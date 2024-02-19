КС подтвердил законность двойных штрафов. Штрафовать можно одновременно и за несданную отчетность, и за неуплату налога

Ну а что такого, подумаешь двойной штраф, еще заработают «цеховики» — «дробильщики». Вот это читается между строк свежего Определения Конституционного Суда 14.12.23 № 3286-O (автор: ёрничаю). Налоговый штраф 70%, чё так мало. Даешь больше!!!

Вот чем может вылиться фиктивное дробление бизнеса

И так, судебная практика сложилась неблагополучно для налогоплательщика. Предприниматель ошибочно применил «упрощенку» вместо общей системы налогообложения. Инспекция оштрафовала его два раза: и за то, что он не подал повлекшую неуплату налогов декларацию, и за то, что не уплатил эти налоги. Суды поддержали такой подход, а теперь с ним согласился и КС в определение №3286-О от 14.12.2023. Это значит, что можно одновременно штрафовать по статье 119 НК и статье 122 НК.

В частности, речь идет о том, что при дроблении бизнеса с целью необоснованной налоговой выгоды или еще можно повесить такой ярлык: «фиктивное дробление», за непредставление деклараций по общему режиму при утрате права на УСН. Напомню, штраф по 119 НК (непредоставление декларации) от 5% до 30%, штраф по 122 НК (неуплата или неполную уплата налогов) от 20 или 40% от суммы неуплаченных налогов.

Есть надежда на смягчающие обстоятельства позволяющее снизить размер штрафов, но… но… Тема двойного налогового штрафа уже не первый день всплывает. Минфин об этом говорил в своем письме от 6.12.17 № 03-11-11/81211.

Но что нам какие то письма, когда есть судебная практика. Было недавно определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2022 г. № 308-ЭС22-1936, которое попало в обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2023)" по данному вопросу.

Проскочить двойной штраф уже не получится, если только случайно.

Выводы

Всё туже и туже закручиваются налоговые «гайки». Лазеечка с дроблением бизнеса может вытечь в серьезные доначисления. Но главное не опускать руки, дробление один из немногих способов законно уменьшить налоговую нагрузку.

Дробление — интересный инструмент налоговой экономии, главное сделать это грамотно.

Нужна помощь в вопросах оспаривания или снижения штрафов и защите дробления бизнеса —-обращайтесь!!!

Ваш юрист и налоговый консультант — Константин Чупырь

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