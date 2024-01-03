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Экономика России

Рынок труда в 2023 году. Анализ и прогнозы

2022 год был обусловлен серьезной трансформацией экономики, вызванной геополитической напряженностью и введением санкций, повлекших существенные разрушения привычных логистических цепочек, а уход западных компаний существенно отразился на состоянии рынка труда, высвободив большое количество соискателей.
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Мы можем отметить, что хотя часть сотрудников и получила достаточно существенную компенсацию из-за закрытия бизнеса (ряд организаций выплатил персоналу годовую компенсацию), но их доля невелика.

Подавляющее большинство работников, не получив «подушки безопасности», вынуждены находиться в очень активном поиске работы. Поэтому рынок труда с конца 2022 и весь 2023 год станет рынком компаний, которые будут диктовать свои условия соискателям.

Исключением останется рынок ИТ/Телекома, сохраняющий высокую конкуренцию между работодателями за профессиональные кадры. При этом, менеджмент будет ориентироваться как на молодых специалистов, которых можно «вырастить» внутри компании, так и на опытных кандидатов.

По причине высокой степени неопределенности ряд проектов, которые организации собирались внедрять в 2022 году может быть приостановлен или полностью заморожен до более ясной ситуации на рынке, но, на наш взгляд, компании будут стараться максимально сохранить свои «айтишные» команды, переориентировав их на текущие задачи бизнеса.

Компаниям, которые переориентируются на новые направления импорта и экспорта, придется бороться за кандидатов из сфер логистики, продаж и закупок, имеющих в своем арсенале опыт работы с рынками Азии, Африки и Южной Америки. Кандидаты же, специализировавшиеся в прошлом на рынках, ставших на неопределенное время недоступными, будут не так востребованы.

По нашим прогнозам, именно в конкурентных направлениях, таких как ИТ/Телеком, логистика, закупки и продажи компании будут использовать индивидуальный подход в переговорах с потенциальными кандидатами, проявляя определенную гибкость, в том числе и в вопросе заработных плат для каждого специалиста.

По остальным направлениям, где не наблюдается конкурентной борьбы работодателей на насыщенном «белыми воротничками» рынке, зарплаты останутся на прежнем уровне (что в условиях инфляции будет все-таки ниже показателей января 2022 в реальном выражении) либо будут снижены, исходя из текущей ситуации внутри компании и ее устойчивости на рынке в краткосрочной перспективе. Но, безусловно, прежде чем переходить к понижению заработных плат, работодатели будут стараться скорректировать свои траты на персонал сокращением социального пакета.

Здесь возможны уменьшения расходов на внешнее обучение, компенсацию фитнеса или ДМС). В любом случае подтвердить эти прогнозы можно будет ближе к концу весны, т.к. бюджетирование ряда компаний на следующий год завершается лишь в марте.

Что касается промышленных вакансий, то здесь ситуация носит противоположный характер — рынок складывается в пользу кандидатов, и в обозримом будущем ситуация не будет меняться.

Производства испытывают недостаток как квалифицированных сотрудников, так и среднего технического персонала, рабочих производственных линий, наладчиков, электриков, токарей, слесарей.

Большой спрос на этих специалистов и приоритет в привлечении имеют оборонные предприятия. У них есть возможность привлекать талантливую молодежь в рамках целевого набора студентов — это касается в основном инженерных позиций. Не может не радовать тот факт, что у поступающих в технические ВУЗы выпускников есть отличная возможность получить качественное образование, трудоустроиться после окончания ВУЗа на оборонные предприятия, а также получить необходимый опыт и интересную специальность.

К сожалению, в данный момент на рынке труда много невостребованных специалистов из сферы автопрома. Достойных предложений для них крайне мало, причем как в сфере продаж, так и в сфере производства. Переквалифицировать таких сотрудников непросто, многие компании не готовы вкладываться в обучение. Остается надеяться на открытие новых производств, но после ухода международных автомобильных компаний этот процесс трудно будет наладить.

Большое количество предложений о работе сейчас в строительстве. Уровень зарплат остается высоким для квалифицированных специалистов, а также есть разнообразные предложения для рабочих специальностей.

Складская логистика испытывает дефицит кадров как линейных, (кладовщики, водители погрузочной техники, комплектовщики) так и управленцев. Особенно востребованы специалисты и провайдеры по предоставлению комплексного обслуживания складских процессов на высокоавтоматизированных комплексах и распределительных центрах.

На склады часто привлекается вахтовый персонал, что позволяет регулировать количество сотрудников во время высокого сезона на складских операциях. Однако есть определенные сложности: из регионов на вахту приезжают неквалифицированные работники, которые трудятся без перерывов, предусмотренных законодательством для оптимального соотношения труда и отдыха при подобном виде работы. По этой причине возникает много ошибок при выполнении работы.

В 2023 году компании еще тщательнее будут подходить к процессу оценки при приеме на работу как молодых, так и уже опытных специалистов.

Наибольшее внимание будет уделяться оценке навыков адаптивности нового сотрудника, уровню его эмоционального интеллекта, стрессоустойчивости и способностям к обучению. В любом случае в текущем году сохранится тенденция на индивидуальный подход к каждому кандидату, где HR менеджеры и нанимающие подразделения будут тщательнее оценивать все возможные риски «ошибки» своего выбора.

В 2023 году продолжится активный трансформационный процесс, который, в том числе, можно рассматривать и как возможность для кандидатов, вышедших на рынок, что-то изменить в своей профессиональной карьере.

Таким образом, в 2023 году рынок труда продолжит тенденцию к острому реагированию ко всем изменениям на глобальном рынке, непосредственно влияющим на российскую экономику, причем именно в среднесрочной перспективе, так как долгосрочное планирование пока затруднено мировой турбулентностью.

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