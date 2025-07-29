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Константин Чупырь
Маркетплейсы

Маркетплейсы: полный гайд по учету у продавца. Как не запутаться в выручке, расходах и НДС?

Коллеги, работа с маркетплейсами — это мощный двигатель продаж, но и вызов для бухгалтера и предпринимателя. Чтобы избежать налоговых рисков и корректно отражать операции, предлагаем подробный гайд по учету у продавца.

1️⃣ Маркетплейс — кто он в цепочке❓

Маркетплейс (Ozon, WB, Яндекс.Маркет и т. д.) — это посредник. Он размещает товар, организует сделку и расчеты, но право собственности на товар сохраняется за продавцом до момента передачи покупателю. Вознаграждение: Маркетплейс удерживает комиссию за продажи, а также может взимать плату за хранение, логистику, рекламу.

2️⃣ Признание выручки: Сколько и когда❓

  • Основание: Отчет маркетплейса о продажах — ваш ключевой документ.

  • Сумма дохода: В налоговом и бухгалтерском учете признавайте полную цену товара, по которой он был продан конечному покупателю, а не сумму, перечисленную маркетплейсом за вычетом комиссии.

3️⃣ Учет расходов: Вознаграждение маркетплейса

  • Какие расходы? Комиссии, плата за хранение, доставку, рекламу и другие услуги маркетплейса.

  • Основание: Эти расходы учитывайте на основании Отчета маркетплейса, Акта или УПД от него. Они уменьшают вашу налогооблагаемую базу.

4️⃣ НДС при работе с маркетплейсами (для ОСНО)

  • Начисление НДС с продаж:

    • НДС начисляется исходя из цены товаров, по которой маркетплейс продал их покупателю (вся сумма, а не остаток после комиссии).

    • Счета-фактуры физлицам не выставляются! Вместо этого, в книге продаж регистрируйте Отчет о продажах маркетплейса.

    • Основание: ст. 167 НК РФ, Письмо Минфина от 24.09.2021 N 03-07-11/77929.

  • Вычет НДС с вознаграждения маркетплейса:

    • НДС, предъявленный маркетплейсом за его услуги, вы можете принять к вычету.

    • Основание: УПД или счет-фактура от маркетплейса.

    • Основание: Письмо Минфина от 15.06.2021 N 03-07-11/46824.

5️⃣ Особенности учета при УСН

  • Признание выручки:

    • Выручка признается в сумме, поступившей от покупателя без НДС, на дату возникновения у вас права распоряжаться этими доходами (т.е. полной суммой продажи).

  • Учет расходов (для УСН "доходы минус расходы"):

    • Вознаграждение, удержанное маркетплейсом, а также другие его услуги, можно учесть в расходах, уменьшающих налоговую базу.

    • Основание: Письма Минфина от 11.12.2024 N 03-11-11/125183, ФНС от 08.05.2024 N СД-4-3/5416@.

Ключевой совет: Внимательно изучайте Отчет маркетплейса и регулярно сверяйтесь с ним. Правильный учет — залог спокойствия и оптимизации!

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Константин Чупырь, ваш налоговый консультант

Информации об авторе

Константин Чупырь

Константин Чупырь

Налоговый юрист в Налоги и Чупырь

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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