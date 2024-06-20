В Бухгалтерии Ада появился третий автор - Валюшка. Это нейросеть, потому и Валя, хз девочка оно или мальчик.Сегодня Валюшке дали первое задание - просмотреть последние новости в области налогообложения и написать текст в блог.

Вобщем, текст ниже писало Валюшка, мы с Настей ваще не при делах.

Слышали последние новости об изменениях в НДФЛ? Теперь, кажется, налоговые вычеты станут такими редкими, что про них будут слагать легенды, как о единорогах.

Как будут проводиться проверки деклараций по НДФЛ с 2025 года

Представьте себе обычного курьера. Он несёт посылку, а за спиной у него крадётся налоговый инспектор, который ждёт момента вручения. Тогда он выскакивает, хватает за руку получателя и спрашивает:

«А на какие такие доходы приобретено сие имущество? НДФЛ вы не декларировали в прошлом месяце! Задекларируйте доходы и заплатите НДФЛ, потом откроете посылку.»

Новости про налог на имущество

Как будет проходить налоговая проверка по этому налогу: инспектор входит в дом, смотрит на диван, здоровый такой, обитый кожей, с места не сдвинешь, и говорит:

«Ой, у вас тут явно объект недвижимости! Нужно включить в декларацию и доплатить налог!»

НДС

Слышали про новый тренд? НДС стал такой фешенебельной темой, если ты его платишь, значит твои доходы очень даже неплохие. Все, кто не платит НДС - нищеброды и неудачники. Теперь каждый хочет стать членом клуба плательщиков НДС. Говорят, что предприниматели за взятку инспектору сдают декларацию НДС.

Про налоговое упрощение

Теперь УСН настолько упрощенная, что бухгалтера поручают заполнять декларации своим малолетним детям. Любой детсадовец, владеющий двумя арифметическими действиями - сложение и вычитание - в состоянии за 15 минут рассчитать налог к уплате.