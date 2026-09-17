Наличные и безналичные расчеты блогера: почему способ получения денег иногда важнее суммы дохода

Деньги любят не только счет, но и порядок
В первой статье “Блогеры. Налоги и налогообложение” мы пришли к выводу, что блогер давно перестал быть человеком, который просто снимает видео и выкладывает их в интернет. Если деятельность начинает приносить доход, блогер становится полноценным участником экономических отношений, а значит — налогоплательщиком.
Но между созданием контента и уплатой налога существует еще один этап, который многие считают чисто техническим. На самом деле именно с него нередко начинаются будущие налоговые проблемы.
Любой доход начинается не с налога, а с расчета. Прежде чем блогер заплатит налог, деньги должны каким-то образом попасть к нему. И именно в этот момент нередко появляются первые налоговые риски.
Кто-то принимает оплату наличными после личной консультации. Кто-то просит переводить деньги на личную банковскую карту. Другие используют расчетный счет индивидуального предпринимателя, интернет-эквайринг, платежные агрегаторы, систему быстрых платежей или получают выплаты от иностранных платформ.
На первый взгляд кажется, что разницы почти нет. Деньги ведь остаются одними и теми же.
Однако для государства имеет значение не только сумма полученного дохода, но и то, каким именно способом этот доход был получен.
Для подписчика это просто перевод денег. Для банка — банковская операция. Для налогового органа — источник информации. А если спор все же дойдет до суда — одно из доказательств, которое будет оцениваться вместе с другими обстоятельствами дела.
Один и тот же миллион рублей можно получить совершенно разными способами. И налоговые последствия этих способов могут существенно отличаться.
Сам по себе перевод на банковскую карту не делает блогера нарушителем закона.
Получение наличных денежных средств также не запрещено.
Даже использование личной карты физического лица далеко не всегда означает нарушение законодательства.
Проблемы возникают значительно позже — тогда, когда выбранный способ расчетов перестает соответствовать реальной модели деятельности блогера и требованиям закона.
Поэтому вопрос организации расчетов — это вовсе не техническая формальность.
Это один из элементов налоговой безопасности.
И чем успешнее становится блогерский проект, тем большее значение приобретает правильная организация движения денежных средств.
Почему налоговый орган интересует не только размер дохода
По моему опыту именно анализ движения денежных средств становится одной из первых стадий практически любого серьезного налогового спора. Уже потом инспекция сопоставляет банковские операции с договорами, налоговой отчетностью, кассовыми документами и другими доказательствами.
Почти каждый блогер уверены, что налоговый орган интересует исключительно размер заработанных денег.
Отчасти это действительно так.
Именно от величины дохода зависит выбор налогового режима, размер налоговой нагрузки, обязанность уплачивать отдельные налоги и применять специальные правила.
Но прежде, чем определить сумму налога, государство должно понять значительно более простой вопрос: «откуда вообще появились эти деньги и каким образом они были получены?»
Налоговый контроль практически всегда начинается с анализа движения денежных средств.
За годы сопровождения налоговых споров я ни разу не видел ситуации, когда серьезная проверка начиналась с изучения социальных сетей блогера. Почти всегда первым документом на столе инспектора оказывается банковская выписка.
Для самого блогера перевод на карту, оплата по QR-коду, интернет-эквайринг или наличные расчеты отличаются лишь способом получения оплаты.
Для государства это совершенно разные хозяйственные операции.
Для блогера разница между этими способами может казаться технической. Для государства — принципиальной. Один способ расчетов оставляет минимальный информационный след. Другой — практически полностью фиксирует движение денежных средств. Один проще документировать. Другой требует более сложного оформления. Одинаковый доход может иметь совершенно разные налоговые последствия.
Одинаковый по размеру доход может вызвать совершенно разные вопросы у банка, налогового органа или суда.
При этом не стоит делать ошибочный вывод, что любой банковский перевод автоматически привлекает внимание налогового органа.
Современная система контроля устроена значительно сложнее.
Движение денег само по себе не означает нарушение закона.
Но практически любое движение денежных средств оставляет информационный след.
По мере роста бизнеса этот след становится все более подробным.
Появляются банки, платежные агрегаторы, операторы фискальных данных, онлайн-кассы, маркетплейсы, рекламные агентства, платежные сервисы, иностранные цифровые платформы, каждый участник расчетов хранит часть информации о совершенных операциях.
Поэтому сегодня вопрос состоит уже не в том, увидит ли государство движение денежных средств, а в том, правильно ли организованы сами расчеты.
Прежде чем говорить об онлайн-кассах, банковских картах, наличных расчетах и платежных сервисах, необходимо понять, какими способами блогер вообще может получать оплату за свою деятельность.
Какими способами блогер может получать деньги
На практике большинство расчетов можно разделить на две большие группы: наличные и безналичные.
Такое деление кажется простым только на первый взгляд.
За каждой из этих групп скрываются разные правила оформления, различные требования законодательства и неодинаковые налоговые последствия.
Наличные расчеты
Самый привычный и понятный способ.
Несмотря на то что многие блогеры уже давно работает онлайн, полностью наличные расчеты из их деятельности не исчезли.
Блогер лично получает денежные средства от клиента или заказчика наличными.
Например:
проведение очной консультации;
продажа книги или мерча на мероприятии;
участие в мастер-классе;
офлайн-обучение;
личная встреча с подписчиками.
Несмотря на кажущуюся простоту, именно наличные расчеты традиционно вызывают большое количество вопросов.
Когда необходимо применять онлайн-кассу?
Можно ли принимать наличные без регистрации ИП?
Есть ли ограничения по сумме?
Нужно ли оформлять чек?
Можно ли принять часть оплаты наличными, а часть переводом?
На все эти вопросы законодательство дает разные ответы в зависимости от конкретной ситуации.
Поэтому распространенное мнение о том, что наличные деньги невозможно проконтролировать, давно не соответствует действительности.
Сегодня наличные расчеты регулируются не менее подробно, чем безналичные.
Безналичные расчеты
Именно этот способ сегодня используется абсолютным большинством блогеров.
При этом безналичные расчеты — это не один механизм, а сразу несколько совершенно разных способов получения денег.
Блогер может получать оплату:
на личную банковскую карту;
на расчетный счет индивидуального предпринимателя;
на расчетный счет организации;
через интернет-эквайринг;
посредством системы быстрых платежей;
через платежных агрегаторов;
через специализированные сервисы приема донатов;
через иностранные цифровые платформы.
Для подписчика все эти способы выглядят практически одинаково.
Он нажимает кнопку «Оплатить» или переводит деньги по указанным реквизитам.
Однако с юридической точки зрения между ними существуют принципиальные различия.
В одних случаях возникает обязанность применять контрольно-кассовую технику.
В других необходимо учитывать особенности работы платежного посредника.
В третьих — появляются требования валютного законодательства.
А в некоторых ситуациях способ получения денег может вообще не соответствовать выбранной блогером модели ведения деятельности.
Далее мы вместе последовательно рассмотрим каждый из способов расчетов, их преимущества, ограничения и наиболее распространенные ошибки, которые на практике допускают блогеры.
Наличные расчеты: можно ли блогеру принимать деньги наличными
Несмотря на стремительное развитие онлайн-платежей, банковских карт и платежных сервисов, полностью наличные расчеты из жизни блогеров не исчезли.
Кто-то проводит очные консультации и получает оплату непосредственно при встрече с клиентом. Кто-то продает книги, мерч или авторские материалы во время конференций и мастер-классов. Некоторые блогеры организуют закрытые мероприятия, офлайн-обучение или творческие встречи с подписчиками, где часть участников предпочитает рассчитываться наличными.
Сам по себе прием наличных денежных средств не запрещен.
Российское законодательство не устанавливает общего запрета на наличные расчеты между гражданами, а для бизнеса предусматривает специальные правила их осуществления. Поэтому вопрос заключается не в том, можно ли получать наличные, а в том, при каких условиях это допускается и какие обязанности возникают у блогера.
Именно здесь многие допускают первую ошибку.
Распространено мнение, что если деньги переданы из рук в руки, то такая операция остается «невидимой» для государства. Это давно не соответствует действительности.
Во-первых, получение наличных денежных средств само по себе не освобождает от обязанности уплачивать налоги.
Во-вторых, если деятельность предполагает применение контрольно-кассовой техники, обязанность выдать кассовый чек не зависит от того, каким способом произведена оплата — наличными или безналично.
В-третьих, последующее внесение наличной выручки на банковский счет, отражение ее в бухгалтерском или налоговом учете, заключенные договоры, переписка с клиентами и другие документы позволяют восстановить фактическую картину расчетов.
Поэтому рассчитывать на то, что наличные деньги невозможно проследить, сегодня уже нельзя.
Наоборот, именно отсутствие надлежащего оформления наличных расчетов нередко становится причиной налоговых споров.
Когда блогер вправе принимать наличные деньги
Ответ зависит не от того, что именно делает блогер, а от того, в каком статусе он осуществляет деятельность.
Физическое лицо вправе получать наличные денежные средства по гражданско-правовым сделкам. Однако если такая деятельность приобретает признаки предпринимательской — становится самостоятельной, осуществляется на постоянной основе и направлена на систематическое извлечение прибыли, — возникает вопрос о необходимости государственной регистрации.
Самозанятые также вправе принимать оплату наличными. Закон не ограничивает форму расчетов между плательщиком налога на профессиональный доход и его заказчиком. При этом каждый полученный доход должен быть своевременно отражен в приложении «Мой налог» с формированием соответствующего чека.
Индивидуальные предприниматели и организации вправе принимать наличные денежные средства в рамках своей деятельности, соблюдая требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники и правила ведения кассовых операций.
Наличные расчеты сами по себе не запрещены ни для одной из наиболее распространенных моделей ведения блогерской деятельности. Различаются лишь требования к их оформлению и учету.
Существует ли лимит наличных расчетов
Это один из самых распространенных вопросов, который задают блогеры.
Многие слышали о лимите в 100 тысяч рублей и делают ошибочный вывод, что принимать наличные свыше этой суммы вообще запрещено.
На самом деле это не так.
Установленный Банком России лимит распространяется только на расчеты наличными между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и участниками предпринимательской деятельности по одному договору.
На расчеты между гражданами, не связанными с предпринимательской деятельностью, такой лимит не распространяется.
Поэтому сам факт получения блогером крупной суммы наличными еще не означает нарушение законодательства.
Совсем другой вопрос — как оформлена такая операция, какой деятельностью она обусловлена и соответствует ли выбранному налоговому статусу.
Именно эти обстоятельства впоследствии становятся предметом анализа при налоговых проверках.
Однако наличные расчеты сегодня уже нельзя назвать основным способом получения доходов большинства блогеров.
Абсолютное большинство рекламных интеграций, продаж онлайн-курсов, подписок, цифровых продуктов и консультаций оплачивается безналичным способом.
Следующая и наиболее объемная часть статьи будет посвящена безналичным расчетам: личным банковским картам, расчетным счетам, интернет-эквайрингу, системе быстрых платежей, платежным агрегаторам и другим современным способам приема денежных средств.
Личная банковская карта блогера: можно ли принимать оплату
На практике многие блогеры начинают задумываться о правильной организации расчетов только после первого запроса банка или требования налогового органа. Хотя большинство подобных вопросов можно было предупредить значительно раньше.
Пожалуй, ни один вопрос не вызывает столько споров среди блогеров, как прием оплаты на обычную банковскую карту физического лица.
Аргументы обычно звучат одинаково.
«Это же моя личная карта.» «Закон не запрещает пользоваться своей картой.» «Клиенту так удобнее.» «Я только начинаю, потом зарегистрируюсь.»
Отчасти все эти утверждения справедливы.
Российское законодательство действительно не запрещает гражданину пользоваться собственным банковским счетом и получать на него денежные средства.
Но именно здесь многие совершают ошибку.
Проблема не в банковской карте как таковой. Проблема заключается в том, какие именно денежные потоки через нее проходят, а так же в характере поступающих денежных средств.
Если на карту время от времени поступают личные переводы от родственников, друзей, возврат долга или подарок — это одна ситуация.
Совсем иначе оцениваются регулярные поступления от большого количества разных лиц за рекламу, консультации, обучение, продажу цифровых продуктов или иные услуги.
В этом случае для налогового органа значение имеет уже не сама карта, а фактическое содержание операций.
Ответ на вопрос, можно ли принимать деньги на личную карту, не может быть универсальным. Один и тот же банковский счет может использоваться абсолютно законно. Но при изменении характера деятельности его правовая оценка способна измениться кардинально.
Все зависит от того, какая деятельность стоит за этими поступлениями.
Систематичность поступлений на личную карту — не формальность, а прямой критерий предпринимательской деятельности по смыслу п. 1 ст. 2 ГК РФ (Определение ВС РФ от 06.03.2018 № 308-КГ17-14457 по делу № А53-18839/2016; обзор в письме ФНС России от 07.05.2019 № СА-4-7/8614@)
Когда личная карта не создает проблем
Использование личной банковской карты само по себе не нарушает законодательство.
Более того, на практике практически каждый блогер начинает именно с этого.
Первые консультации, первые рекламные интеграции, первые продажи, первые донаты, первые переводы от подписчиков.
До определенного момента подобная модель может не создавать каких-либо практических сложностей.
Однако по мере роста проекта меняется не только размер дохода. Меняется сама организация деятельности, появляются постоянные заказчики, заключаются договоры, подключаются помощники, запускаются курсы, используются платежные сервисы, появляется реклама.
Именно в этот момент личная банковская карта перестает быть просто способом получения денег и становится частью предпринимательской деятельности.
Когда возникают налоговые риски
Опасность заключается не в том, что деньги поступают на карту физического лица.
Опасность возникает тогда, когда реальная деятельность уже перестала соответствовать выбранной модели оформления расчетов.
Например. Блогер ежедневно получает десятки переводов за участие в закрытом клубе. На сайте размещена публичная оферта. Оплата принимается на личную карту. При этом деятельность официально никак не оформлена.
Или другая ситуация.
Блогер зарегистрирован как самозанятый, однако часть клиентов переводит деньги через приложение «Мой налог», а часть — напрямую на карту без формирования чеков. Либо индивидуальный предприниматель принимает оплату одновременно на расчетный счет и на личную карту, не разделяя личные и предпринимательские денежные потоки.
Во всех подобных случаях основной вопрос будет звучать одинаково: соответствует ли организация расчетов реальной хозяйственной деятельности?
Именно на этот вопрос впоследствии приходится отвечать налогоплательщику.
Судебная практика давно сформулировала критерии, по которым поступления на карту физического лица квалифицируются как предпринимательский доход: систематичность и повторяемость операций, взаимосвязанность сделок за определённый период, устойчивые отношения с контрагентами и ведение учёта хозяйственных операций (Определение ВС РФ от 06.03.2018 № 308-КГ17-14457 по делу № А53-18839/2016; обзор в письме ФНС России от 07.05.2019 № СА-4-7/8614@). Единичные и разовые поступления сами по себе не образуют предпринимательской деятельности — это прямо оговорено в том же обзоре.
Почему не стоит смешивать личные и предпринимательские деньги
Даже если законодательство прямо не запрещает использовать личную карту, на практике смешение личных и предпринимательских денежных потоков почти всегда создает дополнительные сложности.
Во-первых, становится значительно труднее определить, какие поступления действительно связаны с предпринимательской деятельностью, а какие относятся к личным расчетам.
Во-вторых, усложняется подтверждение расходов, возвратов денежных средств, исполнения обязательств перед заказчиками и контрагентами.
В-третьих, возрастает объем документов, которые впоследствии приходится анализировать при возникновении вопросов со стороны банка или налогового органа.
Поэтому по мере роста бизнеса нередко блогеры постепенно переходят на использование специальных банковских продуктов для предпринимателей.
Это не столько требование закона, сколько вопрос удобства, прозрачности расчетов и налоговой безопасности.
Судебная практика по спорам с банками о признаках "обналичивания" показывает обе стороны этого риска. Регулярные переводы со счета ИП на личную карту, размер и периодичность которых не сопоставимы с реальным масштабом деятельности, суды признавали основанием для блокировки операций по 115-ФЗ (Постановление АС Уральского округа от 14.07.2016 № Ф09-7507/16). Однако сам факт перевода предпринимательского дохода себе как физическому лицу правомерен и не образует нарушения, если налог с этого дохода уже уплачен (Постановление АС Волго-Вятского округа от 04.09.2017 № Ф01-3432/2017; Постановление АС Северо-Западного округа от 10.02.2017 № Ф07-13845/2016). Значение имеет не факт перевода как такового, а его соотношение с реальными масштабом и характером деятельности.
Нужно ли блогеру открывать расчетный счет
Многие начинающие блогеры воспринимают расчетный счет как обязательный атрибут крупного бизнеса.
На самом деле это не совсем так.
Сам по себе расчетный счет не уменьшает налоги и не освобождает от обязанностей, не делает деятельность автоматически безопасной, но он позволяет значительно проще организовать денежные потоки.
Личные расходы перестают смешиваться с доходами от деятельности. Проще вести учет и проще подтвердить поступление денежных средств, проще взаимодействовать с банком и проще использовать современные платежные сервисы.
Поэтому по мере роста доходов и количества клиентов открытие расчетного счета становится вполне логичным этапом развития блогерского проекта.
Самая распространенная ошибка
На практике чаще всего встречается одна и та же ситуация, блогер считает, что проблема заключается исключительно в банковской карте, поэтому начинает искать «правильную» карту, открывает счета в разных банках, или использует карты родственников, или просит принимать деньги помощника, разделяет поступления между несколькими лицами.
На самом деле все это редко решает проблему, можно сказать, усугубляет проблему.
Меняются банковские реквизиты. Но не меняется сама модель бизнеса. А именно ее впоследствии оценивает налоговый орган. Если фактическая организация бизнеса остается прежней, изменение банковских реквизитов обычно ничего не меняет.
Поэтому вопрос всегда следует ставить иначе: “не на какую карту принимать деньги, а соответствует ли выбранный способ расчетов той деятельности, которую блогер реально ведет.”
Именно это впоследствии оценивают налоговые органы и суды.
Интернет-эквайринг, СБП и платежные агрегаторы: что выбрать блогеру
По мере роста аудитории и количества клиентов принимать оплату простым переводом на банковскую карту становится все менее удобно.
Если блогер продает онлайн-курс, проводит вебинары, оказывает консультации, реализует цифровые продукты или мерч, покупатель ожидает привычного способа оплаты. Ему значительно проще нажать кнопку «Оплатить», ввести реквизиты банковской карты и сразу получить доступ к приобретенному продукту или услуге.
На практике блогеры часто рано или поздно переходят на современные платежные сервисы.
Многие воспринимают этот этап исключительно как вопрос удобства для клиента. На практике одновременно меняется и объем информации, которая начинает формироваться о расчетах блогера.
На практике используются три наиболее распространенные модели расчетов:
интернет-эквайринг;
система быстрых платежей (СБП);
платежные агрегаторы.
Несмотря на внешнее сходство, это разные инструменты, каждый из которых имеет свои особенности.
Интернет-эквайринг
Интернет-эквайринг — это технология, позволяющая принимать оплату банковскими картами через сайт, интернет-магазин, мобильное приложение или специальную платежную форму.
Для покупателя все выглядит достаточно просто, он выбирает товар или услугу, нажимает кнопку «Оплатить», вводит реквизиты банковской карты. После подтверждения операции денежные средства поступают продавцу.
Для блогера интернет-эквайринг удобен прежде всего тем, что процесс оплаты становится максимально привычным для клиента и практически полностью автоматизированным.
Одновременно появляются дополнительные участники расчетов: банк-эквайер, оператор платежного сервиса и, при необходимости, оператор фискальных данных.
Следовательно, увеличивается и объем информации, сопровождающей каждую операцию.
Подключение интернет-эквайринга — это не только вопрос удобства для покупателя, но и элемент правильно организованной системы расчетов.
Система быстрых платежей (СБП)
За последние несколько лет система быстрых платежей стала одним из самых популярных способов безналичной оплаты.
Для покупателя процедура максимально проста: достаточно отсканировать QR-код или подтвердить платеж в мобильном приложении банка.
Для блогера преимущества также очевидны. Как правило, комиссия оказывается ниже по сравнению с традиционным интернет-эквайрингом, а деньги поступают достаточно быстро, а что еще удобно, не требуется вводить реквизиты банковской карты.
При этом распространено ошибочное мнение, что расчеты через СБП отличаются от обычных безналичных платежей настолько, что позволяют избежать требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники.
Это не так.
Для налогового законодательства значение имеет не название платежного инструмента, а юридическая природа самого расчета. Сам по себе способ безналичной оплаты не освобождает блогера от обязанностей, которые возникают в связи с осуществлением расчетов.
Вопрос применения онлайн-кассы определяется не тем, используется банковская карта или СБП, а характером самой операции и требованиями законодательства.
Платежные агрегаторы
Еще одним распространенным инструментом являются платежные агрегаторы.
Фактически они позволяют объединить различные способы оплаты в одном сервисе.
Покупатель может выбрать банковскую карту, СБП, электронный кошелек или иной доступный вариант оплаты.
Для блогера это удобно прежде всего тем, что не требуется отдельно подключать каждый способ расчетов.
Кроме того, многие агрегаторы предоставляют дополнительные возможности:
автоматическое формирование ссылок на оплату;
прием платежей через мессенджеры;
интеграцию с сайтами и образовательными платформами;
настройку регулярных платежей и подписок;
ведение аналитики по поступлениям.
Однако необходимо понимать, что платежный агрегатор не становится стороной сделки между блогером и покупателем, он лишь обеспечивает техническую возможность проведения расчетов. Обязанности по правильному оформлению деятельности, применению контрольно-кассовой техники, отражению доходов и уплате налогов по-прежнему несет сам блогер.
Поэтому выбор современного платежного сервиса делает расчеты удобнее, но не освобождает от соблюдения требований законодательства.
Какой способ выбрать
Универсального ответа здесь не существует.
Если блогер только начинает деятельность и проводит несколько консультаций в месяц, использование сложной платежной инфраструктуры может оказаться преждевременным.
По мере роста проекта ситуация меняется, появляется сайт, запускаются онлайн-курсы, увеличивается количество клиентов. Возникает необходимость автоматизировать оплату.
Именно в этот момент современные платежные сервисы становятся обычным рабочим инструментом и выбирать их следует не по принципу «где меньше комиссия», а исходя из того, насколько они подходят конкретной модели бизнеса, позволяют удобно организовать расчеты и соответствуют требованиям законодательства.
Каким бы способом блогер ни принимал деньги — наличными, на банковскую карту, через интернет-эквайринг, СБП или платежного агрегатора, — практически всегда возникает еще один вопрос.
Нужно ли выдавать кассовый чек?
Именно вокруг применения контрольно-кассовой техники до сих пор существует наибольшее количество заблуждений. Одни считают, что онлайн-касса нужна всем без исключения, другие уверены, что при расчетах через интернет или СБП она вообще не применяется.
На практике все значительно сложнее. Поэтому следующая часть статьи будет полностью посвящена тому, в каких случаях блогер обязан применять контрольно-кассовую технику, а когда закон допускает исключения.
Онлайн-касса: когда блогер обязан выдавать чек
В моей практике ошибки с применением ККТ редко становились единственной причиной налоговых претензий. Гораздо чаще они выступали дополнительным аргументом, который усиливал позицию проверяющих при анализе всей деятельности налогоплательщика.
Пожалуй, ни одна тема не вызывает столько споров, сколько применение контрольно-кассовой техники.
Одни блогеры убеждены, что онлайн-касса нужна только магазинам и кафе. Другие, наоборот, считают, что кассовый чек необходимо выдавать абсолютно при любом поступлении денежных средств.
Ошибаются и те, и другие.
Обязанность применять онлайн-кассу зависит не от того, что деньги поступили наличными, банковской картой или через систему быстрых платежей.
Вопрос заключается не в способе оплаты, а в том, возникает ли обязанность применять контрольно-кассовую технику применительно к конкретной операции.
Невозможно ответить на вопрос «нужна ли блогеру онлайн-касса», не понимая, каким образом организована его деятельность.
Когда блогеру чаще всего требуется онлайн-касса
Большинство современных блогеров не ограничиваются публикацией контента.
Они продают онлайн-курсы, вебинары, консультации, электронные книги, доступ к закрытым каналам, подписки, мерч, цифровые продукты, участие в офлайн-мероприятиях и так далее, так далее, так далее
Во многих подобных случаях законодательство предусматривает обязанность применять контрольно-кассовую технику. При этом значение имеет не столько сам объект продажи, сколько характер расчетов между блогером и покупателем.
Ошибочно считать, что если деньги поступили безналичным способом, чек можно не формировать. Безналичный расчет далеко не всегда освобождает от применения онлайн-кассы.
Когда обязанность по выдаче чека не зависит от способа оплаты
Одна из наиболее распространенных ошибок заключается в том, что блогеры связывают необходимость применения кассы исключительно с наличными расчетами.
На практике это давно не так.
Если законодательство требует применения контрольно-кассовой техники, кассовый чек формируется независимо от того, каким способом произведена оплата:
наличными денежными средствами;
банковской картой;
через интернет-эквайринг;
посредством системы быстрых платежей;
по платежной ссылке;
через платежный агрегатор.
Выбор способа оплаты сам по себе не освобождает блогера от обязанности применять онлайн-кассу.
Эта позиция подтверждена судебной практикой: получение оплаты со счета физического лица через электронный сервис (например, Сбербанк Онлайн) не освобождает организацию от обязанности применять ККТ — способ перевода денежных средств не влияет на возникновение кассовой обязанности (Постановление АС Московского округа от 12.04.2022 № Ф05-6390/2022 по делу № А40-141322/2021).
Кто формирует кассовый чек
Еще одно распространенное заблуждение связано с использованием платежных сервисов.
Некоторые блогеры считают, что если деньги принимает платежный агрегатор или банк, то именно он обязан оформить кассовый чек.
Это не совсем так.
Платежный сервис обеспечивает проведение расчетов. Банк осуществляет перевод денежных средств.
Однако сама обязанность соблюдать требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники, как правило, остается за тем, кто реализует товар, оказывает услугу или получает оплату.
Поэтому подключение современного платежного сервиса значительно упрощает прием денежных средств, но не освобождает блогера от выполнения обязанностей, связанных с оформлением расчетов.
Электронный чек
Современная онлайн-касса давно перестала быть устройством, печатающим бумажные чеки.
В большинстве случаев покупатель получает электронный кассовый чек.
Он может быть направлен:
по электронной почте;
посредством SMS;
через мобильное приложение;
иным способом, предусмотренным законодательством.
Для большинства интернет-проектов именно электронный чек становится обычной формой подтверждения произведенного расчета.
Поэтому отсутствие бумажного документа вовсе не означает отсутствие обязанности применять контрольно-кассовую технику.
Типичные ошибки блогеров
Практика показывает, что нарушения чаще всего возникают не из-за желания скрыть доходы, а из-за неправильного понимания правил применения онлайн-кассы.
Наиболее распространенные ошибки выглядят следующим образом.
Ошибка первая
«Если деньги поступили переводом на карту, чек не нужен.»
Такой вывод далеко не всегда соответствует требованиям законодательства.
Ошибка вторая
«Платежный агрегатор сам все оформит.»
На практике необходимо понимать, какие обязанности выполняет сервис, а какие остаются за самим блогером.
Ошибка третья
«Если деньги поступили через СБП, касса не применяется.»
Использование системы быстрых платежей само по себе не отменяет обязанности применять контрольно-кассовую технику.
Ошибка четвертая
«Если продается цифровой продукт, чек не нужен.»
Способ передачи результата интеллектуальной деятельности далеко не всегда влияет на необходимость оформления расчетов.
Ошибка пятая
«Небольшой размер дохода освобождает от применения кассы.»
Обязанность использовать контрольно-кассовую технику определяется не размером полученной оплаты, а требованиями законодательства применительно к конкретной модели деятельности.
Почему вопрос онлайн-кассы нельзя считать формальностью
Для многих блогеров кассовый чек воспринимается исключительно как документ для покупателя.
На практике его значение значительно шире, именно кассовый чек подтверждает факт расчета, фиксирует сумму оплаты, дату операции и позволяет правильно оформить хозяйственную деятельность.
Чек – это еще и некая форма договора купли-продажи между потребителем и блогером.
Во многих случаях именно кассовый чек становится первым документом, к которому обращаются при возникновении спора между покупателем и блогером.
Кроме того, сведения о расчетах поступают оператору фискальных данных, а затем в налоговые органы в установленном законодательством порядке.
Поэтому применение онлайн-кассы — это не просто обязанность, а часть общей системы организации расчетов.
Грамотно настроенная кассовая дисциплина позволяет избежать множества вопросов как со стороны покупателей, так и со стороны контролирующих органов.
Неприменение ККТ в установленных случаях влечет ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ: для ИП и должностных лиц — штраф от 1/4 до 1/2 суммы расчета, произведенного без применения кассы (но не менее 10 000 руб.), для организаций — от 3/4 до 1 суммы расчета (но не менее 30 000 руб.). При повторном нарушении и сумме расчетов без ККТ от 1 млн руб. применяется дисквалификация должностных лиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ). Обзоры практики по применению этой статьи ФНС России направляла нижестоящим органам письмами от 24.08.2021 № АБ-4-20/11905@ и от 15.02.2022 № АБ-4-20/1791@.
Однако даже правильно организованные расчеты и применение онлайн-кассы не снимают еще одной важной проблемы.
На практике блогеры редко используют только один способ получения денег.
Одновременно могут поступать наличные, банковские переводы, платежи через сайт, донаты, выплаты иностранных платформ и денежные средства от рекламодателей.
Возникает вполне закономерный вопрос: как организовать расчеты таким образом, чтобы не запутаться самому и не создавать лишних рисков и далее, разберем наиболее распространенные ошибки, которые допускают блогеры при организации наличных и безналичных расчетов, и посмотрим, к каким последствиям они могут привести.
Типичные ошибки блогеров при организации расчетов
За годы работы мне неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда проблема возникала вовсе не из-за желания кого-то обмануть или скрыть доходы. Намного чаще причиной становилась уверенность в том, что расчеты можно организовать «как удобнее», а документы оформить позже, если они вообще понадобятся.
Парадокс заключается в том, что большинство ошибок совершается еще до первой налоговой проверки. Пока деятельность небольшая, они почти незаметны. Но по мере роста аудитории, увеличения количества клиентов и оборотов те же самые ошибки начинают работать уже против самого блогера.
Рассмотрим наиболее распространенные из них.
Ошибка № 1. Все деньги поступают на личную банковскую карту
Уже говорилось о том, что использование личной банковской карты само по себе не запрещено.
Однако многие блогеры годами принимают на одну и ту же карту абсолютно все поступления:
оплату рекламы;
оплату консультаций;
доходы от продажи курсов;
переводы за мерч;
личные переводы друзей и родственников;
возврат долгов;
семейные расходы.
В результате личные и предпринимательские расчеты превращаются в единый денежный поток.
Сам по себе такой подход еще не означает нарушение законодательства. Однако впоследствии значительно усложняется подтверждение происхождения отдельных поступлений, ведение учета и разделение личных денежных средств и доходов от деятельности.
Чем больше становится оборот, тем больше проблем создает подобная модель.
Именно такую организацию расчетов мне чаще всего приходится видеть уже после возникновения первых вопросов со стороны банка или налогового органа.
Ошибка № 2. Использование нескольких карт разных людей
Иногда блогеры пытаются распределить поступления между несколькими банковскими картами.
Например, часть денег принимается на собственную карту, часть — на карту супруга, родственника, помощника или администратора проекта.
Как правило, подобное решение объясняется удобством или желанием уменьшить нагрузку на один счет.
Однако с юридической точки зрения подобная схема способна породить значительно больше вопросов, чем решить.
Если фактически все денежные средства относятся к одному проекту, использование разных получателей само по себе не меняет экономическую сущность операций.
Поэтому распределение поступлений между несколькими лицами далеко не всегда приводит к тому результату, на который рассчитывает блогер.
Ошибка № 3. Разные способы оплаты для одинаковых услуг
Еще одна распространенная ситуация выглядит следующим образом.
Одни клиенты оплачивают курс через сайт, другие переводят деньги на банковскую карту, третьи оплачивают по QR-коду, четвертые передают наличные при личной встрече, пятые используют платежную ссылку.
Само по себе использование нескольких способов расчетов вполне допустимо.
Проблемы возникают тогда, когда различные способы оплаты оформляются по-разному или вообще никак не оформляются.
В результате одна и та же услуга оказывается подтверждена разными документами либо вовсе остается без документального оформления.
Чем больше подобных исключений, тем сложнее впоследствии восстановить реальную картину расчетов.
Ошибка № 4. Получение оплаты без подтверждающих документов
Некоторые блогеры ошибочно считают, что, если клиент не просит договор или чек, оформлять документы необязательно.
На практике отсутствие документов редко становится заметным в момент получения денег.
Но при возникновении спора именно блогеру приходится объяснять:
за что были получены денежные средства;
когда оказана услуга;
какой продукт передан покупателю;
возвращались ли деньги;
был ли исполнен договор.
Чем лучше организован документооборот, тем проще ответить на подобные вопросы.
Не надо спрашивать: «вам чек нужен?». Чек надо выдавать априори.
Ошибка № 5. Организация расчетов «по мере роста»
Очень многие блогеры начинают одинаково. Появились первые клиенты. Поступили первые деньги. Затем — первые рекламодатели. Потом — первый онлайн-курс.
Через некоторое время появляется помощник, дизайнер, монтажер, менеджер по продажам.
Но способ получения денег остается прежним, все поступает на ту же банковскую карту, которая использовалась еще тогда, когда деятельность только начиналась.
Именно в этот момент между реальным масштабом бизнеса и системой расчетов постепенно возникает несоответствие, поэтому организация расчетов должна развиваться вместе с самим проектом. То, что удобно на старте, далеко не всегда остается безопасным при многомиллионных оборотах.
Почти каждый блогер проходит через этот этап. Разница лишь в том, успеет ли он перестроить систему расчетов заранее или займется этим уже во время налоговой проверки.
Что показывает практика
Практика налоговых споров показывает одну закономерность. Инспекция практически никогда не оценивает отдельный перевод в отрыве от остальных обстоятельств. Ее задача — восстановить всю картину движения денежных средств и сопоставить ее с тем, как сам блогер объясняет свою деятельность. Поэтому значение приобретает не одна операция, а вся система расчетов в целом. Именно по этой причине налоговые органы анализируют, каким способом блогер принимает деньги, как оформляются расчеты, какие документы сопровождают поступления и соответствует ли организация денежных потоков реальной деятельности.
В центре внимания налогового органа обычно оказывается не отдельный банковский перевод и не единичная операция.
Гораздо большее значение имеет общая картина. Каким способом блогер принимает деньги. Как оформляются расчеты. Какие документы сопровождают поступления. Соответствует ли организация денежных потоков реальной деятельности. Совпадает ли выбранная модель расчетов с тем налоговым статусом, который использует блогер.
Именно совокупность этих обстоятельств впоследствии становится предметом оценки при налоговых проверках и судебных спорах, именно поэтому безопасная организация расчетов - это не поиск «незаметного» способа получения денег.
Это построение такой модели работы, при которой движение денежных средств соответствует реальной деятельности блогера и может быть понятно как самому блогеру, так и его банку, налоговому органу и, при необходимости, суду.
Эта закономерность подтверждается практикой по смежным категориям споров: критерии систематичности и взаимосвязанности операций для квалификации деятельности как предпринимательской выработаны в обзоре ФНС России от 07.05.2019 № СА-4-7/8614@; обязанность применять ККТ независимо от способа получения оплаты подтверждена Постановлением АС Московского округа от 12.04.2022 № Ф05-6390/2022 по делу № А40-141322/2021; а пределы применения лимита наличных расчетов — п. 4 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У.
Хотя в судебных актах нет прямого указания на блогеров, эта практика действует и для них.
Делаем выводы
Наличные и безналичные расчеты сами по себе не бывают «хорошими» или «плохими». Закон допускает использование и тех, и других.
Вопрос заключается не в форме расчетов, а в том, насколько правильно они организованы.
Практика показывает, что большинство налоговых проблем возникает не потому, что блогер однажды принял деньги наличными или получил перевод на личную карту.
Причиной становится отсутствие единой системы расчетов, смешение личных и предпринимательских денежных потоков, несоответствие выбранного способа оплаты реальной модели бизнеса и недостаточное документальное оформление операций.
Безопасная работа начинается не тогда, когда блогер получает первое требование налогового органа. Она начинается значительно раньше — в тот момент, когда он выстраивает систему своих расчетов. Именно тогда закладывается фундамент будущей налоговой безопасности проекта.
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Однако даже идеально организованные расчеты не отвечают на следующий, не менее важный вопрос: “Всегда ли деньги, поступившие блогеру, являются доходом?”
Например, нужно ли платить налог с донатов? Считается ли доходом подарок от рекламодателя? Что делать с бесплатной поездкой, смартфоном, одеждой или техникой, полученными в обмен на публикацию? Как квалифицировать бартер и пожертвования от подписчиков?
Именно об этом мы подробно поговорим в следующей статье цикла — «Донаты и пожертвования блогеру: когда поддержка подписчиков становится доходом».
Константин Чупырь, tax consulting for TMT