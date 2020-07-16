Инспекторский налоговый нигилизм. Обзор интересного судебного дела

Налоговики захотели, чтобы должная осмотрительность была и в отношении покупателей. На что только не идут налоговики, чтобы снять вычеты по НДС, суды же другого мнения, продавцы не должны проявлять должную осмотрительность в отношении покупателей и не должны отслеживать судьбу товара. Эти и другие победные триггеры в этой публикации.

Вкратце. Продавец продал приобретенный товар. Была проведена выездная налоговая проверка, по итогам которой доначислили налогоплательщику НДС и налог на прибыль.

Обратим внимание на интересные элементы налогового спора

Инспекция помимо всего указала следующее:

❗налогоплательщик взаимодействовал с контрагентами-покупателями которые являются техническими компаниями, на самом деле товар реализован совершенно иным контрагентам, ❗ а доход проверяемого налогоплательщика - это сложившийся НДС к возмещению, а не доход от продажи товаров (это же надо было до такого додуматься).

Суды не поддержали налогового нигилизма инспекторов

✅ стандарт должной осмотрительности — это требование, которое должны соблюдать налогоплательщики, покупающие товары, работы, услуги. Должную осмотрительность продавец по отношению к покупателям проявлять не должен.

✔ проверяемый налогоплательщик осуществлял поставку товара не только спорным контрагентам – покупателям, но и другим, которых более сотни;

✔ проверяющие не нашли доказательств того, что товар продавали по схеме "скрытой" реализации неустановленным лицам и возвращали обществу "скрытую" выручку;

✅ продавцу не надо следить за тем, как проданный товар движется. Общество, как продавец товара, не может контролировать, как покупатель будет им пользоваться.

✔ налоговый орган попытался, но не смог опровергнуть цену продажи товара, который к тому же скоропортящийся;

✔ а еще, налоговый орган пытался бездоказательственно вменить, что в действительности товар был реализован в адрес неустановленных третьих лиц по значительно более высоким ценам, чем заявлено Обществом, то есть, затронут момент якобы о сокрытии выручки.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.12.2024 по делу N А45-25913/2023

Выводы

Как видно из вышеизложенного, налоговый орган пытаясь вменить недоимку решил создать для налогоплательщика дополнительную нагрузку налогового администрирования.

Но также обратим внимание на то, что налоговый орган не собирая доказательств и (намеренно) искажая полученные сведения, обвинил проверяемого налогоплательщика в налоговых правонарушениях.

Жаль, что мы не увидим, кто то из проверяющих понес ответственность за неправомерные действия помимо того, что премию за это доначисление не получат.

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Константин Чупырь