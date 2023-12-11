Как вести налоговый учет основных средств в 2023-2024?

Программа практикума:
Типовые ошибки при учете основных средств на ОСНО
Инструменты налоговой оптимизации при учете основных средств
Особенности учета ОС на УСН
Как самостоятельно выявить и исключить налоговые риски по учету основных средств?
Лизинг: налоговые риски и изменения в 2023
Что 2024 год приготовил для бухгалтеров?
Узнайте на Новогодней «Бухгалтерской Клерк.Конференции»! Она пройдет 14 декабря в Краснодаре.
Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.
Вы гарантированно получите все ответы на наболевшие вопросы, заберете с собой сборник полезных материалов, а также массу подарков от «Клерка» и наших партнеров! Проведите этот день вместе с нами!
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