Налог на «добрые дела»: почему IT-аккредитация может стоить вам +22% НДС?

Вы развиваете ИТ-отрасль, помогаете вузам и готовите новые кадры, чтобы сохранить аккредитацию? Будьте осторожны: налоговая может расценить вашу социальную миссию как повод для доначислений. Разбираемся, почему бесплатные услуги вузам для Минцифры — это НДС.

❗ Чтобы подтвердить IT-аккредитацию, компании обязаны заключать соглашения с вузами и безвозмездно оказывать им услуги: менторство, чтение лекций, экспертиза программ.

Вот тут и кроется подвох, в понимании бизнеса — это социальная и финансовая нагрузки. В понимании Налогового кодекса — это реализация, подлежащая налогообложению.

Краткий гид: НДС и соглашения с вузами

1. Безвозмездно ≠ без налогов, согласно пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса РФ, оказание услуг на бесплатной основе признается объектом налогообложения НДС. Раз вы передали вузу результаты своего интеллектуального труда или потратили часы экспертов — вы «реализовали» услугу.

2. Где брать базу для налога? Раз оплаты нет, НДС начисляется исходя из рыночной стоимости аналогичных услуг (пункт 2 статьи 154 Налогового кодекса РФ).

Пример: Если час работы вашего ведущего разработчика стоит 5 000 руб., а он прочитал 10 лекций, вы обязаны начислить НДС с 50 000 руб. из собственного кармана.

3. Льгота по НДС не работает, и вот почему, в текущей редакции статьи 149 Налогового кодекса РФ (освобождение от НДС) нет ни одного пункта, который бы защищал IT-компании в этой ситуации:

Это не «образовательная деятельность» (нет лицензии, и IT не вуз).

Это крайне сложно признать «благотворительностью», так как соглашение с вузами — обязательное условие для получения преференций (аккредитации), а не чистый альтруизм.

Важный момент, проект Минцифры от 17.12.2025 также не содержит правовых оснований для налогового освобождения, и в принципе Минцифры не может принимать никаких нормативно-правовых актов, связанных с налогообложением, это не в его компетенции, а вот инициировать предложение об освобождении может.

Почему же нет льготы по НДС?

Если отбросить официальные формулировки «бюджетной эффективности», то причины отсутствия льготы по НДС для образовательных соглашений можно разделить на три уровня: от логичных до «теории заговора».

1. Официальная версия (Минфин всегда против)

Главный аргумент — выпадающие доходы бюджета. Тут логика довольно проста, НДС — это косвенный налог, который проще всего собирать. Любая новая льгота в НК РФ — это дыра в бюджете, которую надо латать кем-то другим.

Условно, подход такой: «Хотите аккредитацию? Это ваш входной билет на рынок льгот (налог на прибыль 5%, пониженные страховые взносы). Плата за этот билет — социальная нагрузка и НДС нагрузка. Хотите помогать вузам — помогайте из чистой прибыли».

2. Кулуарные «сплетни» и административные барьеры

В Телеграм-каналах и на закрытых встречах обсуждают, что проблема в рассинхроне ведомств:

Минцифры vs Минфин, а именно Минцифры хочет максимально поддержать отрасль и «запихнуть» айтишников в вузы любой ценой. Минфин же считает, что IT-сектор и так «перекормлен» льготами. Введение НДС-льготы на безвозмездные услуги создало бы прецедент, которым завтра захотят воспользоваться строители, промышленники и нефтяники и т. д. и т. п.

И, как сообщается, есть сложность администрирования, налоговому органу крайне сложно проверять «реальность» безвозмездных услуг. Легко нарисовать бумажку, что ваш Lead Developer читал лекции 100 часов, чтобы списать НДС. Ходят слухи, что ФНС побаивается массовых схем уклонения под видом «образовательного содействия».

3. Конспирология, слухи и «теория контроля»

Среди фаундеров и директоров ходят и более «острые» версии:

Одна версия: «Налог на лояльность» — Существует мнение, что отсутствие льготы — это осознанный фильтр. Государству нужны не просто аккредитованные компании, а те, кто готов нести финансовые потери ради статуса. Это проверка на «серьезность намерений» и финансовую устойчивость.

Другая версия: Подготовка к отмене других льгот — есть слух, что НДС специально оставляют как «подвешенный крючок». В случае дефицита бюджета проще не вводить новые льготы, чем отменять старые (как налог на прибыль).

И еще версия: Лоббизм крупных образовательных платформ — ходят сплетни, что крупные EdTech-игроки (у которых есть лицензии и льготы по ст. 149 НК РФ) не заинтересованы в том, чтобы обычные IT-компании получили те же преференции бесплатно. Зачем давать льготу всем, если можно заставить их покупать образовательные услуги у «своих»?

4. А законопроект от 17.12.2025 молчит про налоги

Минцифры просто не имеет полномочий менять Налоговый кодекс. В их проекте прописаны обязанности для аккредитации, но совершенно «забыта» налоговая часть.

На текущий момент нет даже хоть какого-нибудь зарегистрированного законопроекта о внесении изменений в главу 21 НК РФ по этой теме.

IT-бизнесу ничего не остаётся как начислять НДС, документировать расходы, правильно оформлять счета-фактуры на безвозмездную реализацию.

Шансы на «индивидуальное» освобождение сегодня равны нулю, но шансы на изменение законодательства через коллективные обращения существуют.

Наверно, единственный путь — это лоббирование поправок в статью 149 НК РФ. И здесь есть несколько важных факторов:

Прецедент с отменой НДС для ПО: В октябре 2025 года правительство планировало полностью отменить льготу по НДС для ИТ-отрасли (законопроект № 1026190-8), но после массовых протестов бизнеса и вмешательства Минцифры льготу по пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ (на российское ПО) решили сохранить. Это доказывает, что ИТ-отрасль слышат, если она выступает единым фронтом.

Новая обязанность — «Налог на образование»: С 2025-2026 года для крупных ИТ-компаний (выручка от 1 млрд руб.) вводится обязанность направлять не менее 5% (по другим данным 3%) от сэкономленных налогов на образовательные программы. Можно попробовать противопоставить как аргумент для Минфина: «Государство обязывает IT тратить деньги на вузы, но при этом наказывает дополнительным НДС сверху этих трат». Это классическое двойное обременение, которое является сильным юридическим аргументом для внесения правок в Налоговый кодекс РФ.

Другой момент, если государство для одной отрасли дает льготы, то в другом месте обязательно компенсирует, вопрос, в каком?

«Я до конца не понимаю логику государства: если вы действительно хотите развивать IT, почему сначала даёте налоговые льготы, потом частично их отменяете, потом возвращаете, но уже в какой‑то урезанной, странной форме. Какая-то фискальная аналитика весь чудоковатая».

«Налоги & Чупырь» — Главное в налогообложении ❗❗ не налогооблажаться