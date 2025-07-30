Налоговые проверки: когда «Нет преступления» не равно «Нет налогов». Или почему ваш бухгалтерский борщ не превратится в юридическую окрошку

Привет, коллеги! Сегодня поговорим о вечном вопросе: можно ли расслабиться, если правоохранители пожали плечами и сказали "Не было состава!"? Многие бизнесмены, да и юристы, порой наивно полагают, что если полиция решила, что вы не преступник, то и налоговая тут же расслабится и забудет о своих претензиях. Ну что ж, жизнь — она как налоговая проверка: полна сюрпризов, и не всегда приятных.
Свежее Постановление 4-го ААС от 21.03.2025 по делу № А19-21450/2022 – наглядное тому подтверждение. Давайте разберем его с юмором, но без отрыва от суровой реальности.
"Маирта" и их "гениальная" схема (по версии налоговой)
Итак, жили-были АО "Маирта". Занимались строительством, дело благородное. Но вот налоговая инспекция, видимо, решила, что благородство — это хорошо, а налоги — лучше. Приехала с проверкой за период 2015-2016 годов. И что же выяснила? А выяснила она, что "Маирта" с подконтрольными организациями (ООО "Инвестстройплюс", ООО "Домострой") создали хитрую схему. Суть проста, как три копейки: искусственно завысить расходы, чтобы налог на прибыль не платить.
Как это выглядело? "Маирта" передавала почти все работы этим "субподрядчикам", которые по факту являлись "единым хозяйствующим субъектом" с самой "Маиртой". У них совпали адреса, гендиректор "Маирты" был единственным участником "Инвестстройплюса", а сотрудник "Маирты" – единственным участником "Домостроя". Работники мигрировали между компаниями, как перелетные птицы. Единая бухгалтерия, единые поставщики, общая техника, один IP-адрес для "Банк-Клиента" (это, кстати, отдельная песня, которую налоговики очень любят слушать). В общем, все признаки того, что компания нарисовала себе "эффективную" схему для оптимизации налогов.
В итоге, налоговая доначислила 17,7 млн рублей налога на прибыль и почти 8,5 млн пеней. "Маирта", конечно, возмутилась и пошла оспаривать решение. Одним из ключевых аргументов был... отказ в возбуждении уголовного дела! "Ну как же так? Полиция же решила, что мы не преступники, значит, и вы ошибаетесь!" – примерно так, наверное, думали в "Маирте".
Почему уголовная индульгенция не работает в налоговой?
А вот тут суды и показали налогоплательщику, где раки зимуют, а где – налоговые правонарушения. Арбитражный суд Иркутской области, а за ним и Четвертый арбитражный апелляционный суд, четко заявили: "Факт отказа в возбуждении уголовного дела не свидетельствует о неправомерности принятого налоговым органом решения". Бам! Прямо в точку.
Почему? Потому что, как пояснил суд, "правоохранительные органы руководствуются нормами уголовного законодательства (УК РФ), а налоговые органы при вынесении решения руководствуются нормами НК РФ". И контрольный выстрел: "Отсутствие в деянии состава предусмотренного УК РФ преступления не означает отсутствия налогового правонарушения".
Представьте, что вы приходите к врачу, и он говорит: "У вас нет аппендицита!" А вы ему: "Ну тогда и гриппа у меня нет, ведь мы же оба врачи, медицина одна!" Абсурд? Вот так же абсурдно выглядят попытки притянуть за уши отсутствие уголовного состава к отсутствию налоговых претензий.
УК и НК: разные задачи, разные стандарты
Уголовный кодекс ищет преступление: умысел, состав, вину. И стандарт доказывания там очень высокий – "вне разумных сомнений". Налоговый кодекс же гораздо менее сентиментален. Он интересуется, получили ли вы необоснованную налоговую выгоду и исказили ли сведения о фактах хозяйственной жизни. Для налоговой достаточно доказать, что сделки были мнимыми, а контрагенты – однодневками или просто не имели ресурсов для выполнения работ. В деле "Маирты", например, выяснилось, что работы по демонтажу зданий выполнялись по документам, хотя самих зданий уже не существовало. А руководитель одного из контрагентов вообще не был в курсе деятельности своей компании.
Суд четко увидел, что вся эта конструкция была создана "с умыслом" на уклонение от налогообложения, даже если до уголовного дела этот умысел не дотянул.
Вывод: Не пускайте на самотёк!
Этот кейс – яркое напоминание всем нам:
Не рассчитывайте, что одна победа гарантирует другую: У разных "игровых полей" свои правила и свои цели.
Две битвы – две стратегии: Защита по уголовному делу и по налоговому спору – это две разные, хоть и взаимосвязанные, задачи. Требуются отдельные тактики, отдельные доказательства и отдельные специалисты.
Доказывайте реальность сделок: Налоговая служба сегодня очень хорошо подкована и умеет выявлять "бумажный" документооборот. Каждая ваша сделка должна быть подтверждена не только бумажками, но и реальным экономическим смыслом и ресурсами.
Помните, что "отпавшие" в уголовном процессе доказательства – это не гарантия вашей налоговой свободы. Как говорил один мудрый человек: "Надежда – хорошая штука, но адвокат – лучше". Особенно, когда он знает, как отбить атаки сразу с двух фронтов!
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