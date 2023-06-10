Подборка Писем Минфина по НДФЛ, налогу на прибыль, НДС. Все самое интересное в одном посте

Три интересных письма от Минфина, которые пригодятся бухгалтеру в работе.

При продаже недвижимого имущества, находившегося в собственности нерезидента в течение минимального предельного срока и более, доход, полученный от его продажи, освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц.

Основание: Письмо Минфина от 17.05.2023 № 03-04-05/45084.

Если налогоплательщик не несет расходов, связанных с безвозмездным получением имущества от учредителя, первоначальная стоимость такого имущества равна нулю, вследствие чего амортизация по такому имуществу не начисляется.

Основание: Письмо Минфина от 17.04.2023 г. № 03-03-08/34107.

Если покупателем консультационных услуг, оказываемых российским ИП, является иностранная организация, то местом реализации указанных услуг территория РФ не признается и, соответственно, такие услуги не являются объектом налогообложения НДС в Российской Федерации.

Основание: Письмо Минфина от 13.03.2023 г. № 03-07-08/20711.