Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте

Продажи товаров на экспорт можно облагать по нулевой ставке НДС при условии, что компания сможет обосновать ее: подготовить подтверждающие документы, заполнить декларацию и в срок отправить пакет документов в ФНС.

Для представления документов в налоговую инспекцию при экспорте в страны ЕАЭС, у компании есть 180 дней с даты первой перевозки или бухгалтерского документа, оформленного на покупателя.

При экспорте в другие страны — с момента выпуска товара в процедуре экспорта.

Для подтверждения экспорта в страны ЕАЭС нужны следующие документы:

договоры на основании которых осуществляется экспорт

выписка банка, подтверждающая фактическое поступление

выручки от реализации экспортированных товаров

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров

иные документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС

Для подтверждения экспорта в другие страны перечень документов приведен в п. 9 ст.165 НК.

Перечень документов схожий: договоры, таможенная декларация, копии товаросопроводительных документов и прочие.

Дополнительно потребуется оформить декларацию по НДС, в которой отражается экспортный НДС (п. 10 ст. 165 НК).

Заполняются:

раздел 4, чтобы подтвердить ставку 0% и показать экспортный налог;

раздел 5, чтобы показать возмещение НДС по экспорту;

раздел 6, чтобы отразить налог предприятия, которое не подтвердило ставку 0%.

Продавцы несырьевых товаров и экспортеры в государства ЕАЭС заполняют только разделы 4 и 6.

Вычеты по товарам и услугам, которые приобрели для экспорта несырьевых товаров, отражают в общем порядке в разделе 3 декларации по НДС.

Титульный лист и другие разделы декларации организации составляют по общим правилам оформления декларации.

Декларация представляется в ИФНС не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором подтвердили нулевую ставку.

Например, 180-дневный срок истекает 13 декабря 2022 года, фактически собрали документы 30 ноября. Значит, нужно заполнить разделы 4 и 5 декларации за IV квартал, представить отчетность не позднее 25 января 2023 года.