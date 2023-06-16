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Светлана Беляева
Учет расходов

Расход прямой или косвенный? Как правильно учитывать расходы компании

Это типичный налоговый риск производственных компаний.
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Расход прямой или косвенный? Как правильно учитывать расходы компании

Как правило, в учетной налоговой политике компании закрепляют только прямые расходы, предусмотренные в ст. 318 НК (как на скрине), а налоговые органы успешно доказывают, что те не правы и перечень прямых расходов значительно шире.

Пример.Компания включила в состав косвенных расходов затраты на ремонт и техобслуживание оборудования в цехах.

По мнению налоговой — это прямые расходы, так как они связаны с поддержанием производственного оборудования в работоспособном состоянии и продлевают срок его эксплуатации.

Суд поддержал налоговую.

Основание: постановление АС Северо-Западного округа от 15.04.2021 № Ф07-2962/2021.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

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Комментарии

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