Образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифов на обслуживание

Этот материал предназначен для тех, кто ценит прямоту в бизнес-коммуникациях, но предупреждаем, что некоторые выражения могут показаться слишком резкими.
Уважаемые предприниматели!
Не ну
п***ц [неожиданная ситуация] какой-то наступает. В связи с увеличением с***а [существенным] объема отчетности н***й[без предупреждения] вынуждены повысить тарифы обслуживания на 5000 3500 1500 900 1200 руб. за каждого сотрудника.
Если вы сочтете наш тариф слишком дорогим,
п***е н***й [просим пройти] куда хотите, то мы вас поймем, если вы уйдете к другому. К сожалению, е***шу [требуется больше усилий] объем работы увеличился значительно.
В завершение, хотим подчеркнуть, что текущая экономическая ситуация, характеризующаяся ростом цен и ухудшением общих экономических условий, создает значительные трудности для бизнеса в России. Мы полностью осознаем эти вызовы и делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние этих изменений на наших клиентов. Ваше понимание и поддержка в эти непростые времена бесценны для нас.
Образец письма свободно для использования и распространения.
Комментарии2
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
ахаха шикандос)))
да, пришлось писать. причем сразу только это :)