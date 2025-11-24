Хотите стать финансовым директором? Четыре свежих пня. Часть 2

Часть вторая таёжной истории о просеке и бюджете. После десяти дней работ вертолётный облёт показал четыре пня — и вывел на свет бригаду бомжей с топорами, туфлями на скотче и чесоткой в новых вагончиках.

Читайте первую часть: Хотите стать финансовым директором? Начните с тайги. Часть 1 …НА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ПОЗЖЕ ГЕНПОДРЯДЧИК ПРИСЛАЛ ВАТСАП-ВИДЕО ОБЛЕТА УЧАСТКА НА ВЕРТОЛЁТЕ.

Часть 2: «Просека, которую строили бомжи в туфлях со скотчем»

На кадрах чётко было видно: четыре свежих пня. И всё.

За десять рабочих дней. Восемь лесорубов. Четыре пня.

Гена, злой и задумчивый, вызвал Венца: «Собирайся. Едем».

На месте выяснилось: субподрядчик по прокладке просеки — левое юрлицо, затесавшееся в список для вывода денег. А чтобы не болталось без дела, на него «повесили» лесорубов. Кто их набирал — не установлено. Но гений предпринимательства нашёлся: собрал на вокзале восемь бомжей, пообещал золотые горы, привёз в тайгу, дал по топору и сказал: «Валите лес». Ни жилья, ни питания, ни спецодежды. Только 300 тысяч в подотчёт — и исчез.

Группа лесорубов представляла собой зрелище: грязные, голодные, одетые как бог на душу положит. Один — в женских туфлях, примотанных скотчем к босым ногам.

Гена ругался по телефону, как тигр в клетке. Потом велел Венцу пересчитать бюджет. А генподрядчик дал добро: «Вам нужна просека — делайте сами».

А теперь — самое интересное.

Московский офис тем временем закупил пять новых жилых вагончиков для высококвалифицированных специалистов. Выбирали всё до деталей: постельное бельё в цветочек, форму занавесок, цвет ершика для биотуалета. Привезли на участок — чтобы к приезду специалистов всё было идеально.

Но банда бомжей, обнаружив свободное жильё, моментально переселилась туда из своих «лисих нор».

И тут — бац. Чесотка. Запущенная. Заразная. Эпидемия.

Теперь нужно вызывать санэпидемстанцию, обрабатывать людей, вещи, помещения… И платить. Платить. Платить.

Говорят, дешевле было бы купить новые вагончики, а эти — сжечь.

Венц сидел в кабинете и смотрел в окно. В ноутбук смотреть не хотелось. Там — исполнение бюджета. Смотреть на это было невыносимо.

— Ещё два-три года, и у нас будет очень хороший финик, — сказал гена, наливая коньяк.

— Ага, если не сойдёт с ума, — добавила Ираида.

P.S. Если ваш управленческий учёт начинается с теории, а не с тайги, где бомжи рубят лес в туфлях со скотчем — вы, возможно, уже на шаг впереди.

А если нет — берите коньяк. Он помогает.