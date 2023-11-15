Как сдают отчетность знаки Зодиака

Всем привет! Вы когда-нибудь задумывались, как ваш знак Зодиака влияет на то, как вы справляетесь с бухгалтерской отчетностью? Ну, мы решили немного пофантазировать и представить, как разные знаки Зодиака подходят к этому важному, но иногда утомительному процессу.

Давайте вместе узнаем, как звезды влияют на нашу работу с цифрами!

1. КОЗЕРОГ у семи нянек нет единого регламента

Козерог гений администрирования. Построил всех в одну шеренгу по росту и каждому дал участок работы. Все при деле, каждый знает, что надо делать, но никто не видит картины в целом. Вся бухгалтерия пашет как трактор, но что именно они делают - знает только Козерог, ну это он так думает. Его бухгалтерия плодит бесчисленное количество внутренних отчетов, справок-расчетов, регистров учета, минимум половина из которых устарела или потеряла актуальность. Все эти бумажки ежедневно поступают Козерогу на стол, образуя громадные сугробы. Вечером, когда все уходят домой, уборщица, по указанию Козерога, кормит ими шредер.

2. ВОДОЛЕЙ кто не работает, тот размышляет

Свободолюбивому Водолею совершенно невыносимо соблюдать регламенты, графики и прочие скучные вещи. Поэтому он увольняется всякий раз, как только наступает период сдачи отчетности. А потом опять устраивается на работу. Он же понимает, что кто если не он, спасет от хаоса этот несовершенный мир, этих несчастных предпринимателей, не понимающих ценность бухгалтерии. Водолей часто размышляет на эту тему, приходя к разным выводам, в зависимости от количества и качества принятого на грудь. Иногда его одолевают уныние и покорность судьбе, обычно после водки. А бывает, что он, полный отваги и воодушевления, готов взять в руки флаг и повести за собой в знак протеста против нынешнего положения вещей. Такая вот двуликая тварь.

3. ОВЕН дуракам всегда везет

Овен никуда не торопится и все сдаёт в последний день. Считает, что дуракам везёт. Это он о своем заме. На самом деле Овен ничего не сдает, все делает зам. А сдается все в последний день, потому что зам вообще все делает и тупо не успевает. В замы Овен выбирает себе одинокую женщину средних лет и убитой жизнью наружности, как правило с ипотекой. Овна на должности главбуха терпят по двум причинам. Первая, Овен очень презентабельно выглядит, у него подвешен язык и он не боится выступать перед незнакомыми людьми. Его не стыдно показывать партнерам и налоговой. И вторая, он как никак кум / сват / тесть / свекор генеральному директору.

4. РЫБЫ в тихом омуте тихо

Рыбы как ушли на удаленку в 2020 году, так и не вернулись оттуда. Что они сдают, как и куда - науке неизвестно. Рыб вживую еще никто не видел. Отдельные счастливчики созванивались с ними по видеосвязи, и то камера висела криво и интернет сильно лажал. Но это все равно позволило убедиться в том, что Рыбы на удаленке работают в трусах. Ходят слухи, что Рыбы наладили с налоговой воздушное сообщение, то ли на драконах, то ли на дронах, то ли стрельбой из лука. Вобщем, от Рыб налоговая отчетность принимает, любую и чью угодно, только деньги плати. Есть мнение, что Рыб в природе нет, они в виртуальном пространстве, короче Рыбы — это программа, которую написал на досуге ЧатЖТП, он же сварганил видосы с Рыбами в трусах.

5. ТЕЛЕЦ тише едешь дольше едешь

Телец готовится основательно, заранее запасаясь бухлом для трудных случаев, но все равно все сдаёт в последний день. На самом деле нет такой необходимости, вся отчетность бывает готова к отправке к середине срока. Это больше традиция, такой бухгалтерский шик, балансирование на грани. Потом ещё уточненки месяц шлёт. Телец вообще любит уточненки, потому что считает, что, получив уточненку, налоговая думает, что вот какая хорошая система контроля у ООО Рога и копыта, бухгалтерия работает, ошибки находит, исправляет, значит можно к ним не приходить с проверкой. А налоговой вобще пофиг.

6. БЛИЗНЕЦЫ сто бед один хрен

Близнецы валяют балду практически весь период, отведенный под сдачу отчетности. Ходят по отделам, пьют чаи, иногда делают вид, что пьют чаи, а там вовсе и не чаи, торчат в телефоне, курят в курилке, обсуждая последние новости и политическое положение в мире. Но в последние дни успевают сформировать и сдать не только свою отчетность, но и набрать и сделать кучу подработок. Рабочее место Близнецов в этот период выглядит так: три монитора, четыре ноутбука, пять принтеров, в общей сложности 22 базы 1С и 55 открытых вкладок в браузере. Так как делают сразу несколько фирм одновременно, что-нибудь да напутают. А так как времени на распутывание уже нет, то так и сдают. Налоговая потом бьется в истерике.

7. РАК шаг вперед два назад это ча-ча-ча

Рак очень ответственно подходит к вопросу. Он закрывается в своем кабинете и никого к себе не пускает, и сам не выходит по нескольку дней. Ночует на работе. Сначала пьёт обычное успокоительное, но оно помогает плохо и недолго. Потом приходит генеральный с другим успокоительным, и уже после него жизнь начинает играть другими красками. Отчетность начинает получаться, цифры послушно сходиться, а протоколы становятся положительными. Предусмотрительный Рак сдает отчетность задолго до окончания срока. Потом находит ошибку, копеечную, ничего практически не меняющую, и ещё раз сдаёт. И так бесконечно, пока не позвонит налоговая и не скажет «ну хватит уже»».

8. ЛЕВ красота спасёт мир, отчётность, деньги, бизнес.... нужное подчеркнуть

Лев с отчетностью не парится. Если формирует сам, а это уже из области фантастики, то делает это тремя движениями — создать — заполнить — отправить. Налоговая требования Льву не присылает, сами ошибки исправляют. Чего беспокоить солнцеликого по пустякам. Лев вообще красавчик, в отчётный период предпочитает высыпаться, ходить на массаж, в спа, гулять вечерами в парке, по воскресеньям играть в гольф. Льву нужно быть в ресурсе, вдруг война, а он невыспавшийся. Любое напряжение и спешка это от лукавого.

9. ДЕВА на бога надейся, а сам не тупи

Дева разрывается между здравым смыслом и мистикой. Раскладывает карты таро, читает Консультант, требует документы и регламенты, вешает трусы на люстру - и вот из этой мешанины получаются отчёты с первого раза. Реально мистика какая то. Дева даже если и видит ошибки в отчётах, предпочитает их так замаскировать, что потом сама забывает, что это ошибки. Дева вообще мастер маскировки и отмазок. Налоговая просто уже автоматом присылает требования предоставить пояснения, какого черта не сходятся контрольные соотношения, но ответы не читает. Потому что там на стопицот листов доказательство, что «вы тупые все там что ли».

10. ВЕСЫ сто раз проверь все равно сомневайся

Весы все проверяют с нуля, начиная с системы налогообложения (вдруг поменялась незаметно). Докапываются до скрепок - есть ли в них экономическая целесообразность? Долго не могут принять решение, какие суммы отражать в отчетности. В конце концов покупают в интернете гороскоп, расклад Таро и гадание на славянских рунах. Все это дает лишь моральное облегчение, но не отвечает на вопросы об отчетности. Потом наступает фаза звонков всем знакомым бухам, после чего кое как картина проясняется. Тянут сдачу до последнего дня в надежде на лучшее. Типа прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и сдаст отчетность.

11. СКОРПИОН дьявол кроется где-то рядом

Скорпион готовится заранее. Закупается на ОЗОНе куколками вуду и толстыми цыганскими иголками. В первый день квартала Скорпион проводит обряд созыва всех темных сил к себе на помощь. Темные силы всем колхозом садятся и разбираются с законодательством, опять кардинально изменившимся. Скорпион в это время чертит натальную карту на дату начала отчетности с целью вычислить благоприятные дни для формирования и сдачи. Затем пишет на куколках номера ФНС, куда сдается, втыкает в них иголки и садит рядом с собой формировать отчетность. Отправляет, сверяясь с гороскопом, только в благоприятные дни.

12. СТРЕЛЕЦ умный в гору не пойдет, умный останется внизу

Беспокоиться Стрельцу нечего — в бухгалтерию его больше не возьмут. Поэтому он ходит мимо бухгалтерии, весело насвистывая и засунув руки в карманы. Ему вообще пофиг на отчетность и на законодательство.