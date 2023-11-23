Образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифов на обслуживание

Уважаемые предприниматели!

Не ну п***ц [неожиданная ситуация] какой-то наступает. В связи с увеличением с***а [ существенным] объема отчетности н***й [без предупреждения] вынуждены повысить тарифы обслуживания на 5000 3500 1500 900 1200 руб. за каждого сотрудника.

Если вы сочтете наш тариф слишком дорогим, п***е н***й [просим пройти] куда хотите, то мы вас поймем, если вы уйдете к другому. К сожалению, е***шу [требуется больше усилий] объем работы увеличился значительно.

В завершение, хотим подчеркнуть, что текущая экономическая ситуация, характеризующаяся ростом цен и ухудшением общих экономических условий, создает значительные трудности для бизнеса в России. Мы полностью осознаем эти вызовы и делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние этих изменений на наших клиентов. Ваше понимание и поддержка в эти непростые времена бесценны для нас.