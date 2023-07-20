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Константин Чупырь
Выездные налоговые проверки

Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №3

«Выездная налоговая проверка — это когда налоговый инспектор может прийти к вам домой и спросить: «А где тут ваш офис?»» © Константин Чупырь 2023.
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Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №3

Анонс: как говорится: «хотели как лучше, а получилось, как получилось». К выездной налоговой проверке надо подготавливать и делать это надо ширее или ширше. В общем, не важно. Готовиться надо, а не сидеть, сложа руки уповая на «русский авось», пронесет-не пронесет и не надеться на всесильных покровителей. Ничем «старшие братья» не смогли помочь. Вообще ничем. И вот директор остался одни-на-один со своими налоговыми проблемами. А ведь так всё хорошо начиналось.

Часть №1 здесь.

Часть№ 2 здесь.

Продолжение рассказа, даже наверно не рассказа, а скетч из личной практики.

***

Так вот, вернемся к проверяемой компании.

Сильно поверхностно проанализировав сомнительные конторы и выслушав от директора факты по ним, я резюмировал, что на данном этапе с бОльшей долей вероятности по трем сильно проблемным компаниям нужно будет уточняться и доплачивать, причем сразу и не дожидаясь акта выездной проверки. Это как раз позволит избежать уголовного преследования. Напомню, что уголовное преследование начиняется при недоимке от 15 миллионов рублей.

Правда я уже встречал акты выездных проверок, где сумма доначислений около 3 миллионов рублей всего лишь. Немного странно, чтобы на столь скромную сумму подрядили провести выездную налоговую проверку. Склонен думать, что в данном конкретном случае была, так сказать, политическая выездная налоговая проверка. Да, да, бывают и такие, политические выездные налоговые проверки, чтобы приструнить нужного налогоплательщика и-или через проверяемого налогоплательщика повлиять на интересующий субъект.

Помните же слухи про сеть «Красное&Белое» и как там выездная проходила, аж с ФСБ. Представляете масштабы личностей перекраивающих сеть ««Красное&Белое» коль умудрились задействовать тайноприказчиков, я про ФСБ. ВНП на 3-миллиона по всей видимости из этой же серии. Не перестаю удивляться, но сумма смешная для ВНП. Вероятно, позже рассмотрим упомянутый 3-х миллионный акт ВНП.

Так вот, дорогое мои читатели, поверьте, хоть по налоговым преступлениям в большинстве случаев не заключают под стражу, но процедура уголовного преследования та еще нервотрепка. Кто хоть раз сталкивался каким-нибудь уголовным делом, даже будучи в статусе свидетеля, прям так скажем, думаю, что приятных чувств от уголовных процедур не испытывали. А при возбужденном уголовном деле налогоплательщики более сговорчивы и активнее гасят задолженность даже если и нет вины налогоплательщика. Сейчас не берем, есть ли основания возбуждать уголовное дело или нет. Полиция довольно-таки изворотлива в этом плане и статья, по которой возбудят уголовное дело, может быть не прямо относящееся за неуплату налогов.

И мы все знаем, у сотрудников полиции законом, при поддержке прокуратуры и уголовными судами, более развязаны руки для превентивных мер. Отчасти похоже на налоговое взаимодействие и арбитражные суды, которые так же поддерживают нарушения, которые налоговики допускают. Судебный подход в таких случаях такой, налогоплательщик в целом жулик и уже не имеют значения нарушения налоговыми инспекторами прав налогоплательщика при проведении проверки.

А еще налоговые органы активно используют полученные результаты оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).

Следите за продолжением…

Константин Чупырь.

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Налоговый юрист в Частная практика

60 подписчиков

Комментарии

5
  • Логотип Королева
    Королева 1 час назад

    Королевская

    Тук-тук-ту!

     букву К потеряли )

    • Логотип Константин Чупырь
      Константин Чупырь 1 час назад

      Константин ЧупырьНалоговый юристЧастная практика

      Спасибо

  • Логотип Королева
    Королева 1 час назад

    Королевская

    сумма доначисления около 3 миллион рублей

    чего-то никто не редактиреут, да? Одна я умею, да? )))

    • Логотип Константин Чупырь
      Константин Чупырь 1 час назад

      Константин ЧупырьНалоговый юристЧастная практика

      Спасибо

      • Логотип Королева
        Королева 36 минут назад

        Королевская

        Пользуйтесь )))

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