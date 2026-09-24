Платные подписки у блогера: когда нужна онлайн-касса, можно ли применять НПД

В предыдущей статье мы разбирались с донатами и пожертвованиями и пришли к главному выводу: само название платежа еще не определяет его налоговые последствия.

Предыдущая статья:

Донаты и пожертвования блогеру: когда поддержка подписчиков становится доходом Донат блогеру — подарок, пожертвование или оплата? Разбираю, когда поддержка подписчиков не облагается налогом, а когда «донат» превращается в доход от деятельности, что меняется для самозанятого и ИП и почему одного названия платежа недостаточно. www.klerk.ru

Подписчик может перечислить блогеру деньги просто в благодарность за его работу и ничего не получить взамен. Тогда при определенных условиях речь действительно может идти о дарении.

Но достаточно немного изменить ситуацию. Блогер пишет: «Поддержите канал на 500 рублей в месяц и получите доступ к закрытым публикациям» или: «За 1000 рублей в месяц подписчики получают дополнительные видео и закрытые эфиры» или: «Премиум-подписка дает доступ в закрытый Telegram-канал и возможность задавать мне вопросы».

Деньги по-прежнему могут называться «поддержкой автора». Платформа может даже размещать рядом привычную кнопку подписки или доната, но отношения между блогером и подписчиком уже изменились.

Подписчик платит не просто потому, что ему нравится автор. После оплаты он получает то, чего не получают остальные.

Именно здесь заканчивается тема настоящего безвозмездного доната и начинается самостоятельная модель монетизации блогера - “платная подписка”.

На первый взгляд с налогами здесь все просто, блогер получил деньги - значит, получил доход, но как только подписчиков становится несколько сотен или несколько тысяч, появляются вопросы, о которых начинающий блогер обычно вообще не думает. Что именно продает блогер по подписке, в какой момент возникает доход?

Если подписчик заплатил 1000 рублей, платформа удержала комиссию 150 рублей, а блогеру перечислила 850 рублей - с какой суммы платить налог? Что делать, если деньги остаются на внутреннем балансе платформы? Нужна ли онлайн-касса? Как учитывать ежемесячное автоматическое списание? Может ли блогер работать как самозанятый?

Другие вопросы: что произойдет, когда доход превысит лимит НПД? Когда у блогера на УСН появляется НДС? И наконец, кто вообще продает подписку пользователю - сам блогер или платформа?

Поэтому платная подписка — это уже не просто способ получать деньги от аудитории, для популярного блогера она постепенно превращается в полноценную модель бизнеса.