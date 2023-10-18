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Бухгалтеры

Главбух с подставой: чем чревато излишнее доверие директора к главбуху

История о доверчивом директоре и недобросовестном бухгалтере будет полезна и собственникам бизнеса, и директорам, и главбухам.
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Главбух с подставой: чем чревато излишнее доверие директора к главбуху

Печальный случай произошел в одной небольшой компании, когда генеральный директор, которого с главным бухгалтером связывала многолетняя дружба, и которому он полностью доверял, потерял контроль за расчетным счетом.

Будучи уверенным, что бухгалтер своевременно оплачивает налоги, директор случайно узнал, что на компанию на самом деле сыплются требования и штрафы от ФНС, а также претензии от кредиторов. Гендиректор был в шоке, он понятия не имел, что главбух вместо оплаты налогов оплачивает себе премии и свое обучение с расчетного счета компании.

Когда всплыла правда, главбух прислала телеграмму о болезни, больничный лист, а затем телеграмму об увольнении по собственному желанию. На контакты не шла, дела сдавать отказалась. Директор был вынужден, согласно ТК, выдать трудовую книжку лицу, пришедшему с доверенностью, а также произвести расчет. При проведении расчета оказалось, что она свои ежегодные отпуска за последние три года в учете не провела и получила при увольнении гигантскую компенсацию за отпуск.

Что же делать дальше?

  1. При недоимке по налогам действия очевидны — срочно оплачивать, чтобы не допустить роста штрафов и пеней, блокировки счетов и деятельности компании в целом.

  2. Инвентаризация всех активов и обязательств, особенно дебиторской и кредиторской задолженности.

  3. Анализ сделок: для понимания, проводились ли операции, нетипичные для общества, или по которым проходит задвоение работ и услуг.
    На этом этапе гендиректор привлек экспертов, которые проанализировали все расходы общества и выявили регулярные необоснованные затраты: неучтенные ранее сим-карты корпоративной связи, консультационные услуги различных ИП-шников, а также под видом клининга «талантливый» бухгалтер несколько лет тихонько выводил деньги на ИП своей дочери.

  4. Срочно найтинового бухгалтера.

    При всем многообразии выбора и сотнях резюме, это оказалось весьма болезненным вопросом. Поэтому воспользовались предложением аутсорсинговой компании, которая за 3 дня «подхватила учет».

В этой истории генеральный директор не стал преследовать главбуха и требовать с нее деньги назад, хотя сумма нецелевых расходов уже относилась к категории «особо крупных». Сказалось многолетнее доверие и человеческая порядочность. Но могло быть и по-другому.

Об этом я расскажу в своей следующей статье.

buh_1698678743

buh_1698678743

Руководитель в ООО

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Комментарии

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