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Константин Чупырь
Налоговые проверки

Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №2

«Выездная налоговая проверка — это когда налоговый инспектор может прийти к вам домой и спросить: а где тут ваш офис?» © Константин Чупырь 2023.
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Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №2

Анонс: как говорится: «хотели как лучше, а получилось, как получилось»

К выездной налоговой проверке надо подготавливать и делать это надо ширее или ширше. В общем, не важно. Готовиться надо, а не сидеть, сложа руки уповая на «русский авось», пронесет-не пронесет и не надеться на всесильных покровителей. Ничем «старшие братья» не смогли помочь. Вообще ничем. И вот директор остался одни-на-один со своими налоговыми проблемами. А ведь так всё хорошо начиналось.

Продолжение рассказа, даже наверно не рассказа, а скетч из личной практики.

Часть №1 здесь: https://www.klerk.ru/user/chupyr/572821/.

***

Другой вопрос директора, который даже немного удивил. «Бухгалтер нормальный есть? Устал сам вести «первичку»». Правда у компании небольшая выручка и расходы практически полностью съедают выручку, хотя компании долгожитель, почти 20 лет. Как сказали бы некоторые: «инвестиционно не привлекательная компания», а другие добавили бы: «и криминально соблазнительная». Стройка же.

Директор действительно весь зарылся в бумагах. Стопы бумаг выше его головы. Аж сваливаются на него. И это в 21-м веке, в веке современных технологий и электронного документооборота, «в то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной»!

На мой взгляд, меня поддержат многие, директор должен заниматься бизнес-процессами, искать и находить новые способы развития бизнеса, вести переговоры, заключать сделки, развивать производство, а не вести бухгалтерский и налоговый учет. Кстати, налоговый учет у него на аутсорсинге.

Налоговый и бухгалтерский учет должен быть крайне простым. Появились же НПД и АУСН.

Правда, если посмотреть на НПД и на самозанятого трезвыми широко открытыми глазами — это вообще не бизнес, это даже трудно назвать предпринимательской деятельностью. Хотя, с другой стороны, автоматизм налогообложения, безотчетность, это достаточно удобная вещь. Иначе бы не было такой популярность у этого налогового режима.

Вернемся к цели нашей встречи.

Встреча приурочена предстоящей выездной налоговой проверке. Решение по ВНП уже получено и тут же оно же приостановлено, это пока определялись с переговорами со мной. Налоговики даже успели поменяться состав инспекторов, а также включить в проверку сотрудника ОБЭП. Так сказать, тонкий такой намек налогоплательщику.

Уже прислали требование в рамках ВНП по трем самым проблемным компаниям. Подчеркну, трем самым-самым махровым.

Не надо было из себя изображать налогового пинкертона, было сразу понятно, что этими самыми махровыми обнальными компаниями, на которых разрыв-отрыв НДС происходил сразу на первом же этапе, дело не закончится. Будут претензии и по другим сделкам с не очень внятными контрагентами.

Мне даже довелось пообщаться с куратором обнальных компаний, и даже виделся и общался с номинальным директором одной из «махровых» компаний. По началу то я не знал подноготной. Только потом, пообщавшись с дроповодом и с директором для меня многие вещи сразу встали на свои места.

Дроповод просил оказать услуги, сам не понимая, что именно ему нужно, чтобы я с номинальным директором занялся «налоговыми процедурами», при этом, просили, чтобы я один по доверенности представлял интересы «махровых» компаний, и чтобы при этом не пострадала проверяемая строительная компания.

Т. е. неправовые способы ухода от налогов просили решить правовыми методами. Дорогое мои друзья, все должны прекрасно понимать, что такая схема решения налоговых проблем не решается.

Продолжение следует…

Константин Чупырь, налоговый юрист и налоговый консультант.

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Налоговый юрист в Частная практика

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Комментарии

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    Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №2

    «Выездная налоговая проверка — это когда налоговый инспектор может прийти к вам домой и спросить: а где тут ваш офис?» © Константин Чупырь 2023.

    Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №2
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