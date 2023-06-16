Расход прямой или косвенный? Как правильно учитывать расходы компании

Как правило, в учетной налоговой политике компании закрепляют только прямые расходы, предусмотренные в ст. 318 НК (как на скрине), а налоговые органы успешно доказывают, что те не правы и перечень прямых расходов значительно шире.

Пример.Компания включила в состав косвенных расходов затраты на ремонт и техобслуживание оборудования в цехах.

По мнению налоговой — это прямые расходы, так как они связаны с поддержанием производственного оборудования в работоспособном состоянии и продлевают срок его эксплуатации.

Суд поддержал налоговую.

Основание: постановление АС Северо-Западного округа от 15.04.2021 № Ф07-2962/2021.