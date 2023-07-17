Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Валютные операции

Расчеты в иностранной валюте и условных единицах. Чем отличаются курсовые и суммовые разницы и как они влияют на налоги

В этом видео рассказываю про особенности учета у продавца и покупателя, чем отличаются курсовые и суммовые разницы, как они влияют на налоги, как определить базу по НДС, если сделка в иностранной валюте, как оформить счет-фактуру, если цена в условных единицах, а также про нюансы учета авансов и займов в иностранной валюте.
12

Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

124 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Увеличение лимита и отмена запрета на перепродажу товаров. Какие изменения ждут самозанятых и как это отразится на заказчиках

    НПД, с введения его в 2019 году, существенных изменений не претерпевал. Но ситуация в корне изменилась в 2023 году. В первой половине года на рассмотрение в ГД были внесены 2 законопроекта, смягчающие и снимающие часть ограничений на применение НПД. 

    Увеличение лимита и отмена запрета на перепродажу товаров. Какие изменения ждут самозанятых и как это отразится на заказчиках
    92
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Валютные операции

    Расчеты в иностранной валюте и условных единицах. Чем отличаются курсовые и суммовые разницы и как они влияют на налоги

    В этом видео рассказываю про особенности учета у продавца и покупателя, чем отличаются курсовые и суммовые разницы, как они влияют на налоги, как определить базу по НДС, если сделка в иностранной валюте, как оформить счет-фактуру, если цена в условных единицах, а также про нюансы учета авансов и займов в иностранной валюте.

    12
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Госзакупки

    Как отправлять уведомления. Новшества в типовых условиях строительных контрактов

    Теперь в обязательном порядке включаются в контракт условия о порядке уведомлений сторон. А также закрепили порядок определения гарантийных сроком.

    25
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Вебинары для бухгалтеров

    Нарушения в личном кабинете Федресурса и топ-10 ошибок при самостоятельном размещении

    В 2023 году Прокуратура начала массово направлять не только предписания, но и иски в суды в отношении организаций, нарушивших обязанность по публикации сообщений в Федресурсе. Суды в свою очередь активно удовлетворяют такие иски по всем регионам РФ.

    Нарушения в личном кабинете Федресурса и топ-10 ошибок при самостоятельном размещении
    43
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    В Госдуму хотят запретить эвакуировать машину со знаком «Инвалид». Не воспользуются ли этой инициативой недобросовестные граждане?

    Депутаты предложили больше не эвакуировать на штрафстоянки автомобили со специальным знаком «Инвалид».

    В Госдуму хотят запретить эвакуировать машину со знаком «Инвалид». Не воспользуются ли этой инициативой недобросовестные граждане?
    2
    47
    Логотип 1С:Апрель Софт
    1С:Апрель Софт
    УСН

    Как вести бухгалтерский учет при УСН

    Все организации должны вести бухгалтерский учет, даже те, которые применяют специальные режимы налогообложения. Упрощенцам все равно приходится учитывать доходы, расходы и возникающие обязательства. Однако, для некоторых компаний, находящихся на УСН действуют особые правила ведения учета.

    Как вести бухгалтерский учет при УСН
    56
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин

    Следуя требованиям закона №115-ФЗ, банки отслеживают  движение  денежных средств по счетам клиентов и пресекают операции сомнительного характера. В статье разберем основные причины, почему дистанционное банковское обслуживание может быть приостановлено для проверки законности переводов, и как избежать нежелательной блокировки.

    Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин
    70
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    Никакой эвтаназии. Усыплять запретили, а на содержание приютов денег жалко. Что будет с бродячими кошками и собаками

    Госдумой принят закон об обращении с бродячими животными. Губернаторам дало право решать, что им делать с бездомными животными, но при этом строго-настрого запретили их усыплять. Как решат регионы проблему с бездомными животными?

    Никакой эвтаназии. Усыплять запретили, а на содержание приютов денег жалко. Что будет с бродячими кошками и собаками
    14
    235
    Читать еще