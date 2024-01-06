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Зарплата

Рынок труда. Зарплаты в маркетинге

Сфера маркетинга была и остается востребованной на рынке труда. Она имеет множество направлений и специализаций и является актуальной для малого, среднего и крупного бизнеса.
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Аналитики Coleman Group подготовили обзор уровня заработных плат сотрудников маркетинговых специальностей в четырех регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. 

Интерпретация показателей

МИНИМУМ — минимальное значение числового ряда

КВАРТИЛЬ (нижний и верхний) — показатель, который отделяет 25% (нижний) и 75% (верхний) данных

СРЕДНЕЕ — среднее арифметическое значение. Не является идеальным параметром, т.к. значительно подвержено влиянию максимума и минимума. Рекомендуется использовать совместно с показателем медианы. Использование средней в данном исследовании является корректным, т.к. фактически предмет исследования – совокупность не относительных данных

МАКСИМУМ — максимальное значение числового ряда

PR-менеджер. Общий уровень заработной платы по регионам

Средний уровень заработной платы PR-менеджера в разрезе четырех исследуемых регионов составляет 95 068 руб.

Минимальный размер вознаграждения равен 30 000 руб., тогда как максимальный приближается к сумме 300 000 руб.

Медианный показатель равен 80 000 руб. Таким образом, половина специалистов, занимающих должность PR менеджера, получает вознаграждение ниже 80 000 руб. тогда как, другая половина — выше указанного уровня.

Нижний квартиль (25%) не превышает 60 000 руб., а верхний квартиль (75%) доходит до показателя 120 000 руб. Это означает что, четверть специалистов получают заработную плату в размере, не превышающем 60 000 руб., в то время как уровень вознаграждения 75% их коллег не пересекает порог в 120 000 руб.

Стоит отметить разницу в уровне заработной платы в зависимости от стажа, где медианный показатель составляет 12 лет. PR-менеджер с опытом работы более 12 лет в среднем получает вознаграждение в размере 113 378 руб., тогда как специалист на такой же позиции, но с меньшим опытом работы зарабатывает почти на треть (31%) меньше. Медианный показатель среди специалистов с 12-летним опытом работы равен 100 000 рублей.

Уровень заработной платы на позиции PR в зависимости от региональной принадлежности

В зависимости от исследуемого региона уровни заработных плат отличаются следующим образом: PR-менеджеры в Москве в среднем получают вознаграждение в размере 124 561 руб., что на 50% превышает заработок специалистов в Нижнем Новгороде, на 41% в Новосибирске и на треть в Санкт-Петербурге.  

В Москве компании выплачивают PR-менеджерам с опытом работы, превышающим 10 лет, вознаграждение в размере 129 130 руб., при этом, их коллеги с более скромным стажем имеют заработок, который ниже на 20% и составляет 103 333 руб.

Средняя заработная плата специалистов в Нижнем Новгороде и Новосибирске с опытом работы менее 10 лет совпадает и находится в пределах 56 250 руб. и 57 714 руб. соответственно, тогда как для Санкт-Петербурга показатель выше на 29 % и равен 72 500 руб.

При этом, средний доход PR-менеджеров, которые работают дольше вышеуказанного периода, логично более ощутимый и в Новосибирске составляет 90 174 руб., в Нижнем Новгороде 63 121,80 руб., а в Санкт-Петербурге 85 882 руб.

SMM

Средний уровень заработной платы SMM-менеджера в разрезе четырех исследуемых регионов составляет 79 906 руб. При этом, минимальный размер вознаграждения для данной позиции находится на уровне 30 000 руб., а максимальный стремится к 300 000 руб.

Медианный показатель заработной платы равен 70 000 руб.

Нижний квартиль (25%) не превышает 60 000 руб., тогда как верхний квартиль (75%) доходит до 90 000 руб.

Медианный показатель стажа во всех регионах составляет 7 лет. SMM-менеджер с опытом работы более 7 лет в среднем получает зарплату в размере 91 538 руб., что на треть превышает доход специалистов на такой же позиции, но с опытом работы менее 7 лет.

Медианный показатель для работников с семилетним стажем равен 80 000 руб.

Уровень заработной платы SMM-специалистов в зависимости от региональной принадлежности

В зависимости от исследуемого региона уровни заработных плат отличаются следующим образом: SMM-специалисты в Москве в среднем получают вознаграждение в размере 95 427 руб., при этом, доход их коллег в Нижнем Новгороде и Новосибирске совпадает и составляет 48 000-50 000 руб., тогда как в Санкт-Петербурге равен 70 408 руб.

В Нижнем Новгороде и Новосибирске минимальный и максимальный уровень заработной платы равен 40 000 руб. и 65 000 руб. соответственно.

В столице SMM-менеджеры с опытом работы более 5 лет, в среднем, имеют возможность заработка до 103 667 руб., тогда как менее опытные сотрудники получают почти на треть меньше – 68 750 руб., при этом, в Санкт-Петербурге размер дохода специалистов с опытом работы более 7 лет составляет 80 00 руб., против 63 214 руб. для работников с меньшим стажем.

Аналитик в маркетинге

Если рассматривать указанные регионы, то средний уровень заработной платы для специалиста, занимающего должность аналитика в маркетинге, составляет 103 583 руб. При этом, минимальный размер заработной платы для данной позиции находится в пределах 30 000 руб., тогда как максимальный достигает 300 000 руб.

Нижний квартиль (25%) не превышает 60 000 руб., тогда как верхний квартиль (75%) — на уровне 130 000 руб.

Медианный показатель стажа работы на этой должности во всех регионах составляет 10 лет.

Необходимо отметить разницу в заработной плате в зависимости от стажа работы. Так, аналитик в маркетинге с опытом работы более 10 лет в среднем получает заработную плату в размере 110 820 руб., что на 15% превышает заработную плату специалистов на такой же позиции, но с меньшим опытом работы.

Медианный показатель равен 90 000 руб., то есть половина специалистов, занимающих должность аналитика в маркетинге с опытом работы более 10 лет, получает вознаграждение ниже отметки 90 000 руб., другая половина — выше указанного уровня.

Уровень заработной платы маркетолога-аналитика в зависимости от региональной принадлежности

Разница в уровне заработной платы отмечается и в зависимости от региона. Специалисты в Москве получают среднюю заработную плату в размере 128 200 руб., которая в два раза выше средней заработной платы специалистов в Новосибирске и на 45% выше вознаграждения специалистов в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

При этом маркетолог-аналитик в Москве с опытом работы более 5 лет в среднем получает доход в размере 131 707 руб., тогда как с опытом работы менее 5 лет — 112 222 руб., что на 15% меньше.

Средняя заработная плата маркетолога-аналитика в Нижнем Новгороде составляет 88 571 руб., что на 43% выше, у его коллег в Новосибирске. Минимальный уровень дохода для специалистов в Нижнем Новгороде и Новосибирске совпадает: 30 000 руб., тогда как максимальный равен 150 000 руб. и 120 000 руб. соответственно.

Для Санкт-Петербурга средний уровень заработной платы маркетолога-аналитика составляет 90 435 руб., при этом, средний размер вознаграждения для работника с опытом более 8 лет составляет 105 217 руб., тогда как для коллег с меньшим опытом — 75 652 руб.

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