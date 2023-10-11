А где-то в параллельной вселенной бухгалтеры захватили власть

Итак, бухгалтеры захватили абсолютную власть.

Бухгалтера считаются высшей кастой святых мучеников, носителями сакрального знания, им запрещено работать, можно только кормить котиков и поливать кактусы.

25-е число каждого месяца - священный день отдыха, день памяти бухгалтеров мучеников начала 21 века.

Среди бухгалтеров выделена верховная каста - расчетчики, они ходят в белоснежных одеяниях и с золотой монетой во лбу, при встрече с ними положено падать ниц, выкрикивать хвалебные оды в их адрес и класть к ногам свежие фрукты.

Раз в год среди бухгалтеров разыгрывается должность Главбуха Всея Руси, розыгрыш происходит в форме соревнования, кто быстрее сведет дебет с кредитом.

Минфину запрещено писать что либо вообще и даже ручку в руках держать.

ФНС присылает налогоплательщикам не требования, а челобитные, срок рассмотрения которых составляет 60 рабочих дней, при этом может прийти как ответ, так и отказ, в том числе немотивированный.

Операторы ЭДО и ТКС, разработчики криптозащиты, а также примкнувшая к ним Почта России объявлены террористическими организациями, а документы доставляются либо самими отправителями, либо голубями.

Налоговый кодекс выбит на камнях, чтобы никому даже мысль в голову не приходила что нибудь там поменять.

Налоги считает ФНС, что очень логично.

Страховые взносы считает СФР, что также не менее логично.

Охраной труда занимается ФСС, просто потому, что их хоть чем-то надо было занять.

Учет ведет 1С, она уже сейчас это умеет, но придуривается.

СОУТ запретили и приравняли к экстремизму.

За непредоставление документов бухгалтеру - публичная порка плетьми на центральной площади.

Когда бухгалтер проходит мимо здания военкомата, оно (здание военкомата) прикидывается скворечником.

Бухгатерам официально разрешено на любой запрос отвечать вопросом: «Это с какого х###а?».

Если у бухгалтера баланс с первого раза не сошелся, то и черт с ним, баланс будет считаться условно корректным.

Если у буха юбка с первого раза не сошлась, значит сегодня не судьба ему в офисе появиться, так как самое время прогуляться по магазинам.