Муха превращается в слона. Как недобросовестные юристы пытаются отжать деньги у застройщика

Потребительский экстремизм недобросовестных юристов и экспертов с целью отсудить у застройщика денег под видом непригодности помещения к эксплуатации превратился в головную боль и для застройщика, и для судебном системы.

В интернете упорно формируется мнение о том, что 95% квартир от застройщиков сдаются с дефектами, о которых покупатели даже не подозревают.

Поэтому им рекомендуют обязательно пригласить не простых, но специальных «экспертов», которые выявят такие «дефекты», за счет которых покупатель может вернуть часть денег за квартиру, а также специально обученного юриста, который сможет из застройщиков эти деньги выбить.

Как это происходит на деле

в вашем почтовом ящике вы обнаруживаете листовку с надписью «Добьемся максимальной компенсации для Вас!», в которой вам предложат «совершенно бесплатно» осудить у застройщика «в среднем 564 000 рублей» с оплатой «по факту выигранного дела!».

В более сложных случаях (т.е.для домов бизнес и выше класса) возле подъезда Вас может ожидать юрист с портфельчиком, который вот это все изложит только с правильными примерами. И вы, вероятно, даже согласитесь приехать к нему в офис или к нотариусу, чтобы выдать доверенность и через 3-4 месяца ожидать деньги на свой расчетный счет без всяких хлопот. Все остальное они делают сами.

Муха превращается в слона

Юрист с Вашей доверенностью заключает договор со специальным экспертом, который делает из мухи слона: тонкие трещинки в штукатурке превращаются в щели, незначительные загрязнения подоконника в существенные дефекты окон, а неровности штукатурки даже в пределах ГОСТ — в существенные дефекты, препятствующие эксплуатации помещения, что является причиной отказа в приемке владельцем (по доверенности юристом) квартиры от застройщика.

Начинается судебная тяжба (предварительно вам расскажут почему не стоит скачивать исковое заявление из интернета или дадут про это листовку), 2-3 судебных заседания, потом судебная экспертиза сроком 1-2 месяца, в результате которого будет вынесено судебное решение:

Пример:

Сумма компенсации 850 000 руб. Неустойка за некачественную отделку квартиры 100 000 руб. Компенсация расходов на юриста — 15 000 руб. Компенсация морального вреда 4 000 руб. Штраф 96 000 руб.

«Ого», — скажете вы, но ведь в квартире же все нормально вроде было… «нет, — скажет юрист, ”вы просто сами не знали, что там есть дефекты, а мы поискали и нашли. Ну и миллионная прибыль нам всем тоже не помешала».

Например, другой случай: владелец квартиры после сдачи дома в момент приемки квартиры заявил, что по его мнению водопроводные стояки должны в дома располагаться по-другому, ему не нравится, что отводы от стояка тянутся так далеко в помещения (площадь квартиры была более 200м2), поэтому он считает, что Застройщик, реализовав такой «плохой» проект должен часть денежных средств ему как владельцу компенсировать. По мнению владельца сумма компенсации должна была составить около 20%.

Грязный бизнес

В результате это превратилось в массовый бизнес, получивший название «Потребительский экстремизм». Такой «бизнес» не прибавляет уважения, ни профессии юриста, ни тем более эксперта, а напротив сильно роняет даже добросовестных специалистов в глазах общественного мнения.



Приемка квартир от застройщика, которые предлагают некоторые эксперты, выглядит весьма сомнительной, т.к. для установления качества финишных покрытий недостаточно просто сделать фото стен, пола, потолка и проч. мобильным телефоном. В КГ «ИРВИКОН» существует целая мобильная лаборатория приборов неразрушающего контроля, которая позволяет четко зафиксировать дефекты (при их наличии), и наглядно их показать в заключении.

Мнение эксперта

Незначительная кривизна внутренних перегородок или неровности штукатурки — недоработки, возможно неприятные, но не являющиеся основанием для отказа от приемки объекта в эксплуатацию. Что же касается «экспертов», явно «сгущающих краски» при классификации дефектов и делающих «несоразмерные» выводы и рекомендации, то уличить их в предвзятости и личной заинтересованности — это отдельная юридическая задача, которую ни застройщики, ни судьи в исках о компенсации решить не могут. Для судей, зачастую, вина застройщика уже очевидна и не требует никакого другого обоснования.