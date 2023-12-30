Мониторинг заработных плат специалистов 1С

Мария Богданова, менеджер по работе с клиентами, Coleman Group
Уход зарубежных IT-компаний с российского рынка создал вакуум, который отечественные разработчики, такие как 1С, быстро заполнили. Это вызвало повышенный спрос на продукты 1С среди предприятий разных отраслей, что в свою очередь стимулировало рост потребности в квалифицированных специалистах, таких как разработчики, аналитики, консультанты и прочие. Запрос на автоматизацию, помимо постоянных вызовов и высокой конкуренции, вызывает и кадровый дефицит персонала. Неминуемо наступает момент, когда использование передовых технологий и эффективных инструментов для оптимизации своих бизнес-процессов становится задачей «номер один». Благодаря своей универсальности, функциональности и гибкости системы 1С занимают одну из лидирующих позиций на рынке.
Coleman Group выяснил текущие ожидания соискателей в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.
Консультант 1С
Работа консультанта 1C – это сложный процесс, который включает в себя множество этапов. Сначала консультант должен изучить бизнес-процессы компании и понять, какие проблемы могут возникнуть при внедрении новых продуктов, затем проанализировать полученную информацию и предложить клиенту различные варианты оптимизации.
Внедрение новых решений 1C не всегда проходит гладко: часто клиенты не понимают, как использовать новые возможности системы, и консультанту приходится объяснять им все нюансы работы. Кроме того, иногда возникают проблемы с адаптацией сотрудников к новым условиям работы. Успешный консультант должен обладать системным мышлением и уметь коммуницировать с людьми.
Средняя зарплата специалиста в Москве составила 150 тыс. руб. В Нижнем Новгороде медиана ожиданий эквивалентна 80 тыс. руб; в Новосибирске и Санкт-Петербурге она находится на уровне 120 тыс. руб.
Максимальная заработная плата консультанта в Москве составила 390 тыс. руб, тогда как в тогда как в Санкт-Петербурге – 250 тыс. руб.
Аналитик
Аналитик 1С является ключевым звеном в процессе разработки и внедрения. Его основная задача – обеспечить эффективное взаимодействие между заказчиком (пользователем продукта) и разработчиком. Он занимается сбором и анализом требований заказчика. Аналитик должен уметь точно определить цели и задачи, которые стоят перед системой, а также выявить все возможные требования и пожелания пользователя. В его задачи также входит описание бизнес-процессов с привязкой к системе 1С, чтобы обеспечить ее эффективное использование и интеграцию с другими системами, такими как CRM, ERP, учетные системы и прочее.
Средняя ожидаемая заработная плата аналитика в Москве составляет 180 тыс. руб. и примерно соответствует медиане. Самые низкие зарплатные ожидания прослеживаются в Нижнем Новгороде – в среднем 100 тыс. руб. В Новосибирске и Санкт-Петербурге ситуация примерно одинаковая: медиана составила 120 тыс. руб. и 125 тыс. руб. соответственно.
Программист
Программисты 1С обладают широким спектром навыков, включающих способность самостоятельно принимать решения и устранять возникающие ошибки. Они могут заниматься созданием новых модулей и функций, адаптацией системы под нужды клиента, а также устранять неполадки и оптимизировать работу программ. В обязанности программиста 1С входит управление базами данных 1С, выполнение различных задач, связанных с разработкой и поддержкой информационных систем, а также участие в крупных проектах.
В Москве традиционно зарплаты выше - медиана составила 200 тыс. рублей. Ожидания программистов из Санкт-Петербурга несколько ниже - 150 тыс. В Нижнем Новгороде и Новосибирске показатель составил 80 и 100 тыс. руб.
Архитектор
Архитектор 1С – это специалист высокого уровня, обладающий глубокими знаниями и опытом в области архитектуры информационных систем предприятий, разработки программного обеспечения и управления проектами. Архитектор 1С отвечает за создание эффективных систем, которые соответствуют бизнес-требованиям и технологическим стандартам. Он также участвует в выборе оптимального решения для поставленной задачи и контролирует процесс разработки на всех этапах; следит за интеграцией систем с другими программными решениями; занимается проектированием структуры баз данных; выбором оптимальных технических решений, а также контролем качества и соответствия требованиям заказчика.
Ситуация с архитекторами в Москве и Санкт-Петербурге примерно одинаковая –
медиана составила 300 и 290 тыс. рублей соответственно. В остальных регионах данных по архитекторам было недостаточно, чтобы получить репрезентативную выборку.
Однако если брать всю совокупность данных, то медиана заработной платы в Москве в 1,5 раза выше, чем в остальных регионах.
Тестировщик 1С
Тестировщик 1С проверяет работоспособность программного обеспечения на платформе 1С. Он выявляет возможные ошибки и недоработки, оценивает удобство и функциональность разработанного продукта. Для проверки качества функционирования системы тестировщик использует различные методы и инструменты, что позволяет обеспечить надежность и стабильность работы программного обеспечения. Позиция, можно сказать, сравнительно новая – ранее этот функционал совмещали в себе специалисты, перечисленные выше. Однако теперь некоторые компании выделяют отдельную ставку для тестировщиков или инженеров по тестированию. Во многом это стало входной точкой для перехода в IT, так как курсы по тестированию ПО стали крайне востребованы среди желающих переквалифицироваться в специалистов профиля информационных технологий.
Стартовое предложение для таких специалистов в Москве – от 60 тыс. руб., тестировщики с опытом от двух лет и более в среднем могут рассчитывать на заработную плату от 170 тыс. руб. В Санкт-Петербурге, Новосибирске – 110 тыс. руб., тогда как в Нижнем Новгороде – 100 тыс. руб.
Менеджер проекта 1С
Менеджер проекта 1С играет ключевую роль в процессе разработки и внедрения информационных систем. В его обязанности входит организация работы небольшой команды (до 20 человек, впрочем, зависит от масштаба задачи), планирование и контроль выполнения проектов в установленные сроки. Такой специалист занимается разработкой масштабных доработок в конфигурации системы, проектированием архитектуры базы данных и переводом пользовательских задач в технические задания для программистов. Важной частью работы менеджера проекта является отладка методики выполнения проектов, включая разбиение проекта на задачи, оценку сроков и объемов, а также создание плана и бюджета. Часто это сотрудник, который совмещает должность системного аналитика или архитектора базы данных 1С.
В Москве такие специалисты могут претендовать на заработную плату от 250 тыс. руб., тогда как в Санкт-Петербурге на вознаграждение от 200 тыс. руб., в Новосибирске от 170 тыс. руб., а в Нижнем Новгороде – 125 тыс. руб. Любопытно, что в данном случае разброс ожиданий специалистов действительно большой.
Оператор 1С
Завершает наш мониторинг позиция, которая востребована не меньше тех, что отвечают за разработку и поддержание систем – непосредственно адресат продукта. Функционал оператора 1C охватывает работа в системе: в сфере управления продажами, запасами, финансами, персоналом, производством и так далее, в зависимости от конфигурации. Операторы вводят документы, справочную информацию предприятия в систему, готовят отчётность для руководства и налоговых органов. Несмотря на то, что разрабатывать ничего не нужно, позиция важна для организации – ошибка такого сотрудника может стоить огромных финансовых потерь. Ориентируются работодатели, как правило, на кандидатов уже с опытом работы в программных продуктах 1С. Самое главное требование — внимательность.
Средняя зарплата по Москве для Оператора 1С – 65 тыс. руб. В Санкт-Петербурге – 60 тыс. руб., В Нижнем Новгороде – 40 тыс. руб., в Новосибирске – 50 тыс. руб. Стартовые позиции без опыта работы, как правило, могут начинать от 30 000 тыс. руб.
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