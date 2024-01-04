Уважительные причины для восстановления срока на обращение в суд работника по трудовым спорам

Прежде всего, нужно сказать, что сроки обращения работника в суд по индивидуальному трудовому спору различаются в зависимости от предмета спора. Это следует из ч. 1, 2 ст. 392 ТК.

Так, работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о нарушении своего права; по спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; для разрешения индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику — в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

При пропуске по уважительным причинам названых сроков они могут быть восстановлены судом (ч. 4 ст. 392 ТК). Нужно подчеркнуть, что это право, а не обязанность суда.

Закон не дает какого-либо исчерпывающего перечня уважительных причин, при наличии которых пропущенный срок для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора может быть восстановлен судом.

Судебная практика приводит открытый перечень таких причин, среди которых можно выделить: болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи (п. 10 Обзора судебной практики ВС № 2 (2019), утв. Президиумом ВС 17.07.2019, п. 5 постановления Пленума ВС от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).

Разберём, какие причины признаются судами уважительными для восстановления пропущенного срока, а какие — нет.

Уважительные причины:

1. Работник пропустил срок исковой давности из-за ожидания результата по первому судебному делу

Предположим, в компании было сокращение штата. Работник, считающий, что данная процедура была проведена с нарушением закона, обращается в суд для оспаривания приказа о сокращении штата, на основе которого, впоследствии, пока шло это судебное разбирательство, был издан приказ о его увольнении. Из-за ожидания результата по первому судебному делу работник фактически пропустил месячный срок для обращения в суд за разрешением спора об увольнении (уже непосредственно по приказу об увольнении).

Верховный Суд признал: работник правомерно ожидал, что по первому делу судом в отношении его работодателя будет принято соответствующее решение об устранении нарушений его трудовых прав и его трудовые права будут восстановлены в судебном порядке при разрешении именно данного спора, поэтому причина пропуска срока была уважительной (определение ВС от 16.03.2020 № 25-КГ19-15).

2. Работник пропустил срок исковой давности из-за попытки досудебного урегулирования спора в государственной инспекции труда и (или) обращения в прокуратуру

Позиция судов в этом вопросе такова: своевременное обращение работника по вопросу незаконности увольнения в государственную инспекцию труда и в прокуратуру с целью защиты трудовых прав во внесудебном порядке является уважительной причиной пропуска им срока для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора и основанием для восстановления данного срока судом (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 26.11.2018 № 30-КГ18-4; Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по инициативе работодателя, утв. Президиумом ВС 09.12.2020; Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 20.10.2022 № 88-17739/2022).

При этом важно подчеркнуть, что законом не предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования трудовых споров.

3. Работник пропустил срок на обращение в суд в связи с ошибкой в определении подсудности спора и обращение в другой суд с соблюдением срока

Судебная практика устанавливает, что даже если работник подал иск не по подсудности, то все равно считается, что он подал иск вовремя. То есть время нахождения искового заявления в том суде, который неверно определил работник (с момента поступления искового заявления в данный суд и до вынесения судьей этого суда определения о его возвращении) учитывается при разрешении вопроса о соблюдении истцом срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора (определение ВС от 09.02.2015 по делу № 5-КГ14-153).

Важно то, что это положение касается только определенных категорий дел, а именно тех, которые подсудны только судам общей юрисдикции. Именно поэтому отказ в принятии искового заявления в данной ситуации допустим лишь при неправильном определении судебной подведомственности спора арбитражному суду вместо суда общей юрисдикции.

Неуважительные причины:

1. Ошибочное толкование работником сроков на обращение в суд.

Чаще всего работник считает, что к трудовым спорам применяется общий срок исковой давности, установленный ст. 196 ГК, — 3 года. Однако это не так и данная ошибка не принимается судом как уважительная (апелляционное определение Московского городского суда от 20.04.2022 по делу № 33-11487/2022).

2. Неправильное исчисление начала и окончания течения сроков.

В соответствии со ст. 200 ГК течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Течение сроков по спорам об увольнениях начинается со дня вручения работнику копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. А не, например, со дня выхода с больничного или со дня, когда работник явился за получением трудовой книжки (если имеется официальное уведомление работодателя о необходимости ее получения).

Последнее свойственно больше работникам, уволенным за длительный прогул. (апелляционное определение СК по гражданским делам Иркутского областного суда от 08 февраля 2021 г. по делу № 33-565/2021)

3. Незнание законодательства, то есть отсутствие представления о том, что имеются ограничительные сроки для обращения в суд за защитой нарушенного права

Юридическая грамотность зависит, в том числе и от самого работника, в данном случае нет объективных причин, которые бы препятствовали работнику вовремя обратиться в суд (апелляционное определение Московского городского суда от 26.10.2016 по делу № 33-43068/2016).

Верховный Суд все чаще в спорах поддерживает работников, а не компании. Поэтому судебная практика показывает, что за последние несколько лет список уважительных причин пропуска сроков расширился.