваша организация, не являясь плательщиком НДС, выставляет контрагенту счет-фактуру с выделенной суммой налога (как в случае с перевыставлением коммунальных услуг арендатору), у вас возникает обязанность по сдаче этого журнала в электронном виде через оператора ЭДО. Сделать это нужно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Чем грозит непредставление журнала? Штрафы и риски
Прямого штрафа именно за непредставление журнала учета счетов-фактур в НК РФ нет. Однако на практике налоговики применяют целый ряд других санкций.
Основной штраф по ст. 126 НК РФ: Чаще всего инспекция взыскивает 200 рублей за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК РФ). Поскольку журнал сдается поквартально, каждый такой журнал и считается одним документом.
Штраф по требованию инспекции: Если налоговики запросят журнал в рамках камеральной или выездной проверки, а компания его не предоставит, штраф вырастет до 10 000 рублей (п. 2 ст. 126 НК РФ).
Риск квалификации как грубое нарушение учета: Существует спорный, но вероятный риск применения статьи 120 НК РФ («Грубое нарушение правил учета доходов и расходов»). В этом случае организации грозит штраф в размере 10 000 рублей за один налоговый период или 30 000 рублей, если нарушения совершены в нескольких периодах.
Административная ответственность для должностных лиц: Дополнительно по части 1 статьи 15.6 КоАП РФ на директора или главного бухгалтера может быть наложен штраф в размере от 300 до 500 рублей за непредставление сведений, необходимых для налогового контроля.
Важный аспект: Срок давности привлечения к налоговой ответственности составляет три года (ст. 113 НК РФ). Это означает, что взыскать штрафы за периоды, превышающие этот срок, налоговая уже не сможет.
Что делать: оставаться в «тени» или начать сдавать?
Перед компанией, оказавшейся в подобной ситуации, стоит дилемма: продолжать не сдавать журнал или начать исправлять положение.
Вариант 1: Продолжать не сдавать.
Это путь постоянного риска. Налоговая инспекция может в любой момент в течение последних трех лет выявить нарушение (например, в ходе камеральной проверки и анализа контрагентов) и начислить штрафы. Фактически, компания живет с «миной замедленного действия», которая может «взорваться» в самый неподходящий момент.
Вариант 2: Начать сдавать журнал.
Это стратегически верное решение для минимизации долгосрочных рисков. Его логика проста:
Вы легализуете свою текущую деятельность и прекращаете совершать новое правонарушение каждый квартал.
Возможно, вам придется единоразово заплатить штрафы за последние три года (если налоговая их выявит и предъявит требование). Однако это позволит «обнулить» ситуацию и дальше работать в правовом поле, исключив риски на будущее.
Экспертная рекомендация: Начните с подачи журнала за текущий квартал. Это демонстрирует добросовестность и выводит компанию из «серой» зоны. Дальнейшее соблюдение обязанности избавит вас от накопления новых штрафов и потенциально более серьезных последствий.
