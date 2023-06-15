Блокировки счетов: судебная практика. Кейсы

Как складывается судебная практика в спорах между банками, блокирующими счета «подозрительным» клиентам, и компаниями, страдающим от этих блокировок.

Кейс 1. Компания делала возврат займа учредителю, но договор в банк не предоставила. В связи с этим банк отказал в проведении операции и заблокировал счет.

В ходе разбирательств было установлено, что компания предоставила все запрошенные банком документы. Однако, как было установлено времени на исполнение запроса у компании не было, поскольку требования банка в письменной форме были вручены уже после завершения обозначенного срока — спустя два дня.

Банк проиграл.

Постановление АС Уральского округа № Ф09-515/19 от 02.04.2019.

Кейс 2.Банк заблокировал компании счет в связи с непредставлением необходимых документов. В ответ компания приняла решение разорвать договор и перевести остатки средств на счетах в другой банк.

При переводе была удержана комиссия, составившая 5 % от общей суммы остатка.

Банк проиграл.

Постановление АС Уральского округа № Ф09- 5371/18 от 10.10.2018.

Кейс 3. ИП было отказано в открытии счета в связи с недостоверными данными в анкете. В графе «предполагаемые обороты по счету» ИП указал сумму 10 миллионов рублей в год. При этом ИП был зарегистрирован лишь 8 дней.

При проведении внутренней проверки банковской службой безопасности были выявлены факторы повышенного риска: предприниматель занимал пост руководителя в нескольких организациях, взаимоотношения с которыми были прерваны по инициативе банка.

Кроме того, ИП не представил запрошенные документы, которые могли подтвердить информацию в анкете, а также уклонился от ответа об источниках дохода и роде деятельности.

Банк выиграл.

Постановление АС Уральского округа № Ф09- 2313/18 от 22.05.2018.