Платные подписки у блогера: когда нужна онлайн-касса, можно ли применять НПД

В предыдущей статье мы разбирались с донатами и пожертвованиями и пришли к главному выводу: само название платежа еще не определяет его налоговые последствия.
Предыдущая статья:
Донаты и пожертвования блогеру: когда поддержка подписчиков становится доходом
Донат блогеру — подарок, пожертвование или оплата? Разбираю, когда поддержка подписчиков не облагается налогом, а когда «донат» превращается в доход от деятельности, что меняется для самозанятого и ИП и почему одного названия платежа недостаточно.
Подписчик может перечислить блогеру деньги просто в благодарность за его работу и ничего не получить взамен. Тогда при определенных условиях речь действительно может идти о дарении.
Но достаточно немного изменить ситуацию. Блогер пишет: «Поддержите канал на 500 рублей в месяц и получите доступ к закрытым публикациям» или: «За 1000 рублей в месяц подписчики получают дополнительные видео и закрытые эфиры» или: «Премиум-подписка дает доступ в закрытый Telegram-канал и возможность задавать мне вопросы».
Деньги по-прежнему могут называться «поддержкой автора». Платформа может даже размещать рядом привычную кнопку подписки или доната, но отношения между блогером и подписчиком уже изменились.
Подписчик платит не просто потому, что ему нравится автор. После оплаты он получает то, чего не получают остальные.
Именно здесь заканчивается тема настоящего безвозмездного доната и начинается самостоятельная модель монетизации блогера - “платная подписка”.
На первый взгляд с налогами здесь все просто, блогер получил деньги - значит, получил доход, но как только подписчиков становится несколько сотен или несколько тысяч, появляются вопросы, о которых начинающий блогер обычно вообще не думает. Что именно продает блогер по подписке, в какой момент возникает доход?
Если подписчик заплатил 1000 рублей, платформа удержала комиссию 150 рублей, а блогеру перечислила 850 рублей - с какой суммы платить налог? Что делать, если деньги остаются на внутреннем балансе платформы? Нужна ли онлайн-касса? Как учитывать ежемесячное автоматическое списание? Может ли блогер работать как самозанятый?
Другие вопросы: что произойдет, когда доход превысит лимит НПД? Когда у блогера на УСН появляется НДС? И наконец, кто вообще продает подписку пользователю - сам блогер или платформа?
Поэтому платная подписка — это уже не просто способ получать деньги от аудитории, для популярного блогера она постепенно превращается в полноценную модель бизнеса.
Что именно продает блогер по подписке
Начнем с вопроса, который кажется очевидным, что покупает подписчик?
На практике вариантов множество. Это может быть доступ к закрытым публикациям, или дополнительные видеоролики, или закрытый Telegram-канал, или ранний доступ к материалам, или архив ранее опубликованного контента, либо участие в закрытых эфирах, а может возможность задавать блогеру вопросы, либо доступ к специальному сообществу, или скачивание фотографий, шаблонов, документов или других материалов, или сразу несколько возможностей в рамках одной подписки.
Например:
500 рублей в месяц за закрытые публикации;
1000 рублей за публикации и дополнительный еженедельный эфир;
3000 рублей за все предыдущие возможности плюс закрытый чат;
10 000 рублей за дополнительная возможность личного общения с автором.
Для самого блогера все четыре варианта могут называться «подпиской», но с юридической точки зрения содержание отношений может различаться.
В одном случае блогер фактически предоставляет доступ к информации, в другом оказывает определенные услуги, в третьем предоставляет право использования созданного им контента, в четвертом возникает смешанная модель, включающая несколько разных элементов.
Поэтому было бы неправильно сказать, что любая платная подписка автоматически является одной и той же услугой.
Закон позволяет использовать для периодических отношений, в частности, конструкцию абонентского договора. По такому договору человек вносит определенные, в том числе периодические, платежи за право требовать предусмотренного договором исполнения. При этом по общему правилу абонент обязан вносить платежи независимо от того, воспользовался он своим правом или нет (ст. 429.4 ГК РФ).
Для платной подписки эта конструкция вполне понятна. Подписчик заплатил за месяц доступа. Блогер открыл ему закрытый раздел. То, что подписчик посмотрел за месяц только один ролик из двадцати, само по себе еще не означает, что блогер не предоставил ему оплаченный доступ. Но конкретная квалификация зависит от того, что именно обещано подписчику. Это имеет значение не только для договора. От содержания подписки могут зависеть налоги, кассовый чек, возврат денег и даже момент, когда блогер должен признать полученный доход.
Платная подписка - это уже не донат
Здесь стоит еще раз провести границу с предыдущей статьей.
Подписчик смотрит бесплатный ролик и переводит блогеру 500 рублей: «Спасибо. Продолжайте снимать». Блогер ничего ему не обещал- это одна ситуация.
Теперь блогер пишет: «500 рублей - доступ к закрытой части канала на месяц». Человек переводит деньги и получает доступ - это уже другая ситуация.
Дарение предполагает безвозмездность. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор дарением не признается (п. 1 ст. 572 ГК РФ), следовательно, само по себе использование блогером слов «поддержка», «донат», «спонсор» или «пожертвование» не превращает платный доступ в подарок.
Если существует понятная связь: «за деньги получаете доступ к контенту», перед нами уже возмездная модель, именно поэтому блогеру желательно разделять настоящие донаты и платную подписку не только в собственной голове, но и технически.
Одна кнопка - «Поддержать автора». Другая - «Оформить подписку», потому что экономическая природа этих денег различается.
Платная подписка самозанятого блогера
Для небольшого проекта одним из самых очевидных вариантов остается налог на профессиональный доход (НПД).
Объектом НПД являются доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ).
В отличие от настоящего безвозмездного доната, о котором мы говорили в предыдущей статье, при платной подписке встречное предоставление обычно присутствует.
Подписчик заплатил. Блогер предоставил доступ. Следовательно, появляется доход от деятельности. Если блогер самостоятельно создает контент, не имеет работников по трудовым договорам, не занимается запрещенной для НПД деятельностью и соблюдает остальные условия специального режима, доход от такой деятельности в принципе может облагаться НПД. При расчетах с физическими лицами ставка НПД составляет 4%, а при расчетах с организациями и индивидуальными предпринимателями - 6% (ст. 10 Федерального закона № 422-ФЗ).
Однако у этого удобного режима существует ограничение, которое для успешной подписочной модели может стать существенным, это предельный размер дохода для применения НПД составляет 2,4 млн рублей в календарном году (п. 8 ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ).
Посчитаем.
500 подписчиков платят блогеру по 300 рублей ежемесячно, получается 150 000 рублей в месяц, или 1,8 млн рублей в год. Лимит пока соблюдается.
Теперь у блогера 1000 таких подписчиков. 300 000 рублей в месяц. За год - 3,6 млн рублей. НПД для такой модели уже недостаточно.
Количество подписчиков способно увеличивать доход значительно быстрее, чем это ощущает сам автор. Вчера блогер просто вел канал, а сегодня подключил закрытый раздел. Через несколько месяцев обнаружил, что небольшие ежемесячные платежи нескольких тысяч человек превратились в серьезный оборот.
Платная подписка индивидуального предпринимателя
После выхода за пределы НПД блогеру приходится выбирать другую модель работы.
Одним из наиболее распространенных вариантов является регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и применение УСН или АвтоУСН при соблюдении установленных законом условий.
В предыдущих материалах есть практически прямой пример по нашей теме.
Рассматривалась ситуация, когда ИП на УСН получает через интернет-сервис деньги от подписчиков за платные подписки и продажу отдельных постов, причем выплаты поступают на личную банковскую карту предпринимателя.
Если поступления связаны с предпринимательской деятельностью, они учитываются именно как доход ИП в рамках УСН. Само использование личной карты не превращает предпринимательский доход в обычный доход физического лица (п. 3 ст. 346.11 НК РФ).
Это хорошо продолжает тему второй статьи нашего цикла.
Для налогов имеет значение не только счет, на который пришли деньги. Необходимо понимать, за что они получены. Если блогер систематически продает подписчикам платный доступ к собственному контенту, само поступление выручки на личную карту не меняет экономического содержания операции. Но при работе через подписочную платформу появляется значительно более сложный вопрос.
Подписчик заплатил 1000 рублей, блогер получил 850. Какой у него доход?
Наверное, это один из самых практических вопросов всей темы.
Представим такую ситуацию, подписка блогера стоит 1000 рублей; подписчик оплачивает платформе 1000 рублей; платформа удерживает 150 рублей; на баланс блогера попадает 850 рублей.
На первый взгляд ответ очевиден, блогер получил 850 рублей, значит, это и есть его доход. Но для налогов все может оказаться иначе, необходимо установить, какую роль играет платформа. Если платформа лишь принимает деньги за блогера как посредник, а продавцом подписки остается сам блогер, перечисление денег посреднику может означать получение дохода самим блогером в полной сумме, которую заплатил подписчик.
ФНС применяет именно такой подход к агентским моделям интернет-площадок. В письме от 8 мая 2024 г. № СД-4-3/5416@ налоговая служба привела простой пример: покупатель заплатил маркетплейсу 1000 рублей, площадка удержала 100 рублей своего вознаграждения и перечислила продавцу 900 рублей. Доходом продавца для УСН является 1000 рублей, а не 900 (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
Такой подход подтверждается и судебной практикой по посредническим интернет-площадкам. В деле № А40-106608/2024 предприниматель пытался учитывать в качестве дохода только сумму, которую фактически получал от площадки после удержания ее вознаграждения. Суд исходил из того, что поступление выручки агенту в интересах принципала не уменьшает доход принципала на сумму агентского вознаграждения (дело № А40-106608/2024).
Это не дело о платной подписке блогера, поэтому механически переносить его на любую платформу нельзя, но оно показывает важный налоговый принцип.
Комиссия посредника и доход продавца — не обязательно одно и то же.
Адаптируем по тему нашей публикации: “Сумма, которую заплатил подписчик, комиссия платформы и доход блогера — не обязательно одно и то же”.
С другой стороны, возможна совершенно другая модель.
Платформа сама заключает договор с пользователем, сама продает ему цифровой продукт, а блогеру затем выплачивает установленное договором вознаграждение. Тогда необходимо анализировать уже именно эту конструкцию.
Поэтому блогеру недостаточно посмотреть на банковскую выписку, нужно открыть пользовательское соглашение платформы и понять, кто продает подписку, от чьего имени принимаются деньги; кому принадлежит полученная от подписчика сумма; какое вознаграждение удерживает платформа; когда у блогера возникает право получить деньги. Только после этого можно ответить, являются доходом 1000 рублей или 850.
Что показывает судебная практика по посредникам
Здесь есть интересная практика, которая напрямую не связана с блогерами, но хорошо показывает противоположную сторону вопроса.
Если предприниматель сам является посредником и принимает чужие деньги для последующей передачи другому лицу, весь денежный поток не обязательно становится его доходом.
Так, в деле № А28-8766/2023 суд исследовал посредническую модель, при которой предприниматель принимал средства, предназначенные другим исполнителям. Поскольку он был обязан перечислять эти деньги соответствующим лицам, его собственной экономической выгодой являлось посредническое вознаграждение, а не весь проходивший через него денежный поток.
Аналогичная проблема рассматривалась в деле № А63-8990/2023 применительно к расчетам с водителями через модель Яндекс.Такси. Суды установили, что суммы, принадлежавшие принципалам и проходившие через посредника, не являлись в полном объеме его собственным доходом; значение имела реальная агентская конструкция отношений (дело № А63-8990/2023; постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 2 ноября 2024 г.).
Для платных подписок эти дела полезны именно как аналогия, они показывают две стороны одного правила:
❗❗ если платформа принимает деньги блогера — комиссия не обязательно уменьшает доход блогера;
❗❗ если блогер или платформа принимает чужие деньги как настоящий посредник — весь проходящий денежный поток не обязательно является собственным доходом посредника.
Поэтому договор с платформой для налогов становится не формальностью, иногда от нескольких страниц пользовательского соглашения зависит размер налоговой базы.
Когда блогер получил доход
Еще один вопрос, который легко не заметить. Подписчик оплатил годовую подписку 29 декабря. Платформа показала деньги на внутреннем балансе блогера 30 декабря. Вывести их разрешила 5 января. На банковский счет они поступили 7 января. В каком году блогер получил доход?
Для на упрощенной системе налогообложения (УСН) действует кассовый метод. Датой получения дохода признается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества, имущественных прав, а также погашения задолженности иным способом (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
Но если в расчетах участвует посредник, простой ориентир на дату фактического вывода денег блогером может оказаться ошибочным. Если агент получил деньги покупателя в интересах принципала, доход принципала при соответствующей договорной модели может возникать уже при получении средств агентом.
Простыми словами, если потребитель - физическое лицо, то моментом получения дохода блогером будет считать тогда, когда потребитель оплатил, а не когда блогер получил деньги.
Поэтому внутренний баланс платформы нельзя автоматически считать ни доходом, ни, наоборот, полностью игнорировать. По хорошему, нужно смотреть условия конкретного сервиса. Что означает цифра в личном кабинете? Деньги уже принадлежат блогеру? Или это только предварительный расчет будущего вознаграждения? Может ли платформа отменить выплату? Существует ли период ожидания? Когда блогер получает безусловное право распоряжаться средствами?
Особенно актуальны эти вопросы для иностранных платформ и сервисов с внутренними расчетными единицами.
Эту тему мы подробно разберем позднее в статьях о международном налогообложении, иностранных платформах и криптовалюте.
Нужна ли блогеру онлайн-касса
Здесь платная подписка снова принципиально отличается от настоящего доната.
В предыдущей статье говорилось, что при настоящем безвозмездном поступлении отсутствует расчет за товар, работу или услугу и поэтому само получение такого платежа не образует обычной кассовой операции.
Платная подписка - другое дело.
Если блогер получает деньги за предоставляемый подписчику доступ, возникает расчет в рамках возмездных отношений.
Организации и индивидуальные предприниматели по общему правилу обязаны применять ККТ при осуществлении расчетов, за исключением предусмотренных законом случаев (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ).
Расскажу один кейс. Организация предоставляет пользователям платный доступ к закрытому разделу сайта. Подписка оплачивается заранее на определенный период.
При получении 100%-ной предварительной оплаты формируется чек с соответствующим признаком предварительной оплаты, а после предоставления оплаченного доступа производится ее зачет и формируется кассовый чек на полный расчет в соответствии с правилами Федерального закона № 54-ФЗ и приказа ФНС России от 14 сентября 2020 г. № ЕД-7-20/662@.
Для блогера это означает, что ежемесячная подписка - не просто регулярное поступление денег. Необходимо еще правильно организовать кассовое оформление расчетов.
Самозанятый на НПД обычную онлайн-кассу не применяет, но обязан формировать чек в приложении «Мой налог» по правилам ст. 14 Федерального закона № 422-ФЗ.
Если же расчеты принимает платформа, снова придется выяснять, от чьего имени она действует и кто исполняет кассовые обязанности.
А если подписчик оплатил год вперед
Подписочные сервисы часто предлагают: 500 рублей в месяц или 5000 рублей сразу за год. Для блогера второй вариант удобнее - деньги получены вперед, но с точки зрения расчетов это уже предварительная оплата будущего доступа, поэтому необходимо различать момент получения денег и последующее предоставление оплаченного доступа.
Для ККТ законодательство отдельно регулирует получение предварительной оплаты и ее последующий зачет (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ; приказ ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@). Для налогообложения на УСН действует кассовый принцип, поэтому получение предварительной оплаты само по себе имеет налоговое значение (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
Именно здесь бытовое понимание блогера: «Я еще ничего не заработал, человек просто оплатил следующий год» может не совпасть с налоговыми правилами.
НДС: проблема, которая теперь касается и блогеров на УСН
Еще несколько лет назад многие предприниматели привыкли к простой формуле: УСН - значит, НДС нет. Сегодня такая формула уже неверна, но с 2025 года организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС с одновременным применением предусмотренного законом освобождения при соблюдении установленных условий (ст. 143, 145 НК РФ).
Для 2026 года порог доходов предыдущего года, позволяющий применять автоматическое освобождение от НДС на УСН, снижен до 20 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ в редакции Федерального закона от 28 ноября 2025 г. № 425-ФЗ).
Для небольшого блогера цифра кажется огромной, но для подписочной модели она достигается достаточно быстро. 3000 подписчиков × 600 рублей = 1,8 млн рублей в месяц. За год - 21,6 млн рублей и вопрос НДС уже перестает быть теоретическим. Если блогер превышает предусмотренные законом показатели, необходимо анализировать момент утраты освобождения и выбор применимой модели НДС, включая специальные ставки 5% и 7% либо общие ставки при соблюдении соответствующих условий (ст. 145, 164 НК РФ). С 1 января 2026 г. общая ставка НДС увеличена до 22% (п. 3 ст. 164 НК РФ в редакции Федерального закона № 425-ФЗ).
Поэтому рост подписочной аудитории должен сопровождаться не только подсчетом новых подписчиков. Блогеру необходимо следить и за налоговыми лимитами.
Автоматическое продление подписки
Подписочная модель удобна именно своей регулярностью. Человек один раз вводит данные карты. Каждый месяц сервис автоматически списывает 500, 1000 или 3000 рублей. Для блогера это стабильный прогнозируемый денежный поток, но с 1 марта 2026 г. в этой сфере действует важное новое правило.
Исполнитель онлайн-услуг по абонентскому договору не вправе продолжать использовать банковские реквизиты или данные электронного средства платежа, если потребитель заявил отказ от их дальнейшего использования для периодических платежей. При этом человеку должна быть предоставлена возможность направить такой отказ в электронной форме (п. 4.2 ст. 16.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», введенный Федеральным законом от 15 октября 2025 г. № 376-ФЗ).
Если подписчик отключил автоматическое продление, продолжать списывать с него деньги нельзя. Даже если технически платежная система все еще хранит данные карты, и это уже не вопрос хорошего отношения к аудитории. Это требование закона.
А если подписчик требует вернуть деньги
Представим другую ситуацию. Человек оплатил месяц закрытого канала. Доступ получил сразу, а через неделю написал: «Я почти ничего не смотрел. Верните деньги». Обязан ли блогер вернуть всю сумму? Не всегда все так просто.
При абонентской модели сам факт того, что человек не воспользовался предоставленной ему возможностью, не означает автоматически, что услуга не была предоставлена. Статья 429.4 ГК РФ прямо предусматривает обязанность абонента вносить платежи независимо от того, затребовал ли он соответствующее исполнение, если иное не предусмотрено законом или договором, но одновременно потребитель вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при соблюдении предусмотренных законом условий (ст. 782 ГК РФ; ст. 32 Закона РФ № 2300-1).
Поэтому формулировка: «Деньги за подписку никогда не возвращаются» так же неправильна, как и противоположная: «Подписчик может в любой момент потребовать обратно всю сумму». Нужно смотреть содержание подписки, условия оферты, момент предоставления доступа и то, какое исполнение фактически уже предоставлено.
Суды в спорах о цифровых подписках также анализируют именно конкретную договорную модель. Например, в деле № 2-369/2025 суд исследовал условия абонентской подписки «Яндекс Плюс» с учетом ст. 429.4 ГК РФ. В другом споре Московский городской суд рассматривал предоставление пользователю удаленного доступа к заранее созданному цифровому контенту и разграничивал характер предоставляемого исполнения (Определение Московского городского суда от 26 ноября 2025 г. по делу № 33-57986/2025).
Это не налоговые дела блогеров, но они хорошо показывают, почему условия подписки нельзя оставлять исключительно на уровне фразы «500 рублей в месяц за закрытый контент».
Нужна ли блогеру оферта
Спойлер: «Обязательно нужна»
Когда у блогера десять платных подписчиков, договорные отношения кажутся чем-то излишне формальным. Когда их становится десять тысяч, отсутствие понятных условий начинает создавать проблемы. Подписчику должно быть понятно: что именно он приобретает; сколько стоит подписка; на какой период предоставляется доступ; будет ли подписка продлеваться автоматически; как отключить продление; что происходит после отмены подписки; можно ли вернуть деньги; когда блогер вправе изменить стоимость;
какие материалы входят в конкретный уровень подписки; можно ли скачивать и распространять полученный контент.
Для самого блогера эти условия важны еще и потому, что помогают объяснить экономическое содержание получаемых денег.
Если из оферты видно: «1000 рублей в месяц — доступ к закрытым материалам», становится понятной и природа дохода.
Если же на странице одновременно написано: «добровольное пожертвование», «подписка», «донат», «платный доступ», а за разные суммы предоставляются разные преимущества, блогер сам создает путаницу в собственной модели.
Платная подписка и реклама
Есть еще одна деталь, которую блогеры иногда упускают. Закрытый канал не обязательно перестает быть рекламной площадкой только потому, что пользователь заплатил за вход.
Блогер может получать деньги от подписчиков за доступ и одновременно размещать внутри закрытого пространства оплаченные интеграции рекламодателей - это уже два разных денежных потока: деньги подписчиков за доступ и деньги рекламодателей за продвижение.
Если размещаемая информация отвечает признакам интернет-рекламы, необходимо отдельно анализировать требования ст. 18.1 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
Подробно рекламу, маркировку и рекламный сбор мы будем разбирать в отдельных статьях цикла.
Платные подписки на иностранных платформах
Отдельный пласт проблем возникает, если российский блогер использует иностранную платформу.
Пользователь платит платформе. Платформа удерживает комиссию. В отдельных юрисдикциях она может удерживать собственные косвенные налоги. Остаток перечисляется блогеру. Сам факт того, что иностранный сервис что-то удержал с пользователя, еще не означает, что российские налоговые обязанности блогера исполнены.
Минфин России в своих разъяснениях обращал внимание, что при получении доходов через иностранные интернет-платформы обязанность по исчислению и уплате налога может лежать непосредственно на самом получателе дохода. То, что иностранная платформа перечисляет блогеру деньги и по своим правилам может удерживать комиссию или иные платежи, само по себе не освобождает блогера от исполнения налоговых обязанностей в России (письма Минфина России от 20.08.2018 № 03-04-05/58764, от 21.02.2020 № 03-11-10/12880).
Но здесь возникает сразу несколько самостоятельных тем: источник дохода, налоговое резидентство, иностранные платформы, валютные расчеты и возможное двойное налогообложение.
Поэтому сейчас достаточно обозначить проблему, к ней мы еще вернемся в соответствующих статьях цикла.
Что показывают громкие дела блогеров
Платные подписки пока не сформировали отдельного большого массива налоговых споров российских блогеров, поэтому было бы неправильно утверждать, что дела Блиновской, Батюты или Портнягина являются практикой именно по налогообложению подписок, но эти дела показывают другое: когда блогерский проект становится крупным бизнесом, налоговый орган анализирует не название отдельных поступлений, а всю модель получения и распределения денег.
Полагаю, что если бы каждое отдельное поступление тщательно анализировалось, масштаб катастрофы был бы в разы больше.
В деле Елены Блиновской исследовались фактическая реализация инфопродуктов, движение денежных средств, использование связанных лиц, сайтов, приложений, рекламы и ККТ (дело № А40-304494/2023).
В деле Елизаветы Батюты исследовалось распределение доходов от онлайн-продуктов и рекламы между связанными участниками, банковские документы, налоговая отчетность и фактическая организация деятельности (дело № А40-303976/2024).
В деле Дмитрия Портнягина суд исследовал деятельность бизнес-клуба, финансовые потоки и взаимоотношения ООО «КЛУБ 500» со связанными предпринимателями и агентами (дело № А41-80191/2023; постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2025 г.).
Ни одно из этих дел не говорит: «Вот как облагается налогом подписка за 500 рублей», но вместе они показывают более важную для растущего блогера вещь, пока подписчиков сто, организация расчетов может казаться мелочью. Когда через эту же модель начинают проходить десятки миллионов рублей, значение приобретают уже все элементы: кто продает продукт, кому поступают деньги, кто удерживает комиссию, кто применяет ККТ, какой налоговый режим используется и не распределяется ли единый бизнес между несколькими лицами.
Именно поэтому налоговую модель подписки желательно выстраивать до, а не после того, как она стала приносить серьезные деньги.
Типичные ошибки блогеров при работе с платными подписками
Ошибка № 1. Продолжать считать подписку донатом
Если человек платит определенную сумму и получает за нее заранее обещанный доступ или другое встречное предоставление, название «донат» не меняет содержание отношений (п. 1 ст. 572 ГК РФ).
Ошибка № 2. Платить налог только с суммы, поступившей после комиссии платформы
Это может быть правильно, а может оказаться ошибкой. Все зависит от договорной модели. Если платформа является посредником блогера, доходом при определенных налоговых режимах может быть полная сумма, уплаченная подписчиком (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ; письмо ФНС России от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@; дело № А40-106608/2024).
Ошибка № 3. Считать доходом только деньги, выведенные с платформы
Если платформа действует как агент, момент получения дохода может определяться не датой вывода денег на банковскую карту блогера (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Поэтому необходимо изучать договор с сервисом.
Ошибка № 4. Не следить за лимитом НПД
Несколько тысяч небольших ежемесячных платежей способны достаточно быстро вывести блогера за пределы 2,4 млн рублей в год (п. 8 ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ).
Ошибка № 5. Забыть про НДС после роста бизнеса
С 2026 г. для УСН действует значительно более низкий порог освобождения от НДС — 20 млн рублей доходов предыдущего года (п. 1 ст. 145 НК РФ в редакции Федерального закона № 425-ФЗ). Для успешной подписочной модели это уже вполне достижимый оборот. По более удобный налоговый режим АУСН вместо УСН, ну или можно рассматривать ПСП
Ошибка № 6. Не разобраться с ККТ
Платная подписка и настоящий безвозмездный донат — разные расчеты.
Если ИП или организация получает предварительную оплату за будущий доступ, необходимо учитывать правила Федерального закона № 54-ФЗ о ККТ.
Ошибка № 7. Не разделять разные источники денег
На одной платформе блогер может одновременно получать: донаты; плату за подписку;
деньги за отдельные публикации; доход от рекламы; оплату консультаций. Для пользователя все это может выглядеть как один профиль автора. Для налогов это могут быть разные операции.
Ошибка № 8. Вообще не читать договор с платформой
Наверное, это самая недооцененная ошибка. Блогер внимательно выбирает камеру, микрофон, монтажера и оформление канала. Но пользовательское соглашение сервиса, через который ежегодно проходят миллионы рублей, иногда принимает одним нажатием кнопки, не прочитав ни одной страницы. Между тем именно там может быть написано, кто продает подписку, кому принадлежат деньги, как рассчитывается комиссия, когда возникает право на выплату и кто отвечает перед пользователем. Для налогов все это имеет значение.
Подведем итог
Платная подписка выглядит просто только до тех пор, пока мы смотрим на нее глазами подписчика. Он заплатил 500 рублей и получил закрытый контент. Для блогера за одной такой операцией возникает значительно больше вопросов. Что именно продано? Кто является продавцом? Какую роль играет платформа? Какая сумма является доходом? Когда этот доход получен? Какой налоговый режим применяется? Нужна ли ККТ? Возникает ли НДС? Как оформлено автоматическое продление?
Поэтому платная подписка - это уже не просто способ получить поддержку аудитории, по мере роста блога она превращается в самостоятельную бизнес-модель и здесь действует тот же принцип, который проходит через весь наш цикл: “налоговые проблемы блогера чаще начинаются не с размера ставки налога, а с неправильно организованной модели получения денег”.
В предыдущей статье была проведена граница между подарком и платой.
Теперь провели следующую — между обычным периодическим платежом и полноценным подписочным бизнесом.
Но остается еще одна ситуация. Блогер больше не просто дает подписчику доступ к своим текущим публикациям. Он создает отдельный продукт. Записывает видеолекции. Продает гайд. Предлагает методичку. Создает марафон. Продает набор шаблонов, чек-листов или инструкций. Формирует целую программу из видео, текстов, заданий и обратной связи.
В обиходе все это часто называют “курсами”, но современный блогер продает гораздо больше видов цифрового контента, чем классический онлайн-курс и поэтому, назовем это более более обтекаемо - “инфородукт”
Поэтому следующую тему мы сформулируем шире.
Что именно продает блогер, когда берет деньги за знания, видео, гайды, марафоны и другие цифровые продукты? Как определить доход, выбрать налоговый режим, применять ККТ и не превратить несколько разных продуктов в налоговую проблему?
Об этом — в следующей статье цикла: «Инфопродукт блогера: когда знания превращаются в бизнес».
Константин Чупырь, tax consulting for TMT
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