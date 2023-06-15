Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Блокировка счетов

Блокировки счетов: судебная практика. Кейсы

Как складывается судебная практика в спорах между банками, блокирующими счета «подозрительным» клиентам, и компаниями, страдающим от этих блокировок.
33
Блокировки счетов: судебная практика. Кейсы

Кейс 1. Компания делала возврат займа учредителю, но договор в банк не предоставила. В связи с этим банк отказал в проведении операции и заблокировал счет.

В ходе разбирательств было установлено, что компания предоставила все запрошенные банком документы. Однако, как было установлено времени на исполнение запроса у компании не было, поскольку требования банка в письменной форме были вручены уже после завершения обозначенного срока — спустя два дня. 

Банк проиграл.

Постановление АС Уральского округа № Ф09-515/19 от 02.04.2019.

Кейс 2.Банк заблокировал компании счет в связи с непредставлением необходимых документов. В ответ компания приняла решение разорвать договор и перевести остатки средств на счетах в другой банк.

При переводе была удержана комиссия, составившая 5 % от общей суммы остатка.

Банк проиграл.

Постановление АС Уральского округа № Ф09- 5371/18 от 10.10.2018.

Кейс 3. ИП было отказано в открытии счета в связи с недостоверными данными в анкете. В графе «предполагаемые обороты по счету» ИП указал сумму 10 миллионов рублей в год. При этом ИП был зарегистрирован лишь 8 дней.

При проведении внутренней проверки банковской службой безопасности были выявлены факторы повышенного риска: предприниматель занимал пост руководителя в нескольких организациях, взаимоотношения с которыми были прерваны по инициативе банка.

Кроме того, ИП не представил запрошенные документы, которые могли подтвердить информацию в анкете, а также уклонился от ответа об источниках дохода и роде деятельности.

Банк выиграл.

Постановление АС Уральского округа № Ф09- 2313/18 от 22.05.2018.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

112 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Блокировка счетов

    Блокировки счетов: судебная практика. Кейсы

    Как складывается судебная практика в спорах между банками, блокирующими счета «подозрительным» клиентам, и компаниями, страдающим от этих блокировок.

    Блокировки счетов: судебная практика. Кейсы
    33
    Логотип ivkin.nikita.r@gmail.com
    ivkin.nikita.r@gmail.com
    Уставный капитал

    Запретить мажоритарному участнику продать часть доли в ООО — миссия невыполнима?

    Чаще всего на входе бизнес-партнеры клянутся друг другу в любви и верности, извлечению прибыли в горе и радости, но потом начинаются взаимные претензии и склоки (корпоративный конфликт). Сегодня я расскажу о том, можно ли запретить мажоритарному участнику продать долю в ООО на примере одного из дел, рассмотренных Верховным Судом.

    Запретить мажоритарному участнику продать часть доли в ООО — миссия невыполнима?
    83
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Субсидиарная ответственность

    Субсидиарная ответственность. Схема: подкуп арбитражного управляющего

    В продолжение публикации о субсидиарной ответственность, а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.

    Субсидиарная ответственность. Схема: подкуп арбитражного управляющего
    92
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Банкротство физических лиц

    Возврат акций в конкурсную массу. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делам о банкротстве.

    Рассмотрим обособленный спор в рамках дела о банкротстве физического лица. Сделка по продаже принадлежавших должнику бездокументарных акций и последующая сделка дарения тех же акций были признаны недействительными.

    Возврат акций в конкурсную массу. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делам о банкротстве.
    42
    Логотип Такском
    Такском
    ЭДО

    Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества

    В России активно развивается система электронного документооборота в сфере В2В. Одним из самых популярных документов является электронная транспортная накладная. Расскажем, что такое электронная транспортная накладная, а также ответим на самые частые вопросы об этом документе.

    Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества
    81
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Как расчёт маржинальной прибыли может помочь бизнесу? Где и как использовать рассчитанные значения?

    Михаил делает кошачьи домики и меховые игрушки, но не понимает, каких товаров продавать больше. Можно следовать методу проб и ошибок, а можно рассчитать маржинальную прибыль. Расскажем и покажем на примере, что такое маржинальная прибыль, как её считать и как она поможет оптимизировать ассортимент.

    Как расчёт маржинальной прибыли может помочь бизнесу? Где и как использовать рассчитанные значения?
    86
    Налог на имущество

    ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения

    Из этого мини-курса вы узнаете:что является налоговой базой по налогу на имущество;на основании чего формируются сообщения по имущественным налогам;как сообщение отправляется налогоплательщику;что будет если сумма налога не совпадает с уплаченной.

    ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Дебиторская задолженность

    Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?

    В ст. 266 НК определен перечень ситуаций, когда для целей налогообложения долг признается безнадежным и его можно списать в расходы.

    Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?
    134
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    ГК РФ

    Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?

    Услуги оказаны, контрагент не платит, общение прекратил и на претензии не отвечает. Иногда ситуация может осложниться тем, что ошибки в оформлении договорных отношений, делают выгодным молчание контрагента.

    Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?
    144
    Читать еще