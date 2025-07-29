Маркетплейсы: полный гайд по учету у продавца. Как не запутаться в выручке, расходах и НДС?

1️⃣ Маркетплейс — кто он в цепочке❓

Маркетплейс (Ozon, WB, Яндекс.Маркет и т. д.) — это посредник. Он размещает товар, организует сделку и расчеты, но право собственности на товар сохраняется за продавцом до момента передачи покупателю. Вознаграждение: Маркетплейс удерживает комиссию за продажи, а также может взимать плату за хранение, логистику, рекламу.