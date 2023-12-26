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Светлана Беляева
Отчетность

Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности?

Близится к завершению 2023 год. В этом году была масса изменений, которые кардинально перевернули привычный учет.
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Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «подарил» нам ЕНП и изменил расчетный период по НДФЛ.

Впоследствии изменения в Налоговый кодекс вносились еще дважды: законом от 28.12.2022 № 565-ФЗ и законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ. Вступали нововведения с января, июля и октября 2023 года. Часть изменений вступила в силу ретроспективно с 1 января 2023 года, часть — вступит только с 1 января 2024 года. Кроме этого с начала года объединились ПФР и ФСС.

И все это нужно учесть в годовой отчетности за 2023 год.

Главные изменения, которые надо учесть

  • Новые формы отчетности и обновленные декларации.

  • Новый расчетный период и порядок удержания НДФЛ.

  • Единый тариф страховых взносов и единая предельная база.

  • Новый повышающий коэффициент амортизации и инвестиционный вычет.

  • Расширен список расходов.

  • Новые правила для безнадежной дебиторки.

  • Новый порядок зачета, возврата и вычета по НДС.

  • ЕНП.

  • Пять ФСБУ, обязательных к применению в 2023 году.

За год отчитываемся по новым и обновленным формам отчетности

За год в СФР сдаем единый расчет ЕФС-1, где впервые придется заполнить раздел 2 (бывший 4-ФСС) по году и подраздел 1.2 о стаже (вместо СЗВМ-Стаж).

Расчет по НДФЛ в годовой отчетности за 2023 год нужно будет сдавать по новой форме 6-НДФЛ. Это одна из самых сложных форм, к которой ФНС давала пояснения по каждой квартальной отчетности.

После введения ЕНП обновили все декларации: по прибыли, НДС, УСН и др. Изменения кажутся незначительными, но их обязательно нужно учесть. Контроллеры приравнивают сдачу декларации по устаревшей форме к предоставлению отчетности. Поэтому проверяйте актуальность форм отчетности перед их заполнением.

НДФЛ и страховые взносы по новому

НДФЛ: На этот налог, пришлось больше всего изменений 2023 года. Теперь налог удерживают с заработной платы и за первую, и за вторую половину месяца. В декабре введен особый период, когда налог за декабрь нужно удержать и заплатить в бюджет до конца года. Кроме этого не забудьте пересчитать по ставке 30% и удержать НДФЛ удаленщиков, которые стали нерезидентами по итогу 2023 года. И все эти цифры надо отразить в годовом 6-НДФЛ.

РСВ изменили с 1 квартала 2023 года, в расчете учли единый тариф и единую предельную базу. В связи с тем, что взносы на социальное страхование наряду с пенсионными и медстрахованием с начала года входят в единый тариф, их нужно начислять также с выплат по договорам ГПХ. Годовую РСВ нужно составить за отчетный год с учетом контрольных соотношений как внутри формы, так и с 6-НДФЛ. Необходимо выверить все расхождения в 6-НДФЛ и РСВ. Это потребует от вас повышенного внимания и больше времени, чем обычно.

По новой форме 6-НДФЛ вышло не менее 10 разъяснений, но до сих пор есть путаница, какие строки 6-НДФЛ и РСВ должны совпадать. Есть большой риск получить от ИФНС уведомление с отказом в принятии отчета за 2023 год.

Нововведения при учете расходов за 2023 год

Подготовку годовой бухгалтерской и налоговой отчетности следует начать с проверки учета расходов и доходов. Чтобы не переплатить налоги нужно учесть все нововведения 2023 года, которые позволяют принять больше расходов и воспользоваться всеми налоговыми льготами.

С 2023 года можно амортизировать вускоренном порядке с коэффициентом 3 Основные средства и нематериальные активы из единого реестра российской радиоэлектронной продукции и относящиеся к сфере искусственного интеллекта (подп. 5 п. 2 ст. 259.3 НК).

Используйте новые возможности для применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль. С 2023 инвестиционный налоговый вычет составляет не более 100% от расходов на программы для ЭВМ и на имущество, безвозмездно переданное образовательным учреждениям (пп. 7 и 9 п. 2 ст. 286.1 НК).

Перепроверьте внереализационные расходы и добавьте новые разрешенные.

При соблюдении определенных условий в базе по налогу на прибыль можно учесть взносы на добровольное страхование имущества.

Компаниям, которые с 2022 года не имеют возможности вернуть иностранные кредиты, разрешено их списать и не включать кредиторскую задолженность в доходы при расчете налоговой базы по налогу на прибыль.

В налоговой базе по прибыли можно учесть расходы на доведение безвозмездно полученного имущества до пригодного к использованию состояния.

Кроме того с 31 августа 2023 года можно принять в расходы налоговой базы по прибыли и УСН компенсационные выплаты дистанционным работникам без подтверждающих документов в пределах 35 рублей в день. Причем от НДФЛ и страховых взносов эти же выплаты в таком же размере освобождены только с 1 января 2024 года.

С 1 января 2023 года обеспечительный платеж не учитывается ни в доходах, ни в расходах по налогу на прибыль (п. 4, 5 ст. 1 закона от 16.04.2022 № 96-ФЗ). То есть арендатор, который перечислил обеспечительный платеж, не станет учитывать его в расходах. А арендодатель, который получил эту сумму, не будет признавать ее в доходах.

НДС

Введен новый порядок возврата и зачета НДС и новые правила вычета по НДС для налоговых агентов — вычет по НДС разрешили принять без уплаты налога в бюджет. 

В середине года расширен список операций освобожденных от НДС — с 1 июля 2023 года освободили от уплаты НДС туроператоров. 

Дебиторка по налогам

Дебиторскую задолженность по излишне уплаченным налогам, срок которой на 31.12.2022 составил более трех лет (суммы не вошедшие в сальдо ЕНС на 1 января 2023 года), можно признать безнадежной и учесть ее в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль организаций (письмо Департамента налоговой политики Минфина от 27.02.2023 № 03-03-06/1/16016).

Единый налоговый платеж

С 1 января 2023 года организации и ИП перечисляют налоги и взносы единым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет — ЕНС (п. 1 ст. 58 НК). Платеж — единый, а налоги разные. Поэтому с начала года обязательно должен быть добавлен в план счетов новый субсчет для расчетов по налогам в условиях ЕНС. Иначе возникнут проблемы – неверно отразятся дебиторская и кредиторская задолженность по налогам и взносам, что исказит статьи бухгалтерского баланса.

Обязательные ФСБУ

Новые ФСБУ в 2023 году не вводились, поэтому на протяжении всего 2023 года бухгалтерский учет нужно вести на основании федеральных стандартов, вступивших в силу ранее:

А с 2024 года к этому списку добавится ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Но начинать его использование можно уже сейчас.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год должна быть составлена с учетом правил, установленных этими Федеральными стандартами бухгалтерского учета. Способы применения ФСБУ должны быть отражены в учетной политике, а также раскрыты в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Неприменение стандартов грозит искажением статей баланса. В случае существенности ошибки компании грозит штраф, а ответственному лицу штраф и дисквалификация.

При составлении годовой отчетности учитывайте нововведения, которые приняли в течение отчетного года. Составить отчет за 2023 год по образцу предыдущего, не получится. Без учета изменений финансовый результат может быть некорректен, налоги не доплачены или переплачены. Будьте внимательны!

Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina
    38 мин

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Светлана,  спасибо! Отличная статья, забрала себе в закладки! 

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