Наличные и безналичные расчеты блогера: почему способ получения денег иногда важнее суммы дохода

Типичные ошибки блогеров при организации расчетов

За годы работы мне неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда проблема возникала вовсе не из-за желания кого-то обмануть или скрыть доходы. Намного чаще причиной становилась уверенность в том, что расчеты можно организовать «как удобнее», а документы оформить позже, если они вообще понадобятся.

Парадокс заключается в том, что большинство ошибок совершается еще до первой налоговой проверки. Пока деятельность небольшая, они почти незаметны. Но по мере роста аудитории, увеличения количества клиентов и оборотов те же самые ошибки начинают работать уже против самого блогера.

Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Ошибка № 1. Все деньги поступают на личную банковскую карту

Уже говорилось о том, что использование личной банковской карты само по себе не запрещено.

Однако многие блогеры годами принимают на одну и ту же карту абсолютно все поступления:

оплату рекламы;

оплату консультаций;

доходы от продажи курсов;

переводы за мерч;

личные переводы друзей и родственников;

возврат долгов;

семейные расходы.

В результате личные и предпринимательские расчеты превращаются в единый денежный поток.

Сам по себе такой подход еще не означает нарушение законодательства. Однако впоследствии значительно усложняется подтверждение происхождения отдельных поступлений, ведение учета и разделение личных денежных средств и доходов от деятельности.

Чем больше становится оборот, тем больше проблем создает подобная модель.

Именно такую организацию расчетов мне чаще всего приходится видеть уже после возникновения первых вопросов со стороны банка или налогового органа.

Ошибка № 2. Использование нескольких карт разных людей

Иногда блогеры пытаются распределить поступления между несколькими банковскими картами.

Например, часть денег принимается на собственную карту, часть — на карту супруга, родственника, помощника или администратора проекта.

Как правило, подобное решение объясняется удобством или желанием уменьшить нагрузку на один счет.

Однако с юридической точки зрения подобная схема способна породить значительно больше вопросов, чем решить.

Если фактически все денежные средства относятся к одному проекту, использование разных получателей само по себе не меняет экономическую сущность операций.

Поэтому распределение поступлений между несколькими лицами далеко не всегда приводит к тому результату, на который рассчитывает блогер.

Ошибка № 3. Разные способы оплаты для одинаковых услуг

Еще одна распространенная ситуация выглядит следующим образом.

Одни клиенты оплачивают курс через сайт, другие переводят деньги на банковскую карту, третьи оплачивают по QR-коду, четвертые передают наличные при личной встрече, пятые используют платежную ссылку.

Само по себе использование нескольких способов расчетов вполне допустимо.

Проблемы возникают тогда, когда различные способы оплаты оформляются по-разному или вообще никак не оформляются.

В результате одна и та же услуга оказывается подтверждена разными документами либо вовсе остается без документального оформления.

Чем больше подобных исключений, тем сложнее впоследствии восстановить реальную картину расчетов.

Ошибка № 4. Получение оплаты без подтверждающих документов

Некоторые блогеры ошибочно считают, что, если клиент не просит договор или чек, оформлять документы необязательно.

На практике отсутствие документов редко становится заметным в момент получения денег.

Но при возникновении спора именно блогеру приходится объяснять:

за что были получены денежные средства;

когда оказана услуга;

какой продукт передан покупателю;

возвращались ли деньги;

был ли исполнен договор.

Чем лучше организован документооборот, тем проще ответить на подобные вопросы.

Не надо спрашивать: «вам чек нужен?». Чек надо выдавать априори.

Ошибка № 5. Организация расчетов «по мере роста»

Очень многие блогеры начинают одинаково. Появились первые клиенты. Поступили первые деньги. Затем — первые рекламодатели. Потом — первый онлайн-курс.

Через некоторое время появляется помощник, дизайнер, монтажер, менеджер по продажам.

Но способ получения денег остается прежним, все поступает на ту же банковскую карту, которая использовалась еще тогда, когда деятельность только начиналась.

Именно в этот момент между реальным масштабом бизнеса и системой расчетов постепенно возникает несоответствие, поэтому организация расчетов должна развиваться вместе с самим проектом. То, что удобно на старте, далеко не всегда остается безопасным при многомиллионных оборотах.

Почти каждый блогер проходит через этот этап. Разница лишь в том, успеет ли он перестроить систему расчетов заранее или займется этим уже во время налоговой проверки.