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Светлана Беляева
НДФЛ

Нерезидент стал резидентом или наоборот: примеры перерасчета НДФЛ

Если сотрудник был нерезидентом, а к концу года стал резидентом РФ, налог нужно пересчитать со ставки 30% на ставку 13%. Разбираю примеры.
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Разбираем:

ФЛ-нерезидент с января по июнь получал по трудовому договору 30.000 рублей в месяц. Ставка НДФЛ 30%.

За 6 месяцев сумма НДФЛ:
30.000*30%*6 = 54.000 рублей.

В июле ФЛ стал налоговым резидентом РФ. У него есть ребенок, поэтому может получать стандартный вычет 1.400 рублей в месяц.

1. Налоговая база нарастающим итогом за 7 мес. с учетом вычета:
30.000*7 - 1.400*7 = 210.000 - 9.800 = 200.200 рублей.

2. НДФЛ за 7 мес:
200.200*13% = 26.026 рублей.

3. Итого переплата по НДФЛ:
26.026 - 54.000 = (27.974) рублей.

Возврат налога в связи с перерасчетом в соответствии с приобретенным статусом налогового резидента РФ производится налоговым органом, в котором он поставлен на учет по месту жительства (месту пребывания). Для этого подается налоговая декларация по окончании налогового периода и документы, подтверждающие статус налогового резидента РФ.

Основание: ст. 231 НК.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

112 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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