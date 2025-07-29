Маркетплейсы: полный гайд по учету у продавца. Как не запутаться в выручке, расходах и НДС?

1️⃣ Маркетплейс — кто он в цепочке❓
Маркетплейс (Ozon, WB, Яндекс.Маркет и т. д.) — это посредник. Он размещает товар, организует сделку и расчеты, но право собственности на товар сохраняется за продавцом до момента передачи покупателю. Вознаграждение: Маркетплейс удерживает комиссию за продажи, а также может взимать плату за хранение, логистику, рекламу.
2️⃣ Признание выручки: Сколько и когда❓
Основание: Отчет маркетплейса о продажах — ваш ключевой документ.
Сумма дохода: В налоговом и бухгалтерском учете признавайте полную цену товара, по которой он был продан конечному покупателю, а не сумму, перечисленную маркетплейсом за вычетом комиссии.
3️⃣ Учет расходов: Вознаграждение маркетплейса
Какие расходы? Комиссии, плата за хранение, доставку, рекламу и другие услуги маркетплейса.
Основание: Эти расходы учитывайте на основании Отчета маркетплейса, Акта или УПД от него. Они уменьшают вашу налогооблагаемую базу.
4️⃣ НДС при работе с маркетплейсами (для ОСНО)
Начисление НДС с продаж:
НДС начисляется исходя из цены товаров, по которой маркетплейс продал их покупателю (вся сумма, а не остаток после комиссии).
Счета-фактуры физлицам не выставляются! Вместо этого, в книге продаж регистрируйте Отчет о продажах маркетплейса.
Основание: ст. 167 НК РФ, Письмо Минфина от 24.09.2021 N 03-07-11/77929.
Вычет НДС с вознаграждения маркетплейса:
НДС, предъявленный маркетплейсом за его услуги, вы можете принять к вычету.
Основание: УПД или счет-фактура от маркетплейса.
Основание: Письмо Минфина от 15.06.2021 N 03-07-11/46824.
5️⃣ Особенности учета при УСН
Признание выручки:
Выручка признается в сумме, поступившей от покупателя без НДС, на дату возникновения у вас права распоряжаться этими доходами (т.е. полной суммой продажи).
Учет расходов (для УСН "доходы минус расходы"):
Вознаграждение, удержанное маркетплейсом, а также другие его услуги, можно учесть в расходах, уменьшающих налоговую базу.
Основание: Письма Минфина от 11.12.2024 N 03-11-11/125183, ФНС от 08.05.2024 N СД-4-3/5416@.
Ключевой совет: Внимательно изучайте Отчет маркетплейса и регулярно сверяйтесь с ним. Правильный учет — залог спокойствия и оптимизации!
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Константин Чупырь, ваш налоговый консультант
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