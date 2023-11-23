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Аутсорсинг

Образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифов на обслуживание

Мы подготовили образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифа обслуживания. Внимание в письме используется живой и экспрессивный язык, который может содержать элементы обсценной лексики, замаскированные специальными символами для смягчения впечатления. Но все же будьте аккуратны.
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Образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифов на обслуживание
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Этот материал предназначен для тех, кто ценит прямоту в бизнес-коммуникациях, но предупреждаем, что некоторые выражения могут показаться слишком резкими.

Уважаемые предприниматели!

Не ну п***ц [неожиданная ситуация] какой-то наступает. В связи с увеличением с***а [существенным] объема отчетности н***й[без предупреждения] вынуждены повысить тарифы обслуживания на 5000 3500 1500 900 1200 руб. за каждого сотрудника.

Если вы сочтете наш тариф слишком дорогим, п***е н***й [просим пройти] куда хотите, то мы вас поймем, если вы уйдете к другому. К сожалению, е***шу [требуется больше усилий] объем работы увеличился значительно.

В завершение, хотим подчеркнуть, что текущая экономическая ситуация, характеризующаяся ростом цен и ухудшением общих экономических условий, создает значительные трудности для бизнеса в России. Мы полностью осознаем эти вызовы и делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние этих изменений на наших клиентов. Ваше понимание и поддержка в эти непростые времена бесценны для нас.

Образец письма свободно для использования и распространения.

Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina
    27 минут назад

    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

    ахаха шикандос))) 

  • Логотип Мирам
    Мирам 15 минут назад

    да, пришлось писать. причем сразу только это :)

    п***е н***й [просим пройти] куда хотите.

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Образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифов на обслуживание

Мы подготовили образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифа обслуживания. Внимание в письме используется живой и экспрессивный язык, который может содержать элементы обсценной лексики, замаскированные специальными символами для смягчения впечатления. Но все же будьте аккуратны.

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