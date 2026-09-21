Донаты и пожертвования блогеру: когда поддержка подписчиков становится доходом

Ранее опубликованное:

Блогеры. Налоги и налогообложение С этой публикации начинается цикл «Блогеры и налоги». В нем разберем налогообложение доходов блогеров, налоговые режимы, риски, проверки и ответственность. Первая статья — вводная: какие налоги возникают у блогера и почему для налогообложения важно, как именно он получает доход. www.klerk.ru

Наличные и безналичные расчеты блогера: почему способ получения денег иногда важнее суммы дохода Блогер может получать деньги наличными, на личную карту, расчетный счет, через СБП, эквайринг и платежные сервисы. Но способ расчета — не просто технический вопрос. Разбираю, когда возникают налоговые риски, нужна ли онлайн-касса и почему движение денег должно соответствовать реальной деятельности блогера. www.klerk.ru

В предыдущей статье мы говорили о наличных и безналичных расчетах и пришли к достаточно простому выводу: для блогера имеет значение не только то, сколько денег он получает, но и каким образом организованы сами расчеты.

Однако способ получения денег отвечает только на один вопрос — как деньги поступили блогеру.

Остается другой, значительно более сложный вопрос.

А что это вообще за деньги?

Всегда ли любое поступление на банковскую карту, расчетный счет или через платежный сервис является доходом блогера?

Именно здесь мы подходим к одной из самых неоднозначных форм получения денежных средств в блогерской деятельности — донатам.

Сегодня донаты стали обычной частью интернет-культуры.

Блогер проводит прямой эфир, а зрители отправляют ему небольшие суммы в благодарность за интересный контент.

Автор размещает под роликом кнопку «Поддержать канал».

Подписчики перечисляют деньги на развитие проекта, покупку оборудования или создание новых материалов.

Кто-то отправляет блогеру 100 рублей, кто-то 1000, а кто-то может перечислить значительно более крупную сумму.

Существуют специализированные сервисы приема донатов. Некоторые платформы позволяют организовать регулярную поддержку автора. Встречаются и целевые сборы, когда блогер собирает деньги на определенный проект либо помогает собрать средства для другого человека.

Для подписчика практически во всех этих случаях происходящее выглядит одинаково.

Он добровольно перечисляет блогеру деньги.

Поэтому многие блогеры исходят из вполне понятной бытовой логики: если никто не заставлял человека платить, значит, деньги являются пожертвованием.

Следующий вывод обычно возникает автоматически.

Если это пожертвование, значит, налогов нет.

На практике все значительно сложнее. Российское законодательство не знает отдельного вида дохода под названием «донат». Поэтому само слово, которое блогер написал возле кнопки оплаты, еще ничего не говорит о налоговых последствиях.

Одни и те же 1000 рублей могут оказаться подарком, пожертвованием, платой за услугу, платой за доступ к контенту или частью предпринимательского дохода.

Все зависит от того, почему человек перечислил деньги и получил ли он что-нибудь взамен.

Именно поэтому применительно к донатам необходимо сначала определить правовую природу поступивших денег и только после этого отвечать на вопрос о налогах.