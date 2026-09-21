Донаты и пожертвования блогеру: когда поддержка подписчиков становится доходом

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Блогеры. Налоги и налогообложение
С этой публикации начинается цикл «Блогеры и налоги». В нем разберем налогообложение доходов блогеров, налоговые режимы, риски, проверки и ответственность. Первая статья — вводная: какие налоги возникают у блогера и почему для налогообложения важно, как именно он получает доход.
Наличные и безналичные расчеты блогера: почему способ получения денег иногда важнее суммы дохода
Блогер может получать деньги наличными, на личную карту, расчетный счет, через СБП, эквайринг и платежные сервисы. Но способ расчета — не просто технический вопрос. Разбираю, когда возникают налоговые риски, нужна ли онлайн-касса и почему движение денег должно соответствовать реальной деятельности блогера.
В предыдущей статье мы говорили о наличных и безналичных расчетах и пришли к достаточно простому выводу: для блогера имеет значение не только то, сколько денег он получает, но и каким образом организованы сами расчеты.
Однако способ получения денег отвечает только на один вопрос — как деньги поступили блогеру.
Остается другой, значительно более сложный вопрос.
А что это вообще за деньги?
Всегда ли любое поступление на банковскую карту, расчетный счет или через платежный сервис является доходом блогера?
Именно здесь мы подходим к одной из самых неоднозначных форм получения денежных средств в блогерской деятельности — донатам.
Сегодня донаты стали обычной частью интернет-культуры.
Блогер проводит прямой эфир, а зрители отправляют ему небольшие суммы в благодарность за интересный контент.
Автор размещает под роликом кнопку «Поддержать канал».
Подписчики перечисляют деньги на развитие проекта, покупку оборудования или создание новых материалов.
Кто-то отправляет блогеру 100 рублей, кто-то 1000, а кто-то может перечислить значительно более крупную сумму.
Существуют специализированные сервисы приема донатов. Некоторые платформы позволяют организовать регулярную поддержку автора. Встречаются и целевые сборы, когда блогер собирает деньги на определенный проект либо помогает собрать средства для другого человека.
Для подписчика практически во всех этих случаях происходящее выглядит одинаково.
Он добровольно перечисляет блогеру деньги.
Поэтому многие блогеры исходят из вполне понятной бытовой логики: если никто не заставлял человека платить, значит, деньги являются пожертвованием.
Следующий вывод обычно возникает автоматически.
Если это пожертвование, значит, налогов нет.
На практике все значительно сложнее. Российское законодательство не знает отдельного вида дохода под названием «донат». Поэтому само слово, которое блогер написал возле кнопки оплаты, еще ничего не говорит о налоговых последствиях.
Одни и те же 1000 рублей могут оказаться подарком, пожертвованием, платой за услугу, платой за доступ к контенту или частью предпринимательского дохода.
Все зависит от того, почему человек перечислил деньги и получил ли он что-нибудь взамен.
Именно поэтому применительно к донатам необходимо сначала определить правовую природу поступивших денег и только после этого отвечать на вопрос о налогах.
Что такое донат с точки зрения закона
Само слово «донат» давно стало привычным.
Им пользуются блогеры, стримеры, музыканты, разработчики программного обеспечения, владельцы Telegram-каналов и авторы других интернет-проектов,
но в Гражданском и Налоговом кодексах РФ отдельного понятия «донат» нет.
С точки зрения законодательства отношения придется квалифицировать исходя из их реального содержания.
И здесь возникает первое важное различие.
Дарение и пожертвование — это не совсем одно и то же
По договору дарения одна сторона безвозмездно передает другой стороне вещь, имущественное право либо освобождает ее от имущественной обязанности (п. 1 ст. 572 ГК РФ).
Ключевое слово здесь — безвозмездно.
Человек отдает деньги и ничего не получает за них взамен.
Например, подписчику несколько лет нравится канал определенного блогера. Он смотрит его видео бесплатно и однажды решает перечислить автору 3000 рублей и никаких дополнительных материалов ему не обещали. Доступ в закрытый канал он не получил. Блогер не обязан проводить для него консультацию. Не возникает и каких-либо иных встречных обязательств.
В подобной ситуации имеются основания рассматривать перевод именно как дарение.
Пожертвование является отдельной разновидностью дарения. Однако для него законодатель устанавливает дополнительный признак — имущество должно передаваться в общеполезных целях (п. 1 ст. 582 ГК РФ).
Именно поэтому распространенное среди блогеров выражение «пожертвование автору» юридически далеко не всегда является точным.
Если человек просто хочет материально поддержать понравившегося ему блогера, речь может идти прежде всего о подарке.
Если же денежные средства собираются на определенную общеполезную цель, например на помощь нуждающимся, поддержку социального проекта или иную подобную деятельность, появляется основание анализировать отношения уже по правилам о пожертвовании (ст. 582 ГК РФ).
На первый взгляд различие кажется исключительно юридическим, а на практике оно имеет значение для правильного оформления отношений и последующего объяснения происхождения полученных денег.
Поэтому блогеру не следует считать, что слово «пожертвование» на странице приема платежей автоматически определяет правовую природу всех поступлений.
Значение имеет то, что происходило в действительности.
Когда донат остается подарком, а когда становится оплатой
Именно здесь проходит основная граница. Представим достаточно обычную ситуацию, блогер проводит бесплатный прямой эфир. Во время трансляции зритель отправляет ему 500 рублей со словами: «Спасибо за интересный эфир». Никаких дополнительных прав у зрителя после этого не возникает.
Теперь немного изменим условия. Блогер заранее сообщает: «Переведите 500 рублей - и я отвечу на ваш вопрос во время эфира».
Внешне операция почти не изменилась, тот же блогер, тот же прямой эфир, те же 500 рублей и даже платежный сервис может называть операцию донатом. Но содержание отношений уже другое.
В первом случае зритель просто решил поддержать автора, а во втором блогер получает деньги в обмен на определенное действие.
Можно изменить пример еще раз.
За 500 рублей подписчик получает дополнительный видеоролик. За 1000 рублей - доступ в закрытый Telegram-канал. За 3000 рублей - участие в специальном эфире. За 10 000 рублей - личную консультацию.
Чем очевиднее связь между перечислением денег и обязанностью блогера что-либо предоставить, юридически это называется «встречное исполнение», тем сложнее говорить о безвозмездности, точнее, в данном примере безвозмездности нет.
Это следует непосредственно из конструкции договора дарения, при наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор дарением не признается (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Если за перечисленные средства предоставляется конкретная услуга или иное встречное предоставление, платеж рассматривается уже не как безвозмездная помощь, а исходя из содержания соответствующих возмездных отношений.
Поэтому для блогера значение имеет не название платежа, вопрос значительно проще, что должен сделать блогер после получения денег? Если ничего - это один вариант отношений, если предоставить доступ, консультацию, дополнительный контент или выполнить другое заранее определенное действие — совсем другой.
Нужно ли платить налог с донатов
Это, пожалуй, главный вопрос, который возникает или должен возникать у блогера.
Распространены две противоположные точки зрения: Первая - любой донат является доходом и поэтому с него всегда нужно платить налог; вторая - донаты являются пожертвованиями и налогами вообще не облагаются.
Обе позиции слишком довольно категоричны.
По общему правилу при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все практически любые доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме (п. 1 ст. 210 НК РФ), однако Налоговый кодекс предусматривает специальное освобождение для доходов, полученных в порядке дарения.
Доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физических лиц в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ, за исключением специально перечисленного в законе имущества - недвижимости, транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов, цифровых прав и долей, если не применяются установленные для близких родственников исключения (п. 18.1 ст. 217 НК РФ).
На минуточку, криптовалюта в России признана имуществом, а не платёжным средством - и именно поэтому её дарение по умолчанию облагается НДФЛ на стороне получателя, в отличие от денег, которые при дарении налогом не облагаются вообще. Исключение - если даритель и одаряемый являются близкими родственниками или членами семьи (супруги, родители и дети, бабушки/дедушки и внуки, братья и сёстры): в этом случае дарение освобождается от НДФЛ по п. 18.1 ст. 217 НК РФ независимо от суммы.
Применительно к обычным денежным переводам это означает достаточно важную вещь, если один гражданин действительно подарил другому гражданину деньги, сам по себе размер денежного подарка не превращает его в налогооблагаемый доход.
ФНС России в письме от 11 февраля 2025 г. № БС-16-11/33@ также разъясняла применение п. 18.1 ст. 217 НК РФ к денежным средствам, полученным физическим лицом в порядке дарения.
Однако это правило работает именно тогда, когда существует реальное дарение.
Если под словом «подарок» скрывается оплата товара, работы или услуги, налоговые последствия определяются уже исходя из фактического содержания операции. На это обращал внимание Минфин России в письмах от 31 мая 2021 г. № 03-04-07/41782 и от 28 апреля 2021 г. № 03-04-05/32869.
Поэтому налоговые последствия доната невозможно определить только по сумме платежа.
Донат в 100 000 рублей не становится автоматически налогооблагаемым только потому, что он крупный. И наоборот, 300 рублей могут оказаться предпринимательским доходом, если это фактически цена доступа к платному контенту.
Что происходит, если донаты поступают регулярно
Еще одно распространенное заблуждение связано с регулярностью переводов. Можно встретить мнение, что один или два доната являются подарками, а если деньги поступают постоянно, они автоматически превращаются в предпринимательский доход.
Такого правила законодательство не содержит. Регулярность поступлений действительно может иметь значение при оценке характера деятельности. Систематическое извлечение прибыли является одним из признаков предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Однако применительно к конкретному донату одной регулярности недостаточно.
Давайте представив такую ситуацию, блогер с большой аудиторией. Каждый день десятки подписчиков добровольно отправляют ему небольшие суммы просто в благодарность за бесплатный контент. Блогер ничего не обещает им взамен.
Сам факт того, что таких переводов стало много, еще не создает встречного предоставления.
Теперь другая ситуация, блогер ежемесячно получает от одних и тех же подписчиков по 990 рублей, причем после платежа каждый из них получает доступ в закрытый раздел сайта. Здесь проблема заключается уже не в регулярности и не только в регулярности. Появилась очевидная связь между деньгами и тем, что блогер предоставляет плательщику.
Поэтому при оценке донатов необходимо смотреть не на один отдельный признак, а на фактическую организацию всей модели.
Донаты самозанятому блогеру
Некоторые блогеры начинают деятельность в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. И здесь возникает вполне логичный вопрос: “Если самозанятому поступил донат, нужно ли формировать чек в приложении «Мой налог» и платить 4%?”
Ответ: Не всегда. Объектом налогообложения НПД признаются доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ). Если человек безвозмездно перечислил блогеру деньги и не получил ничего взамен, реализации товара, работы или услуги может вообще не быть.
Этот вопрос отдельно рассматривался в консультации представителя УФНС России по Республике Мордовия от 10 марта 2025 г. В ней указано, что пожертвования, получаемые плательщиком НПД от физических лиц, не являются объектом налогообложения НПД, поскольку не связаны с реализацией товаров, работ, услуг или имущественных прав. Одновременно вопрос об НДФЛ разрешается с учетом освобождения, установленного п. 18.1 ст. 217 НК РФ.
Поправка, это консультация сотрудника конкретного УФНС субъекта, это не официальная позиция ФНС или Минфина. Любая другая ИФНС или УФНС можно иметь прямо противоположное мнение и тогда блогеру придется отстаивать свои права, либо согласиться с налоговым органом.
Для блогера это имеет практическое значение, регистрация в качестве самозанятого сама по себе не превращает все поступающие ему деньги в профессиональный доход.
Разумеется, существует и обратная ситуация, и она аналогична, как если бы блогер вообще не был плательщиком НПД.
Если блогер называет донатом 500 рублей за дополнительный видеоролик или 1000 рублей за доступ в закрытый чат, то фактически речь может идти уже о доходе от его деятельности, тогда налоговые последствия необходимо определять как для обычного возмездного предоставления.
Поэтому автоматически проводить через приложение «Мой налог» любой подарок неправильно, но еще более рискованно автоматически считать подарком любую оплату подписчика.
Донаты индивидуальному предпринимателю
С индивидуальными предпринимателями существует похожее заблуждение, похожее на самозанятых. Иногда считается, что любые деньги, поступившие человеку после регистрации в качестве ИП, автоматически становятся предпринимательским доходом.
Это не так. Регистрация ИП не прекращает существование гражданина как физического лица. У него могут быть личные отношения, подарки, возвраты долгов и другие поступления, не связанные с предпринимательской деятельностью.
Существует письмо Минфина России от 3 апреля 2024 г. № 03-11-11/30601. В нем рассматривался вопрос о пожертвованиях индивидуальному предпринимателю, применяющему патентную систему. Минфин указал, что пожертвования, полученные вне предпринимательской деятельности, в доходы от деятельности на ПСН не включаются; вопрос их налогообложения рассматривается в рамках НДФЛ с учетом соответствующих положений НК РФ.
Аналогичный по смыслу подход ранее применялся Минфином к ИП на УСН: денежные средства, полученные предпринимателем от физического лица в порядке дарения и не связанные с предпринимательской деятельностью, рассматриваются отдельно от доходов бизнеса (письмо Минфина России от 24 ноября 2016 г. № 03-11-11/69455).
То есть, сам факт поступления денег человеку, имеющему статус ИП, еще не отвечает на вопрос о налоге. Необходимо определить причину платежа.
И здесь появилась интересная судебная практика, которая непосредственно донатов блогеров не касается, но имеет большое значение для понимания самого принципа.
Что сказал Верховный Суд о подарке предпринимателю
В 2026 г. Верховный Суд РФ рассмотрел спор, в котором налоговый орган попытался связать налогообложение подаренного имущества с предпринимательской деятельностью его получателя.
Речь шла об индивидуальном предпринимателе, получившем имущество по договору дарения от близкого родственника и использовавшем его в предпринимательской деятельности.
Налоговый орган посчитал, что использование имущества в бизнесе не позволяет применять освобождение от НДФЛ.
Верховный Суд с таким подходом не согласился.
Суд указал, что законодатель не поставил применение освобождения, предусмотренного п. 18.1 ст. 217 НК РФ, в зависимость от наличия у получателя статуса индивидуального предпринимателя и последующего использования подаренного имущества в предпринимательской деятельности (Определение Верховного Суда РФ от 17 апреля 2026 г. № 309-ЭС24-21782 по делу № А50-28917/2023).
Это дело не связано непосредственно с блогерами и донатами, но для нашей темы оно имеет важное значение.
Сам по себе статус предпринимателя еще не превращает настоящее дарение в предпринимательскую выручку.
Однако и обратный вывод из этого дела делать нельзя.
Если дарением лишь назвали фактическую оплату товара или услуги, одно название сделки налогоплательщика не защитит.
Донаты через специальные сервисы
В предыдущей статье мы подробно рассматривали интернет-эквайринг, платежные агрегаторы и другие способы получения денег.
Донаты имеют свою особенность. Для их приема существует большое количество специализированных сервисов. Подписчик переводит 1000 рублей сервису. Сервис удерживает комиссию. Оставшаяся сумма перечисляется блогеру.
В результате в банковской выписке блогера плательщиком иногда оказывается вовсе не подписчик, а юридическое лицо — оператор соответствующей платформы.
Возникает вопрос, если деньги поступили блогеру от юридического лица, сохраняется ли их первоначальная природа? Будет ли в этом случае донат или пожертвование?
Сам по себе посредник не должен автоматически менять содержание отношений между блогером и подписчиком.
Применительно к донатам физических лиц, принимаемым через сторонний сервис и впоследствии перечисляемым предпринимателю оператором сервиса, был сделан вывод о необходимости исходить из первоначальной природы поступлений, а не только из того, какое лицо технически перечислило итоговую сумму.
Для блогера здесь возникает еще одна практическая задача. Необходимо понимать условия договора с сервисом. Кто принимает платеж? От чьего имени действует платформа? Как определяется комиссия? Какая информация о плательщике передается блогеру? Можно ли впоследствии установить назначение конкретного платежа?
Чем больше становится объем донатов, тем большее значение приобретает сохранение такой информации.
Нужно ли выдавать кассовый чек при получении доната
В предыдущей статье мы достаточно подробно говорили об онлайн-кассах, поэтому повторять все правила применения ККТ здесь нет необходимости.
Но применительно к донатам существует принципиальное различие.
Если денежные средства действительно передаются безвозмездно и не являются оплатой товаров, работ или услуг, такая операция не относится к расчетам за реализуемые товары, выполняемые работы или оказываемые услуги в смысле Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ.
Минфин России применительно к получению пожертвований также указывал, что при безвозмездной передаче денежных средств обязанности применять ККТ не возникает (письмо Минфина России от 25 октября 2019 г. № 03-01-15/82292).
Но снова возвращаемся к тому, с чего начали, если «донат» фактически является оплатой, правила меняются. Блогер продает доступ к закрытому эфиру, подписчик перечисляет установленную сумму, после оплаты ему предоставляется доступ. Назвать этот платеж донатом недостаточно для того, чтобы исчезли обязанности, возникающие при расчетах.
Если операция подпадает под требования законодательства о применении ККТ, кассовый чек формируется по правилам Федерального закона № 54-ФЗ (п. 2 ст. 1.2, ст. 4.3 Федерального закона № 54-ФЗ).
Особенности возникают и тогда, когда платеж принимает посредник, когда используется так называемая агентская модель применения ККТ: обязанность по формированию кассового чека зависит, в частности, от того, от чьего имени действует агент.
Для блогера из всего этого достаточно запомнить одну вещь. Сначала необходимо определить, является ли поступление действительно безвозмездным и только после этого решать вопрос о чеке.
«Поддержать развитие канала»
Еще одна распространенная ситуация. Блогер размещает под видеороликами сообщение: «Если вам нравится мой контент, вы можете поддержать развитие канала».
Деньги предполагается потратить на камеры, микрофоны, монтаж, аренду студии, работу редактора или производство новых материалов. Можно ли автоматически считать такие поступления пожертвованиями?
Не всегда.
Пожертвование в юридическом смысле предполагает общеполезную цель (п. 1 ст. 582 ГК РФ), поэтому финансовая поддержка конкретного частного автора не становится пожертвованием только потому, что направлена «на развитие канала».
Если подписчик безвозмездно передает деньги понравившемуся ему блогеру, прежде всего необходимо анализировать конструкцию обычного дарения (ст. 572 ГК РФ).
Это различие особенно важно при крупных целевых сборах. Одно дело - добровольная поддержка самого автора. Другое — сбор средств на общественно значимую цель. Третье - деньги, которые блогер собирает вообще не для себя, а для последующей передачи другому лицу.
Внешне во всех трех случаях на странице может находиться одна и та же кнопка «Поддержать», но юридически это могут быть разные отношения.
Когда блогер собирает деньги для другого человека
Социальные сети позволяют за несколько часов организовать сбор денежных средств для человека, которому необходима помощь. Блогер публикует историю, размещает реквизиты, подписчики начинают перечислять деньги.
Если средства поступают непосредственно конечному получателю, роль блогера может ограничиваться информационной поддержкой сбора.
Но иногда деньги сначала поступают самому блогеру, а затем он перечисляет их тому, для кого организован сбор.
В этом случае становится значительно важнее документально понимать, чьи это деньги и на какие цели они были собраны.
Если пожертвование сделано с определенным назначением, оно должно использоваться в соответствии с указанным назначением; изменение назначения допускается в порядке, предусмотренном законом (п. 3 и 4 ст. 582 ГК РФ).
Поэтому крупный целевой сбор нельзя воспринимать как обычный поток денег на банковскую карту. У блогера должны сохраняться сведения о цели сбора, публикации, документы о перечислении денег конечному получателю и иные подтверждения их использования. Иначе спустя время банковская выписка будет показывать только одно: большое количество переводов от физических лиц.
А объяснять экономическое содержание этих операций придется уже самому блогеру.
А если деньги перечисляет компания
До сих пор мы говорили преимущественно о подписчиках - физических лицах, но встречается другая ситуация. Компания перечисляет блогеру деньги «на развитие проекта», «в поддержку канала» или в качестве «спонсорской помощи». Здесь особенно важно не ориентироваться исключительно на название платежа.
Представим, что производитель техники перечисляет блогеру 200 000 рублей. Никаких обязательств перед компанией блогер не принимает - это одна ситуация.
Теперь компания перечисляет те же 200 000 рублей, но блогер обязан показать ее продукцию в трех видеороликах и разместить ссылку на сайт - это уже другая модель отношений.
Договор признается возмездным, если сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей (п. 1 ст. 423 ГК РФ). Оказание определенных действий или осуществление определенной деятельности за плату может регулироваться правилами о возмездном оказании услуг (п. 1 ст. 779 ГК РФ).
Для блогера это значит, что за словами «поддержка», «спонсорство» и «помощь проекту» иногда фактически скрывается обычная рекламная интеграция.
Подробно рекламу блогеров и ее налоговые последствия мы разберем в отдельной статье цикла.
Что показывает судебная практика
Прямой большой массив судебной практики именно по налогообложению донатов блогеров пока не сформировался. Это вполне объяснимо.
Само слово «донат» является сравнительно новым для судебной практики, тогда как юридические конструкции, которые за ним скрываются, существуют давно.
Поэтому применительно к донатам приходится смотреть и на смежные налоговые споры — о дарении, предпринимательском доходе, фактическом содержании операций и разграничении личных и коммерческих поступлений.
Наиболее интересным для этой темы является уже рассмотренное дело № А50-28917/2023. Верховный Суд РФ подтвердил, что предпринимательский статус получателя и использование полученного в дар имущества в бизнесе сами по себе не отменяют освобождение, установленное п. 18.1 ст. 217 НК РФ (Определение ВС РФ от 17 апреля 2026 г. № 309-ЭС24-21782 по делу № А50-28917/2023).
Но существует и другая сторона проблемы.
Если налоговый орган приходит к выводу, что формальное оформление отношений не соответствует их реальному содержанию, он исследует уже всю совокупность обстоятельств.
Такой подход хорошо виден и в громких налоговых делах блогеров.
В деле Елены Блиновской суд исследовал не названия отдельных платежей и договоров, а фактическую модель реализации инфопродуктов, движение денежных средств, использование подконтрольных лиц, общих сайтов, приложений, рекламы и ККТ (дело № А40-304494/2023).
В деле Елизаветы Батюты оценивались распределение доходов от онлайн-курсов и рекламы между аффилированными лицами, банковские и налоговые документы, ККТ, общие каналы продвижения и фактические функции участников проекта (дело № А40-303976/2024).
Эти дела не являются судебной практикой о донатах, поэтому использовать их как подтверждение налогообложения подарков было бы неправильно.
Однако они показывают общий принцип, который имеет значение и для этой темы, если возникает налоговый спор, исследуется не одно слово в назначении платежа и не название договора, а реальное содержание деятельности и движение денежных средств.
Именно поэтому блогеру не стоит рассчитывать на то, что одна надпись «пожертвование» способна решить вопрос о налоговой квалификации поступлений.
Типичные ошибки блогеров при получении донатов
По моим наблюдениям, основная проблема донатов заключается в кажущейся простоте этой модели. Блогер не продает товар в обычном понимании. Подписчик сам решил перечислить деньги. Никто не обсуждает договор. Нередко даже нет прямого общения между блогером и плательщиком. Поэтому возникает ощущение, что оформлять здесь вообще нечего. Именно отсюда появляются наиболее распространенные ошибки.
Ошибка № 1.
Любой донат считается пожертвованием.
Само название платежа не определяет его юридическую природу. Пожертвование имеет предусмотренные законом признаки, в том числе общеполезную цель (ст. 582 ГК РФ).
Обычная безвозмездная поддержка блогера физическим лицом может рассматриваться как дарение (ст. 572 ГК РФ).
Поэтому использование слова «пожертвование» еще не делает платеж пожертвованием в юридическом смысле.
Ошибка № 2. Любой донат нужно включать в доход самозанятого.
Объектом НПД является доход от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав (ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ).
При настоящем безвозмездном дарении такой реализации может не происходить.
Именно поэтому необходимо сначала установить природу платежа и только потом решать, формировать ли чек в приложении «Мой налог».
Ошибка № 3. Достаточно написать «добровольное пожертвование».
Это одна из самых опасных иллюзий. Если блогер устанавливает фиксированный размер «доната», после которого подписчик получает закрытый контент, консультацию или другое заранее обещанное преимущество, само название операции не устраняет ее возмездный характер (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Налоговый вопрос решается исходя из фактических отношений.
Ошибка № 4. Если деньги принимает специальный сервис, блогеру ничего оформлять не нужно.
Платежный сервис решает прежде всего техническую задачу. Он принимает деньги, удерживает комиссию и перечисляет их блогеру. Но сервис не способен одним своим участием превратить оплату в подарок или подарок в оплату. Поэтому блогеру необходимо понимать договорную модель работы платформы и сохранять информацию о поступлениях.
Ошибка № 5. Не сохранять сведения о донатах.
Пока донаты составляют несколько тысяч рублей в месяц, вопрос кажется несущественным. Но ситуация меняется вместе с масштабом проекта. Представим блогера с миллионной аудиторией, которому за несколько лет поступили тысячи переводов от подписчиков. Часть являлась настоящими подарками. Часть — оплатой доступа. Часть поступила через сервисы. Часть — в рамках целевых сборов.
Если все эти деньги смешаны в одном банковском потоке и никаких документов не осталось, спустя несколько лет объяснить природу отдельных поступлений становится значительно сложнее. Именно поэтому документирование необходимо не только для подтверждения дохода. Иногда документы нужны для подтверждения того, почему конкретное поступление доходом от предпринимательской деятельности не являлось.
Как налоговый орган может оценивать донаты
Мы уже говорили в предыдущей статье, что банковская выписка сама по себе не отвечает на вопрос о налоговой природе поступления. Для донатов это особенно важно.
В выписке может быть указано: «перевод»; «подарок»; «донат»; «спасибо»; «поддержка канала», но назначение платежа — только одно из обстоятельств.
Если возникнет налоговый вопрос, содержание поступлений может сопоставляться с другими сведениями, которые инспекция вправе получать и исследовать: банковской информацией, документами налогоплательщика и контрагентов, сведениями о расчетах и другими доказательствами (ст. 86, 93, 93.1 НК РФ).
Для блогера особое значение приобретает его собственная публичная деятельность и то, что было написано рядом с кнопкой оплаты? Что блогер обещал подписчику? Существовали ли уровни поддержки? Получал ли плательщик закрытый контент? Был ли объявлен целевой сбор? Как работал платежный сервис? Что происходило после перечисления денег?
И вот в совокупности ответы на эти вопросы позволяют понять реальное содержание отношений.
Поэтому проблема донатов заключается не в том, что налоговый орган обязательно признает их доходом. Проблема возникает тогда, когда сам блогер спустя несколько лет уже не способен объяснить, какие именно деньги он получал и на каком основании.
Какие сделаем выводы из вышесказанного
Донаты стали обычной частью современной блогерской экономики.
Однако российское законодательство не устанавливает специального «налога на донаты» и не создает отдельного налогового режима для добровольной поддержки авторов.
Поэтому каждый раз необходимо определить, что фактически стоит за поступившими деньгами.
Если подписчик просто решил поддержать блогера и ничего не получает взамен, отношения могут иметь признаки дарения (ст. 572 ГК РФ), да, это можно отнести к не налогооблагаемым донатам, а денежный подарок от физического лица — подпадать под освобождение от НДФЛ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ).
Если средства передаются в общеполезных целях, необходимо отдельно анализировать правила о пожертвовании (ст. 582 ГК РФ).
Если же после перечисления денег блогер обязан предоставить контент, доступ, консультацию, рекламу или иное встречное предоставление, возникает уже другая правовая и налоговая модель.
Поэтому основной вопрос звучит не так: «Облагаются ли донаты налогом?» Правильнее поставить его иначе: «За что блогер получил эти деньги?»
И только после ответа можно определить, является ли конкретное поступление подарком, пожертвованием или доходом от деятельности.
Для небольшого блогера эта разница может казаться теоретической, но по мере роста аудитории увеличивается и количество поступлений. Несколько случайных переводов превращаются в сотни или тысячи операций. Подключаются специализированные сервисы. Появляются уровни поддержки. Возникают закрытые чаты и дополнительные материалы.
И в определенный момент добровольная поддержка аудитории начинает постепенно превращаться в самостоятельную модель монетизации.
Именно здесь проходит граница между темой этой статьи и следующей.
Блогер устанавливает ежемесячный платеж. Подписчик заранее знает его размер.
После оплаты получает закрытые публикации, дополнительные видеоролики, ранний доступ к материалам или возможность участвовать в закрытом сообществе.
Деньги по-прежнему могут называться «поддержкой автора», но экономическое содержание отношений уже изменилось.
Возникают другие вопросы. Что именно приобретает подписчик? Как учитывать ежемесячные платежи? Как оформлять автоматическое продление? Как учитывать комиссию платформы? Нужно ли применять онлайн-кассу? Что происходит при возврате денег? И где заканчивается добровольный донат и начинается полноценная платная услуга?
Именно об этом мы подробно поговорим в следующей статье цикла — «Платные подписки у блогера».
Константин Чупырь, tax consulting for TMT