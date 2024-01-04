Студенты. Поиск работы для студентов. С чего начать? Какие специальности востребованы? Кого ищут работодатели

В свете усугубляющегося кадрового дефицита, некоторые работодатели вынуждены внедрять в свои бизнес-процессы ставки на неполную занятость, гибкий график работы, выходные смены и многое другое. Для студентов такой способ заработка становится оптимальным, чтобы совмещать работу и учёбу.

В свете усугубляющегося кадрового дефицита, некоторые работодатели вынуждены внедрять в свои бизнес-процессы ставки на неполную занятость, гибкий график работы, выходные смены и многое другое. Для студентов такой способ заработка становится оптимальным, чтобы совмещать работу и учёбу.

Однако по-прежнему самым популярным способом трудоустройства для тех, кто продолжает обучение в ВУЗах, являются стажировки — компании даже в требованиях указывают, что ищут студентов последних курсов, чтобы в дальнейшем самым успешным из них предложить место в штате. Как правило, такая форма занятости предполагает работу от 20 часов в неделю.

При этом, наличие сотрудников без опыта могут себе позволить не все компании — необходимы ресурсы на обучение и адаптацию.

Стажёрские позиции являются востребованными круглый год, но самый активный найм традиционно происходит в начале лета, когда заканчивается сессия и можно уделить время работе и, как ни парадоксально, ближе к осени, когда студенты-выпускники готовы начинать свой карьерный путь после небольшой передышки.

В 2023 году количество компаний, которые предлагали трудоустройство студентам снизилось, по сравнению с 2022 и 2021 годом соответственно, однако количество открытых ставок в тех компаниях, которые успешно интегрировали в свой опыт найм стажёров, увеличилось.

Перспектива «вырастить» специалистов под свои задачи особенно привлекательна в тех отраслях, где дефицит квалифицированных кадров растёт с каждым годом. Речь идет не только о кандидатах направления IT, в которых на апрель 2022 года отмечается нехватка около 1 млн. сотрудников, но и о соискателях в сферах машиностроения, пищевого производства, нефти и газа.

Кроме того, активно развиваются направления автоматизации технологических процессов и производств, строительства и электроэнергетики. Студенты, которые в будущем получат знания и опыт в перечисленных сферах, будут иметь все возможности, чтобы стать одними самых конкурентноспособных специалистов на рынке труда.

Несмотря на нехватку опытного персонала, отбор стажёров происходит достаточно строго. Работодателям сложно адаптироваться к современным реалиям и особенностям поколения молодых специалистов. К тому же требования кандидатов к компаниям достаточно велики: по данным «Ведомостей», только 1% организаций платит молодым кадрам от 70 000 руб. и выше, при этом, ожидания от заработной платы у студентов варьируются от 60 000 до 100 000 руб.

Кроме того, начинающих специалистов мотивирует быстрый карьерный рост, чаще всего в разных компаниях. Они охотнее меняют работу, едва дотягивая до полугода в одной организации.

В свою очередь работодатели выбирают стрессоустойчивых, усидчивых и многозадачных кандидатов. Им важны soft skills: коммуникабельность, готовность быстро вовлекаться в рабочий процесс и открытость, тогда как излишняя амбициозность и нереалистичные представления о своём карьерном пути скорей вызывают настороженность.

Поэтому для поиска работы во время обучения необходимо:

Определиться со своей готовностью уделять время работе и учёбе одновременно — не все работодатели готовы идти навстречу, если страдает производительность труда.

Составить резюме, в котором указаны все ваши сильные стороны: владение программами, опыт проектных работ, дополнительные курсы и сертификаты. Аккуратное, грамотное резюме для начинающего специалиста – это уже половина дела.

Нужно посмотреть есть ли позиции, совпадающие с вашей специальностью или специализацией. Не стоит откликаться на те вакансии, где необходимы строго определенные компетенции, но при этом, они у вас они отсутствуют.

Быть готовым к многоступенчатому отбору. В некоторых компаниях отбор на стажёрскую позицию может занимать до пяти, а то и шести этапов.

Самый главный шаг — изучить в открытых источниках, как проходить собеседования; какие могут быть неожиданные вопросы или, наоборот, типовые. Необходимо подробнее проанализировать деятельность компании, в которую вы подаёте заявку, тем более, если после её рассмотрения вас пригласили на первичное интервью.

Опыт работы, приобретённый в студенческие годы, выгодно отличает таких специалистов от вчерашних выпускников. Поэтому чем раньше студенты задумываются о своей карьере, тем больше плодов им это приносит в будущем.