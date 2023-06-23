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Светлана Беляева
Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет НДС по экспорту. Бухгалтерские проводки

Возможно три ситуации по экспортному НДС. В зависимости от ситуации у вас будут разные проводки в бухгалтерском учете. Расскажу о них в посте.
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Бухгалтерский учет НДС по экспорту. Бухгалтерские проводки

Возможно три ситуации по экспортному НДС:

  1. Вы предоставили полный комплект подтверждающих документов в течении 180 дней.

  2. Вы не предоставили документы и не будете этого делать.

  3. Вы предоставили документы позднее 180 дней.

В зависимости от ситуации у вас будут разные проводки в бухгалтерском учете.

Рассмотрим их более подробно.

Ситуация 1. Документы предоставлены своевременно. «Исходящий» НДС в учете не отражается.

Ситуация 2. Документ не будут предоставлены. Первоначально вы отражаете в учете начисление НДС по экспортируемым товарам по общим ставкам. После чего, списываете НДС в прочие расходы (91 счет).

Надо отметить, что существует несколько вариантов начисления этого НДС: через 19 счет, через 76 и даже через 68 (по рекомендации Минфина).

Схема проводок:
Дт 19.4 (76) Кт 68.НДС — начислен НДС.
Дт 91.2 Кт 19.4 (76) — НДС списан на расходы.

Проводка Дт 91 Кт 19 (76) может быть отражена в учете в момент принятия решения, что документы не будут предоставлены в ИФНС. Это может быть как в период 180 дней, так и позже.

Ситуация 3. Документы предоставлены позже установленного срока. Если вы не успели в 180-дневынй срок направить документ в ИНФС, вы можете это сделать до истечения трехлетнего срока с момента реализации.

В этом случае в учете будут следующие проводки:
Дт 19.4 (76) Кт 68.НДС — начисление НДС по общей ставке.
Дт 91.2 Кт 19.4 (76) — начисленный НДС признан в прочих расходах.

На дату предоставления в ИФНС полного комплекта документов:
Дт 91.2 Кт 19.4 (76) сторно — сторнируем НДС признанный в расходах.
Дт 68.НДС Кт 19.4 (76) — принимаем к вычету НДС, начисленный по общей ставке.

Таким образом, при отражении операций по экспорту необходимо определить: будет ли организация предоставлять комплект документов для подтверждения нулевой ставки. И уже в зависимости от принятого решения, делать проводки в бухгалтерском учете.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

116 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Бухгалтерский учет

    Бухгалтерский учет НДС по экспорту. Бухгалтерские проводки

    Возможно три ситуации по экспортному НДС. В зависимости от ситуации у вас будут разные проводки в бухгалтерском учете. Расскажу о них в посте.

    Бухгалтерский учет НДС по экспорту. Бухгалтерские проводки
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