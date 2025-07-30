Налоговые проверки: когда «Нет преступления» не равно «Нет налогов». Или почему ваш бухгалтерский борщ не превратится в юридическую окрошку

"Маирта" и их "гениальная" схема (по версии налоговой)

Итак, жили-были АО "Маирта". Занимались строительством, дело благородное. Но вот налоговая инспекция, видимо, решила, что благородство — это хорошо, а налоги — лучше. Приехала с проверкой за период 2015-2016 годов. И что же выяснила? А выяснила она, что "Маирта" с подконтрольными организациями (ООО "Инвестстройплюс", ООО "Домострой") создали хитрую схему. Суть проста, как три копейки: искусственно завысить расходы, чтобы налог на прибыль не платить.

Как это выглядело? "Маирта" передавала почти все работы этим "субподрядчикам", которые по факту являлись "единым хозяйствующим субъектом" с самой "Маиртой". У них совпали адреса, гендиректор "Маирты" был единственным участником "Инвестстройплюса", а сотрудник "Маирты" – единственным участником "Домостроя". Работники мигрировали между компаниями, как перелетные птицы. Единая бухгалтерия, единые поставщики, общая техника, один IP-адрес для "Банк-Клиента" (это, кстати, отдельная песня, которую налоговики очень любят слушать). В общем, все признаки того, что компания нарисовала себе "эффективную" схему для оптимизации налогов.

В итоге, налоговая доначислила 17,7 млн рублей налога на прибыль и почти 8,5 млн пеней. "Маирта", конечно, возмутилась и пошла оспаривать решение. Одним из ключевых аргументов был... отказ в возбуждении уголовного дела! "Ну как же так? Полиция же решила, что мы не преступники, значит, и вы ошибаетесь!" – примерно так, наверное, думали в "Маирте".