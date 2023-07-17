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Расчеты в иностранной валюте и условных единицах. Чем отличаются курсовые и суммовые разницы и как они влияют на налоги
Светлана Беляева
Генеральный директор
Светлана Беляева
Генеральный директор
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В этом видео рассказываю про особенности учета у продавца и покупателя, чем отличаются курсовые и суммовые разницы, как они влияют на налоги, как определить базу по НДС, если сделка в иностранной валюте, как оформить счет-фактуру, если цена в условных единицах, а также про нюансы учета авансов и займов в иностранной валюте.
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